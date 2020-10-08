Россия U21 — Эстония U21. Прогноз: Чалов, Сафонов и Кучаев исправятся за провал с поляками

9 октября состоится матч квалификации на молодёжный чемпионат Европы — 2021 Россия — Эстония. Начало — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.08. Успех Эстонии оценён букмекерами коэффициентом 25.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 11.0.

Букмекерские коэффициенты на матч Евро-2021 Россия U21 — Эстония U21 9 октября 2020

Букмекеры считают, что матч Россия U21 — Эстония U21 не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Поставить на обе забьют можно за 2.34.

Анализ и прогноз матча квалификации Евро-2021 Россия U21 — Эстония U21 (09.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Пока национальные команды заняты товарищескими встречами и Лигой наций (а в Южной Америке стартует отбор на ЧМ-2022), молодёжные сборные продолжают квалификацию на Евро-2021.

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Сборная России придумала себе приключения на ровном месте, уступив месяц назад в Польше со счётом 0:1. Бодро начала, однако затем просела и позволила сопернику перехватить инициативу. Пропустила на 61-й минуте после углового, в концовке создала несколько моментов, но всё же не спаслась.



Впрочем, положение по-прежнему остаётся довольно устойчивым. Дело тут сразу в нескольких причинах. Сборная Польши вышла на первое место в отборочной группе по потерянным очкам, однако календарь у неё гораздо тяжелее: впереди Сербия и Болгария (а также Латвия в ноябре), тогда как у россиян остались только Эстония и Латвия, а это аутсайдеры группы.



Ну и самое главное. На Евро-2021 попадут не только девять победителей групп, но и пять лучших коллектив из числа финишировавших вторыми. А показатели у подопечных Михаила Галактионова на данный момент замечательные. Строго говоря, победы над двумя худшими сборными гарантируют попадание в финальную часть.

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Естественно, это не означает ровным счётом ничего. Молодёжные и юношеские сборные России в последние годы неоднократно показывали, что в любой момент способны допустить осечку. И всё же разница в исполнительском мастерстве столь велика, что вероятность оплошности кажется минимальной.



Скажем, на выезде сборная России без каких-либо хлопот разгромила оппонента со счётом 5:0. 20:5 по ударам, 10:2 по попаданиям в створ, 13:1 по угловым — даже по статистике видно, что преимущество оказалось подавляющим. На своём поле должно пойти не хуже, благо что болельщиков на трибуны пустят (вход будет бесплатным).



От сборной Польши эстонцы также потерпели два разгромных поражения, оба — всухую. 0:4 в гостях и 0:6 дома. Все четыре очка в отборочном цикле набраны с Латвией (2:1 и 1:1), в остальных случаях команда неизменно проигрывала как минимум в четыре мяча. 0:4 с Болгарией и 0:6 с Сербией.

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Потому не видим смысла мудрить. Состав у сборной России отличный: Сафонов, Чалов, Евгеньев, Круговой, Марадишвили, Маслов, Кучаев, Макеев, Уткин, Лесовой, Шапи, Макаров — все они готовы играть. Провал с поляками только добавит мотивации и концентрации, так что гостей ждут долгие 90 минут.



Вопрос только в том, сколько именно забьют подопечные Михаила Галактионова. П1 всухую с форой (-3) смотрится довольно надёжно, пока Эстония не пропускала от крепких соперников меньше четырёх и ни разу им не забила. Пожалуй, есть даже смысл рассмотреть П1 с форой (-3.5) за 2.55.

Прогноз и ставки на матч отбора молодёжного Евро-2021 Россия — Эстония 9 октября 2020 года

Молодёжные и юношеские сборные России неоднократно допускали осечки в ключевой момент, однако тут разница в классе кажется чрезмерной. Эстонцы проигрывали всем крепким командам в группе как минимум в четыре мяча, а сами не забили ни разу. В гостях россияне разгромили их со счётом 5:0, а на своём поле после обидного поражения от поляков наверняка накидают не меньше. Ждём разгрома.



Ставка: победа сборной России с форой (-3.5) за 2.55.