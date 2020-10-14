Карен Хачанов — Аслан Карацев. Прогноз: гроза челленджеров удивит третью ракетку России

14 октября Карен Хачанов и Аслан Карацев сыграют в матче 2-го круга турнира в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Хачанова, ставки на победу Карена принимаются с коэффициентом 1.19. Успех Карацева оценён коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Санкт-Петербурге Хачанов — Карацев

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Аслан Карацев не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.00, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.80. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 3.20.

Анализ матча турнира в Санкт-Петербурге Карен Хачанов — Аслан Карацев (14.10.2020)

«Ролан Гаррос» отгремел, пришло время переключаться на турниры попроще. У женщин их практически не будет, зато у мужчин параллельно проходят сразу несколько соревнований. Разумеется, отечественных любителей тенниса в первую очередь интересует турнир ATP500 в Санкт-Петербурге.

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Состав более чем крепкий, а в четвёрку посева попали сразу три российских теннисиста: первый номер получил Даниил Медведев, третий — Андрей Рублёв, четвёртый — Карен Хачанов. Третья ракетка России уже успела преодолеть стартовый круг, во втором раунде её ожидает битва с соотечественником.

Разумеется, Хачанов идёт у букмекеров явным фаворитом. Спорить с этим сложно: по общему уровню он заметно превосходит Карацева. И всё же вопросов достаточно, предпосылок для быстрой победы тут не видно. Во-первых, Карен в последнее время по умолчанию нестабилен и часто проигрывает уступающим в рейтинге оппонентам.

Грунтовая часть сезона получилась не лучшей. Первый круг в Риме, второй — в Гамбурге. На “Ролан Гаррос” удалось дойти до четвёртого раунда, а дальше ждал Новак Джокович. Удалось взять всего 10 геймов. Рассчитывать на большее было наивно, хотя Карен на удивление удачно выступает именно на РГ.

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Старт турнира в Санкт-Петербурге выдался непростым. Малоизвестный австралиец Джек Дакворт навязал борьбу (6:4, 6:4). Хачанов подавал ниже своего уровня и нередко ошибался на приёме. Хотя в розыгрышах, конечно, имел преимущество. С таким качеством тенниса Карацев наверняка сумеет создать ему проблемы.

Аслан после пандемии выступает великолепно. Выдал серию из трёх финалов на грунтовых челленджерах: два из них забрал, ещё в одном уступил в финале самому Стэну Вавринке, причём достойно (6:7, 4:6). Едва не попал в основную сетку “Ролан Гаррос”, уступил в финале только Себастьяну Корде, а тот в итоге добрался до четвёртого раунда и проиграл Рафаэлю Надалю.

27-летний теннисист стремительно приближается к первой сотне рейтинга, а накануне впервые обыграл теннисиста из топ-50. За два с лишним часа одолел в трёх сетах Тенниса Сандгрена. Было видно, что россиянин волнуется, но поддержка зрителей в ключевой момент помогла. А с характером порядок: в первой партии отыграл сетбол и тут же сделал брейк.

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Важный момент — Хачанов вместе с Рублёвым заявился в парный разряд. Они уже хлопнули британцев Скупски и Маррея (а это первые номера посева), в четвертьфинале 13 октября будут играть с Бубликом и Опелкой. То есть нехватка свежести где-то вполне может сказаться. На наш взгляд, логичнее отталкиваться от аутсайдера.

Варианты попроще — тотал больше 20.5 гейма за 1.76 и П2 с форой (+4.5 гейма) за 1.85. Подаёт Карацев недурно, а на приёме Карен не блещет. Огромного количества брейков тут быть не должно. На наш взгляд, даже имеет смысл проверить ставку “Карацев выиграет как минимум один сет” за 2.45. Мотивация у Аслана колоссальная, а победа над Сандгреном добавит уверенности.

Ставки на матч турнира в Санкт-Петербурге Карен Хачанов — Аслан Карацев 14 октября 2020 года

Хачанов не впечатлил в первом круге, на приёме у него по-прежнему возникают проблемы. Подача у Карацева есть, мотивация запредельная. Плюс Карен заявился в пару с Андреем Рублёвым, 13 октября играют четвертьфинал. Свежести может и не хватить. На наш взгляд, Аслан третью ракетку России просто так не отпустит.

Ставка: Карацев выиграет как минимум один сет за 2.45.