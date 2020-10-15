«Динамо» Минск — «Локомотив». Прогноз: откуда Ткачёву, Паскуале и Коршкову брать силы?

16 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Локомотив». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.58, успех «Динамо» идёт за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо Мн» — «Локомотив» 16 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо Мн» — «Локомотив» 16 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Минск — «Локомотив» Ярославль (16.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается. Уже по традиции вслед за затишьем идёт насыщенный день. На четверг запланированы всего два матча, зато в пятницу их будет целых шесть. В 19:10 в Минске местное «Динамо» начнёт выяснять отношения с «Локомотивом». Между прочим, обе команды входят в топ-4 Западной конференции.

Клуб из Беларуси достойно переносит проблемы с коронавирусом. Они, впрочем, не самые страшные, но всё же сказываются. Накануне выпали вратари-легионеры Доминик Фурх и Дэнни Тэйлор, а также опытнейший форвард Роб Клинкхаммер. Тренерский штаб тоже на карантине. Зато большинство местных хоккеистов в порядке, а главное — вернутся Менелл и Альмквист.

Отчасти «зубрам» повезло с календарём. Два поединка со скромным рижским «Динамо»: оба раза 3:3 в основное время, обменялись победами в сериях буллитов. Плюс едва живой «Куньлунь», который проигрывает всем подряд (2:0). Ещё уступили в родных стенах «Сочи» (1:2), хотя и там всё решалось на тоненького.

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Вот, собственно, и всё. Четыре матча и две продолжительные паузы — в самом начале октября и после победы над рижанами. Совсем скоро лидеры начнут возвращаться с карантина и состав станет сильнее, то есть сложный период удастся пройти с минимальными потерями. А пока — визит «Локомотива». С одной стороны, ярославцы сейчас в полном порядке.

Лидеры вышли с карантина и потихоньку набирают форму, добыты пять побед подряд. Дальше начинаются вопросы. Дело в том, что график невероятно плотный: битва в Минске станет для них шестой за 11 суток, играть так долго через день без потери в качестве практически нереально. Вдобавок ко всему три победы из четырёх последних добыты за пределами основного времени.

В Латвии подопечные Андрея Скабелки выглядели тяжеловато, что абсолютно объяснимо. В стартовые 40 минут хозяева имели преимущество, но Эдди Паскуале был надёжен. А в третьем периоде рижане схватили парочку удалений, что позволило гостям перевести дух. В итоге дело дошло до буллитов, где Коршков и Ткачёв разобрались с Проскуряковым.

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И вот что получается. «Зубры» отдыхали аж с 11 октября, это 4,5 суток на восстановление и подготовку. А «Локомотив» уже почти две недели живёт по графику «игра через день». Потому сыграем от хозяев. Несмотря на кадровые проблемы, борьбу они наверняка навяжут. Состав довольно крепкий, а поддержка зрителей добавит сил.

Проверять 1Х за 2.50 не рискнём, а вот П1 с форой (+1.5) за 1.87 смотрится хорошо. Если гости и продлят победную серию, то с большим трудом. Запас сил у лидеров наверняка на исходе, а минчане дома никого так просто не отпускают.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо Мн» — «Локомотив» 16 октября 2020 года

«Динамо» испытывает кадровые потери из-за коронавируса, а «Локомотив» добыл пять побед подряд. Вроде всё очевидно, но есть важный нюанс. Минчане отдыхали аж с 11 октября, а ярославцы проведут шестой матч за 11 суток. График тяжелейший, хозяева наверняка будут иметь преимущество в движении. Сыграем от аутсайдера.

Ставка: победа «Динамо» Минск с форой (+1.5) за 1.87.