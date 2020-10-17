«Арсенал» — «Урал». Прогноз: Панченко и Джорджевич сходу покажут себя, Погребняк — нет

18 октября «Арсенал» примет «Урал» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.74. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Арсенал» — «Урал» 18 октября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз матча 11-го тура РПЛ «Арсенал» Тула — «Урал» (18.10.2020)

Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, следующая будет только через месяц. Можно смело переключаться на клубные дела. Совсем скоро стартует групповой этап еврокубков. Однако сперва предстоит сыграть матчи национальных первенств.

ЦСКА — «Динамо». Прогноз: Шипачёв и Яшкин воспользуются проблемами лидера Запада в дерби Красно-синие проведут пятый матч за девять суток, а динамовцы отдыхали с 12 октября.

В Российской Премьер-Лиге на носу 11-й тур. Откроется программа четырьмя поединками 17 октября, а завершится ещё четырьмя 18 октября. Среди прочих в воскресенье сразятся «Арсенал» и «Урал». Их встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле.



У туляков по-прежнему не клеится. Всего лишь одна победа за шесть последних туров при трёх поражениях. Сейчас они зависли на 12-й позиции с девятью очками. До верхней части турнирной таблицы РПЛ не хватает шести пунктов, а отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего один балл.



В 10-м туре команда Сергея Подпалого гостила в Саранске, где временно квартирует «Тамбов». Получилось добыть очки, сыграв вничью (1:1). Однако стоит отметить, что преимущество было за тамбовчанами, а гол гостей – грубая ошибка вратаря хозяев Сергея Рыжикова.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз: Моуринью придётся повозиться с Мойесом. Это же не «МЮ» «Шпоры» пропустили во всех восьми матчах сезона, а «молотобойцы» сейчас в порядке.

«Урал» перед октябрьской международной паузой потерпел два поражения подряд. Такого с екатеринбургской командой в текущем сезоне пока что не случалось. Двойная осечка спустила её на 11-е место, в активе имеется 10 очков. Не то чтобы совсем плохо, но гордиться нечем.



В первом случае екатеринбуржцы уступили «Ахмату» в Грозном (0:2), оставшись в меньшинстве на 38-й минуте. Во втором они встречались с московским ЦСКА дома. На этот раз уже «шмели» играли в большинстве практически целый тайм, но умудрились уступить с тем же счётом. Оба гола пропустили уже после удаления.



Теперь подопечным Юрия Матвеева предстоит выезд в Тулу к местному «Арсеналу», а с выездами у них в нынешнем сезоне туговато. За четыре игры в гостях получилось забить всего один гол. В матче второго тура с «Рубином» на 12-й минуте Эрик Бикфалви реализовал пенальти. А с игры — пустота.

«Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз: Черышеву и Грасии надо бежать. Иначе будет только хуже Россиянина маринуют вне заявки, тренер недоволен отсутствием трансферов.

Туляки же достаточно неплохо играют на своем поле. За шесть домашних поединков они добыли восемь очков, потерпев всего два поражения. При этом больше тульской команды в родных стенах смогли забить только «Зенит» и «Краснодар».



Вообще, с точными ударами у «пушкарей» всё достаточно неплохо. Они забивали в каждом из семи предыдущих туров, а всего за это время записали на свой счёт 11 голов. При таких раскладах комбинированная ставка 1Х + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.80 выглядит шикарно.



Стан туляков недавно пополнил нападающий «Тамбова» Кирилл Панченко, арендован форвард «Локомотива» Лука Джорджевич. Впереди будет кем подменить травмированного Евгения Луценко.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Арсенал» Тула — «Урал» 18 октября 2020 года

«Арсенал» относительно неплохо играет на своём поле и в последнее время не имеет проблем с результативностью. «Урал» же последний раз в гостях забивал аж в середине августа, да и то с пенальти. На наш взгляд, у туляков есть неплохие шансы набрать очки. Пора подниматься в турнирной таблице.



Ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 1.5 мяча за 1.80.