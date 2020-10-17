«Арсенал» — «Урал». Прогноз: Панченко и Джорджевич сходу покажут себя, Погребняк — нет

18 октября «Арсенал» примет «Урал» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.74. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Арсенал» — «Урал» 18 октября
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.
Анализ и прогноз матча 11-го тура РПЛ «Арсенал» Тула — «Урал» (18.10.2020)
Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, следующая будет только через месяц. Можно смело переключаться на клубные дела. Совсем скоро стартует групповой этап еврокубков. Однако сперва предстоит сыграть матчи национальных первенств.
В Российской Премьер-Лиге на носу 11-й тур. Откроется программа четырьмя поединками 17 октября, а завершится ещё четырьмя 18 октября. Среди прочих в воскресенье сразятся «Арсенал» и «Урал». Их встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле.
У туляков по-прежнему не клеится. Всего лишь одна победа за шесть последних туров при трёх поражениях. Сейчас они зависли на 12-й позиции с девятью очками. До верхней части турнирной таблицы РПЛ не хватает шести пунктов, а отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего один балл.
В 10-м туре команда Сергея Подпалого гостила в Саранске, где временно квартирует «Тамбов». Получилось добыть очки, сыграв вничью (1:1). Однако стоит отметить, что преимущество было за тамбовчанами, а гол гостей – грубая ошибка вратаря хозяев Сергея Рыжикова.
«Урал» перед октябрьской международной паузой потерпел два поражения подряд. Такого с екатеринбургской командой в текущем сезоне пока что не случалось. Двойная осечка спустила её на 11-е место, в активе имеется 10 очков. Не то чтобы совсем плохо, но гордиться нечем.
В первом случае екатеринбуржцы уступили «Ахмату» в Грозном (0:2), оставшись в меньшинстве на 38-й минуте. Во втором они встречались с московским ЦСКА дома. На этот раз уже «шмели» играли в большинстве практически целый тайм, но умудрились уступить с тем же счётом. Оба гола пропустили уже после удаления.
Теперь подопечным Юрия Матвеева предстоит выезд в Тулу к местному «Арсеналу», а с выездами у них в нынешнем сезоне туговато. За четыре игры в гостях получилось забить всего один гол. В матче второго тура с «Рубином» на 12-й минуте Эрик Бикфалви реализовал пенальти. А с игры — пустота.
Туляки же достаточно неплохо играют на своем поле. За шесть домашних поединков они добыли восемь очков, потерпев всего два поражения. При этом больше тульской команды в родных стенах смогли забить только «Зенит» и «Краснодар».
Вообще, с точными ударами у «пушкарей» всё достаточно неплохо. Они забивали в каждом из семи предыдущих туров, а всего за это время записали на свой счёт 11 голов. При таких раскладах комбинированная ставка 1Х + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.80 выглядит шикарно.
Стан туляков недавно пополнил нападающий «Тамбова» Кирилл Панченко, арендован форвард «Локомотива» Лука Джорджевич. Впереди будет кем подменить травмированного Евгения Луценко.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Арсенал» Тула — «Урал» 18 октября 2020 года
«Арсенал» относительно неплохо играет на своём поле и в последнее время не имеет проблем с результативностью. «Урал» же последний раз в гостях забивал аж в середине августа, да и то с пенальти. На наш взгляд, у туляков есть неплохие шансы набрать очки. Пора подниматься в турнирной таблице.
Ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 1.5 мяча за 1.80.
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