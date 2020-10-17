Борна Чорич — Андрей Рублёв. Прогноз: триумф россиянина в Петербурге под большим вопросом

В трёх предыдущих личных встречах Рублёв не отдал ни сета, но не всё так просто.

18 октября Борна Чорич и Андрей Рублёв сыграют в финальном матче турнира в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Рублёва, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.36. Успех Чорича оценён коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на финал в Санкт-Петербурге Чорич — Рублёв 18 октября 2020

Аналитики считают, что матч Борна Чорич — Андрей Рублёв не получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 2.04, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.83. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.75.

Анализ матча турнира в Санкт-Петербурге Борна Чорич — Андрей Рублёв (18.10.2020)

«Ролан Гаррос» отгремел, пришло время переключаться на турниры попроще. У женщин их практически не будет, зато у мужчин параллельно проходят сразу несколько соревнований. Турнир ATP500 в Санкт-Петербурге быстро вышел на финишную прямую. Остался всего один матч, самый главный.

ЦСКА — «Динамо». Прогноз: Гончаренко, Чалов и Влашич не смогут испортить дебют Шварцу В 6 из 8 последних очных встреч забивалось не больше двух голов.

И в нём будет играть россиянин, что само по себе приятно. В топ-4 посева попали четыре российских теннисиста: Даниил Медведев проиграл во втором круге, Карен Хачанов вылетел в четвертьфинале. А вот Андрей Рублёв пусть с заметным трудом, но всё же добрался до финала. В четвёртый раз за сезон.

Тут надо бы сказать, что пока КПД у 22-летнего теннисиста потрясающий. До этого в 2020 году он три раза выходил в полуфиналы — и во всех трёх случаях оказался триумфатором. В Дохе разобрался с Корентеном Муте, в Аделаиде не заметил Ллойда Джорджа Харриса, а в Гамбурге показал характер и дожал Стефаноса Циципаса.

Прорыв Андрея во многом связан с психологией, он всё чаще направляет энергию в позитивное русло и добавляет в нужный момент. Именно поэтому так часто забирает решающие партии. На турнире в Санкт-Петербурге до третьего сета дошло дважды, всухую удалось разобраться только с Вашеком Поспишилом (6:2, 6:4) и Кэмероном Норри (6:2, 6:1).

«Ростов» — «Ахмат». Прогноз: Талалаев с Мелкадзе не оставят в покое Карпина и Ерёменко За два последних тура в РПЛ ростовчане пропустили больше, чем за первые семь.

Одну партию утащил Уго Умбер, там Рублёв уверенно держал подачу вплоть до счёта 4:5, а в решающий момент дрогнул. И ничего — собрался с мыслями, дожал француза. А в полуфинале пришлось повозиться с Денисом Шаповаловым. Что любопытно, Андрей обыграл трёх левшей подряд.

На канадца ушло много сил и нервов. Тот блистательно провёл первый сет и по делу его забрал. А дальше начались старые проблемы со стабильностью. Один раз, например, Шаповалов отдал подачу со счёта 40:0, допустив аж четыре двойные ошибки за гейм. И ещё в паре случаев был близок к повторению этого сомнительного достижения.

В общем, россиянин не показал свой лучший теннис, но не опустился ниже определённой планки и воспользовался чужими ошибками. Впереди Борна Чорич. 23-летний хорват стабильно держится в топ-30 и в одно время даже находился на пороге десятки сильнейших. У него есть характер, хорошая работа ног и подача.

«Арсенал» — «Урал». Прогноз: Панченко и Джорджевич сходу покажут себя, Погребняк — нет За шесть домашних матчей туляки забили 10 голов.

Проблема одна — с Рублёвым у него категорически не ладится. Прежде теннисисты пересекались на АТР-уровне трижды, во всех случаях это было на харде. Сильнее неизменно оказывался россиянин. Больше того — он ни отдал ни единой партии, да и тай-брейк произошёл лишь однажды.

В двух предыдущих раундах Чорич высадил Райлли Опелку и Милоша Раонича, оба этих теннисиста отличаются прежде всего восхитительной подачей. Рублёв, конечно, гораздо разностороннее и увереннее на задней линии, в столь высоком темпе в туре в принципе мало кто играет.

В то же время перекос в линии букмекеров кажется чрезмерным. Рублёв в Санкт-Петербурге не отличается стабильностью, с Шаповаловым накануне он выглядел довольно средненько. Чорич энергичен и вынослив, затяжных розыгрышей он не боится и борьбу наверняка навяжет. Мы бы выбирали между тоталом больше 21.5 гейма за 1.70 и ставкой “Чорич выиграет как минимум один сет” за 1.98.

Ставки на матч турнира в Санкт-Петербурге Борна Чорич — Андрей Рублёв 18 октября 2020 года

Шансы Рублёва действительно выше, но перекос в линии слишком велик. Андрей действует в Санкт-Петербурге нестабильно, в полуфинале Шаповалов смотрелся лучше в течение полутора партий. Чорич — довольно разносторонний теннисист, так что борьбу наверняка навяжет. Если россиянин и возьмёт четвёртый титул в 2020 году, то не одной левой.

Ставка: Чорич выиграет как минимум один сет за 1.98.