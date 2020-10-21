«Тоттенхэм» — ЛАСК. Прогноз: Моуринью, Харт, Бэйл и Деле Алли продолжат пропускать

22 октября «Тоттенхэм Хотспур» примет ЛАСК в матче 1-го тура группы J Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех австрийцев оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — ЛАСК 22 октября 2020

Букмекеры считают, что матч группы J «Тоттенхэм» — ЛАСК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы «Тоттенхэм» — ЛАСК (22.10.2020)

Вместе с Лигой чемпионов стартует и Лига Европы, её время по традиции наступает в четверг. Во втором по значимости европейском турнире тоже есть на что посмотреть. Среди прочих 22 октября в группе J английский «Тоттенхэм Хотспур» примет австрийский ЛАСК. Встреча стартует в 22:00 мск и пройдёт в Лондоне.

«Лестер» — «Заря». Прогноз: Мэддисон, Слимани и Олбрайтон не пожалеют гостей с Украины «Лисы» потерпели два поражения всухую, нужно вернуть уверенность в своих силах.

Англичане не без нервов, но всё же добрались до группового этапа турнира. За три отборочные игры получилось забить 12 голов. Теперь им предстоит сражаться за выход из группы с австрийским ЛАСКом, бельгийским «Антверпеном» и болгарским «Лудогорцем». Соперники, мягко говоря, проходимые, наличие запаса вопросов не вызывает.



В английской Премьер-лиге «шпоры» тоже идут весьма неплохо. Всего лишь одно поражение в пяти турах и целых 15 забитых мячей. Успешные выездные игры против «Саутгемптона» (5:2) и «Манчестер Юнайтед» (6:1) подарили лондонцам седьмую строчку в таблице. Не супер, но с учётом тяжелейшего графика и плотной таблицы полёт нормальный.



Впереди у команды Жозе Моуринью игра шестого тура в гостях у «Бёрнли». Бордовые испытывают небольшой кризис на старте нового сезона в АПЛ, но всё равно вероятно, что португальский специалист даст некоторым лидерам команды дополнительный отдых и выставит на еврокубковую игру не самый основной состав.

«Рапид» — «Арсенал». Прогноз: обидчик «Спартака» разберётся со вторым составом Артеты 17 октября лондонцы сражались с «Манчестер Сити», 25-го числа их ждёт «Лестер». Игра в Вене становится обузой.

Новички Гарет Бэйл и Карлос Винисиус в порядке и вполне могут выйти в старте. Также ожидается появление Деле Алли и Лукаса Моуры. Словом, состав набирается боевой, австрийцам будет очень тяжело, но ожидать разгрома тут определённо не стоит.



ЛАСК в прошлом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе со «Спортингом», «ПСВ» и «Русенборгом», что дорогого стоит. При этом получилось добыть 13 баллов за шесть игр и забить 11 голов при четырёх пропущенных. С результативностью у клуба нет проблем и сейчас.



За четыре матча в австрийской Бундеслиге чёрно-белые забили пять голов, а за две игры во время квалификации к групповому этапу ЛЕ – целых 11. Да, в поединке третьего квалификационного раунда им достался скромный словацкий «ДАК 1904» (7:0), но зато на стадии раунда плей-офф получилось в Лиссабоне разгромить «Спортинг» (4:1).

ПСВ — «Гранада». Прогноз: Сольдадо, Гётце и Кенеди накажут букмекеров за глупость «Гранада» провела восемь матчей в сезоне, ПСВ — семь. Как минимум по разу забили абсолютно во всех.

На наш взгляд, букмекерский коэффициент 1.71 на гол австрийцев в ворота «Тоттенхэма» несколько завышен. Забивать большим клубам они умеют, «Манчестер Юнайтед» об этом наверняка помнит. А у «шпор» всё не так уж хорошо с обороной, как может показаться.



Дело в том, что подопечные Моуринью за девять последних матчей во всех турнирах пропустили 13 голов. Даже скромные «Маккаби Х», «Шкендия» и «Локомотив Пловдив» хотя бы раз тревожили сетку ворот лондонского клуба. Ждём продолжения тренда. Хватит ли мяча гостям для набора очков — большой вопрос, однако это уже другая история.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура Лиги Европы «Тоттенхэм» — ЛАСК 22 октября 2020 года

Понятно, что «Тоттенхэм» будет фаворитом матча с австрийцами даже полуосновным составом, однако недооценивать ЛАСК нельзя. У австрийской команды полный порядок с результативностью, свой гол она вполне может затолкать. Дело тут ещё и в том, что с обороной у подопечных Моуринью в нынешнем сезоне проблемы, она пропускает уже девять матчей кряду. Поставим на продолжение тенденции.



Ставка: гол ЛАСКа за 1.71.