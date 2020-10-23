«Аталанта» — «Сампдория». Прогноз: Алексей Миранчук возьмёт паузу перед битвой с «Аяксом»

24 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Сампдория». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Сампдории» оценён букмекерами коэффициентом 6.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Сампдория»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Аталанта» — «Сампдория» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Серии А «Аталанта» — «Сампдория» (24.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. Уже в пятницу возобновляются национальные чемпионаты: по одному матчу состоятся в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.

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В Серии А пришло время пятого тура. На субботу, 24 октября, запланированы три встречи. Самая ранняя из них стартует в 16:00 мск в Бергамо, где местная «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри» будет выяснять отношения с «Сампдорией». Соперники начали сезон не идеально, но вполне неплохо.



У хозяев три победы в четырёх турах. Все получили яркими, результативными и уверенными: 4:2 с «Торино», 4:1 с «Лацио» и 5:2 с «Кальяри». В каждом случае всё становилось понятным задолго до финального свистка, а заключительные 30-35 минут фактически превращались в формальность.



Проблема одна — неделю назад абсолютно заслуженно проиграли в Неаполе со счётом 1:4. Дженнаро Гаттузо заготовил несколько сюрпризов, в результате чего до перерыва игра шла в одни ворота. Во втором тайме «Наполи» отдал инициативу, но ничего толкового «богиня» не создала. Гол престижа оформила, этим и ограничилась.

«Ноттингем Форест» — «Дерби Каунти». Прогноз: Самба Соу даст зайти коэффициенту 2.62 За шесть туров соперники забили на двоих всего пять мячей.

В среду подопечные Джан Пьеро Гасперини разнесли в Лиге чемпионов «Мидтьюлланн» (4:0). Расклад всё тот же — все вопросы решили ещё до перерыва, отгрузив датчанам три мяча. В концовке состоялся триумфальный дебют Алексея Миранчука. Россиянин забил гол-красавец, а на последних секундах мог оформить дубль.



График жуткий, уже 27 октября предстоит принимать «Аякс». А пока — «Сампдория», которая пришла в себя после двух поражений на старте и добыла две победы над крепкими оппонентами. Сперва в гостях дожала «Фиорентину» (2:1), затем на своём поле разгромила оставшийся без скамейки «Лацио» (3:0).



Римляне без дисквалифицированного Чиро Иммобиле даже в створ ворот ни разу не попали. Главное преимущество подопечных Клаудио Раньери — свежесть. Они готовились в недельном цикле. В то же время у «Аталанты» потихоньку пустеет лазарет, не хватает только Пьерлуиджи Голлини и Маттиа Кальдары.

«Северсталь» — «Металлург». Прогноз: Яковлев и Плотников помогут Загидулину. Иначе — беда Магнитогорцы остались без двух основных вратарей, многое зависит от полевых хоккеистов.

Все остальные в строю, то есть у тренерского штаба появляются возможности для ротации. Хотя далеко не все резервисты находятся на сопоставимом уровне с основой. Вроде бы «богиня» приучила к огромному количеству голов, но есть нюанс. Посмотрите на результаты очных встреч за последние три года — 1:2, 0:1, 2:1, 0:0 и 2:0. Ни одного фейерверка.



В принципе, можно не мудрить и проверить тотал меньше 3.5 гола за отличный коэффициент 1.98. Альтернатива — ИТМ 1 гола «Сампдории» за 1.92. В прошлом сезоне генуэзцы за 180 минут ни разу не пробили клуб из Бергамо. Думается, футбол получится сравнительно осторожным.



«Сампдория» прекрасно знает силу соперника и не станет форсировать события, тем более на чужом поле. А хозяевам на фоне плотного графика и ротации будет сложно показать свой лучший футбол.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Сампдория» 24 октября 2020 года

В пяти предыдущих очных встречах забивалось не более трёх мячей, хотя с «Аталантой» подобное случается редко. Ждём подтверждения тренда. Подопечные Клаудио Раньери прекрасно осведомлены о мощи соперника и не станут лезть вперёд на чужом поле, а у «Аталанты» крайне плотный график. Ждём широкую ротацию и сравнительно аккуратный футбол. Два-три гола наверняка увидим, больше — вряд ли.



Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.98.