«Краснодар» — «Спартак». Прогноз: Кокорин и Тедеско готовы скинуть «Зенит» с первого места

24 октября «Краснодар» примет «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех красно-белых оценён букмекерами коэффициентом 2.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Краснодар» — «Спартак»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Анализ и прогноз матча 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» Москва (24.10.2020)

Первый тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Плотность календаря высокая, пора возвращаться к национальным первенствам. В Российской Премьер-Лиге уже дошли до 12-го тура, позади больше трети дистанции.

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Откроют программу 24 октября четыре матча. Среди прочих игравший на днях в еврокубках «Краснодар» примет московский «Спартак». Центральная встреча тура начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Тут должно быть жарко.



20 октября краснодарцы впервые в своей истории сыграли в групповом этапе Лиги чемпионов. Получилось очень недурно. Они гостили у «Ренна» и привезли из Франции один балл, сыграв вничью (1:1). Территориальное преимущество было за французами, но любопытно, что пробить Матфея Сафонова они смогли только с пенальти. Да и тот молодой голкипер едва не потащил.



Теперь Мураду Мусаеву предстоит готовить команду к домашней игре против «Челси» Фрэнка Лэмпарда, которая состоится уже в следующую среду (28 октября). Очень вероятно, что на игру со «Спартаком» главный тренер выставит не самый основной состав.

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Скорее всего, помимо прочих пропустят игру в чемпионате России Кабелла, у которого не всё в порядке с тестами на коронавирус, и Петров, который потянул мышцу в матче с «Ренном». После матча с «Рубином» (3:1) у Виктора Классона были проблемы с приводящей мышцей, во Франции он на поле не появился. Очень вероятно, что придётся обойтись ещё и без шведа. Серьёзный список.



«Спартак» на неделе фактически вторым составом играл в Кубке России против скромного «Енисея». Для выхода в следующую стадию из группы достаточно было не проиграть с разницей в пять мячей. Столичный клуб с этой задачей справился: уступил 0:1. Молодые футболисты не порадовали, но это не столь важно. Единственная однозначно плохая новость — травма Эсекьеля Понсе.



Пока всё складывается здорово. После 11 туров в РПЛ красно-белые продолжают сидеть на хвосте у «Зенита», тоже имея 24 балла в активе. Сине-бело-голубые выше только по дополнительным показателям. За всё это время получилось добыть целых семь побед при трёх ничьих и одном поражении.

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Стоит отметить неплохую результативность москвичей. Они забили 19 голов. Большим числом могут похвастаться разве что «Зенит» и как раз «Краснодар»: у них 24 и 21 соответственно. То есть с результативностью у соперников полный порядок.



Также любопытно, что «Спартак» очень здорово играет в гостях. За шесть выездов у него 10 забитых и шесть пропущенных мячей. При это получилось одержать четыре победы и скатать одну ничью. Дома «Краснодар» не даёт спокойно вздохнуть никому, но на фоне кадровых проблем сделать это будет труднее.



На наш взгляд, интересно выглядит П2 с нулевой форой за коэффициент 2.04. Подопечные Доменико Тедеско не играют в еврокубках, а потому могут бросить все силы на внутренний чемпионат. Тем более что есть отличная возможность навязать борьбу «Зениту», который попал в очень плотный график.

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Статистика личных встреч, к слову, на нашей стороне. В пяти предыдущих поединках в Краснодаре у красно-белых три победы и одна ничья. Цифры солидные. Как минимум ничью москвичи тут наверняка зацепят.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 24 октября 2020 года

У «Краснодара» снова кадровые проблемы, а ведь впереди игра в Лиге чемпионов с «Челси», что повышает вероятность ротации. На наш взгляд, на этот раз набрать очки дома Мурада Мусаева не получится. «Спартак» здорово играет на выезде и, вероятно, будет лучше готов физически.



Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 2.04.