«Лион» — «Монако». Прогноз: нет Головина — нет победы. Фабрегасу не совладать с Депаем

25 октября «Лион» примет «Монако» в матче 8-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех монегасков оценён букмекерами коэффициентом 4.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.55.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Лион» — «Монако» 25 октября

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Лион» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 8-го тура Лиги 1 «Лион» — «Монако» (25.10.2020)

Первый тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Плотность календаря высокая, пора возвращаться к национальным первенствам. Во французской Лиге 1 уже дошли до 8-го тура, то есть позади более 20% турнирной дистанции.

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Завершится программа в воскресенье, 25 октября, сразу семью поединками. Выбор внушительный. Среди прочих выделяется пара «Лиона» и «Монако». Их встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе.



Из-за досрочного завершения прошлого сезона чемпионата Франции «Лион» остался без еврокубков. Казалось бы — можно смело пустить все силы на внутреннее первенство и побороться за попадание в топ-4. Пока, правда, идёт туговато.



За семь туров получилось набрать лишь 10 очков. Поражение случилось всего лишь одно – от крепкого «Монпелье» на выезде (1:2). Но вот с победами дела обстоят похуже, их было одержано всего две: над аутсайдерами «Дижоном» (4:1) и «Страсбургом» (3:2).

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С последним, к слову, «ткачи» встречались в матче прошлого тура, на выезде. Они забили три гола за 42 минуты и порядком расслабились. К 55-й минуте хозяева отквитали два мяча и заставили гостей понервничать в концовке.



«Монако» неплохо стартовал, но затем стабильности на фоне кадровых проблем не хватило. Всего лишь четыре из 12 возможных очков в четырёх последних турах при шести пропущенных мячах. Отсутствие Александра Головина заметно сказывается, проблемы наблюдаются не только с обороной.



В матче четвёртого тура не удалось удержать победный счёт с «Ренном» (1:2), затем чудом были набраны три очка со «Страсбургом» (3:2). Однако перелома не случилось: не прижали нестабильный «Брест» (0:1), а в прошлом туре скатали ничью с «Монпелье» (1:1). Хотя надо бы сказать, что «паладины» даже играли в меньшинстве с 19-й минуты.

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Любопытно также то, что у монегасков есть некоторые проблемы с выездами. В текущем сезоне они сыграли три матча в гостях и набрали всего три из девяти возможных очков. При этом забить получилось лишь два мяча. «Лион» здорово играет на своём поле, противопоставить ему что-то будет очень непросто.



Мы бы проверили лобовую победу «Лиона» за коэффициент 1.73. Статистика личных встреч на нашей стороне. В пяти предыдущих поединках чемпионата Франции в Лионе хозяева добыли четыре победы.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лион» — «Монако» 25 октября 2020 года

У «Монако» без Александра Головина всё складывается не так уж гладко. Есть серьёзные проблемы с выездами, команда достаточно пропускает. «Лион» тоже пока идёт скромно, но дома выглядит здорово. К тому же, статистика личных встреч на его стороне. Мы бы проверили победу «ткачей» в предстоящем поединке.



Ставка: победа «Лиона» за коэффициент 1.73.