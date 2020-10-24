«Арсенал» — «Лестер». Прогноз: Лено и Джака, берегитесь! Ваш страшный сон возвращается

25 октября «Арсенал» примет «Лестер Сити» в матче 6-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.

Букмекерские коэффициенты на матч 6-го тура АПЛ «Арсенал» — «Лестер Сити» 25 октября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Арсенал» — «Лестер Сити» (25.10.2020)

Первый тур еврокубков завершился, пора возвращаться к национальным первенствам. В английской Премьер-лиге уже стартовал шестой тур, программа продолжится 25 октября тремя поединками. Среди прочих выделяется битва лондонского «Арсенала» и «Лестер Сити». Она стартует в 22:15 мск и пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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Лондонцы 22 октября в матче Лиги Европы играли на выезде с австрийским «Рапидом». Микель Артета выставил полуосновной состав, но всё равно сумел отпраздновать победу (2:1). Правда, понервничать пришлось. Пропустили первыми, а победный гол забил вышедший на замену Пьер-Эрик Обамеянг на 74-й минуте.



Теперь 29 октября во втором туре турнира «канонирам» предстоит сразиться на своём поле с ирландским «Дандолком». Соперник, откровенно говоря, не самый грозный, а потому трудно сомневаться в том, что основные силы испанский тренер бросит на борьбу в АПЛ. Плюс-минус все лучшие должны выйти с первых минут.



В чемпионате Англии «Арсенал» располагается неподалёку от еврокубковой зоны. За пять туров клуб набрал девять баллов. Плотность таблицы высокая, до лидирующего «Эвертона» не хватает всего четырех пунктов, но конкуренция большая. Надо добавлять.

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У «Лестера», к слову, тоже девять баллов после пяти игр в АПЛ. Только в матче прошлого тура он потерпел второе поражение подряд. В первом случае обидчиком выступил «Вест Хэм» (0:3), а во втором – «Астон Вилла» (0:1). Два поединка без голов — слишком много для подопечных Брендана Роджерса.



Реабилитироваться «лисы» смогли в Лиге Европы, где также играли в прошлый четверг. Они принимали на своём поле украинскую «Зарю» и одержали уверенную победу со счётом 3:0. Состав был близок к основному, если не считать отсутствия Джейми Варди.



К игре в чемпионате Англии с «Арсеналом» обладатель «золотой бутсы», скорее всего, будет готов. А это значит, что вполне можно ожидать гол от нападающего. Варди в шести предыдущих матчах с лондонцами забил целых семь мячей. Бернду Лено, который отстоял очень неуверенно в Лиге Европы, следует быть осторожнее.

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У «канониров» линия атаки тоже в порядке. Обамеянг, Ляказетт и Виллиан не смогли забить лишь «Манчестер Сити» в позапрошлом матче, хотя возможности были и там. К тому же, статистика личных встреч на их стороне.



Дело в том, что в шести предыдущих очных играх в Лондоне хозяева ни разу не проиграли и добыли пять побед. При этом в пяти случаях заходила классическая ставка «обе забьют». Есть все основания ожидать голов в обе стороны и на этот раз. Букмекеры оценивают такой исход сносным коэффициентом 1.66. Вполне нормально.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура АПЛ «Арсенал» — «Лестер» 25 октября 2020 года

«Арсенал» готов бросить основные силы на предстоящую домашнюю игру в АПЛ, с Лигой Европы пока всё в порядке. «Лестеру» очень не везёт в Лондоне, но навязать борьбу он в состоянии. Мы бы проверили голы в обе стороны. Статистика личных встреч на нашей стороне, да и возвращение Джейми Варди придаст гостям импульс.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.66.