«Леванте» — «Сельта». Прогноз: бездомные «лягушки» и экс-клуб Смолова шокируют букмекеров

26 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Сельта». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Леванте» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Сельта» 26 октября

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Леванте» — «Сельта» 26 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.08, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.42. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.84.

Анализ и прогноз матча 7-го тура Примеры «Леванте» — «Сельта» Виго (26.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные чемпионаты, основная часть матчей состоялась в выходные, но и в понедельник будет на что посмотреть.

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В испанской Примере завершится программа седьмого тура. «Леванте» в 23:00 мск начнёт выяснять отношения с «Сельтой». Сразу стоит отметить, что валенсийцы считаются хозяевами лишь номинально. Фактически играть придётся на нейтральной территории — в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал».



Причина довольно прозаична: «лягушки» не успели завершить работы по установке новой кровли своего стадиона, в результате чего пришлось искать резервные варианты. Разумеется, этот фактор пойдёт на пользу «Сельте». А в остальном обе команды провалили старт сезона и категорически не впечатляют.



«Леванте» вообще замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав всего три очка. На выезде одержали волевую победу над «Осасуной» (3:1) и потерпели четыре поражения. Впрочем, не всё так плохо. С «Валенсией» (2:4) натурально не повезло, смотрелись не хуже. С «Севильей» (0:1) немного недотерпели — единственный мяч получили на 93-й минуте.

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Остаются две неудачи со счётом 0:2, но там нужно учитывать уровень оппозиции. С «Реалом» тягаться тяжело, хотя возможности имелись. В нужный момент подтащил Тибо Куртуа. И тяжёлый выезд в Бильбао: там терпели полтора тайма, однако потом баски всё же забили два мяча.

У «Сельты» дела складываются немногим лучше. Пять очков и 17-е место в турнирной таблице. Начало получилось отличным: ничьи с «Эйбаром» (0:0) и «Вальядолидом» (1:1), справедливая победа над «Валенсией» (2:1). Дальше пошли проблемы — три поражения кряду, причём все всухую.



0:3 от «Барселоны» — это понятно, 0:2 от мадридского «Атлетико» — тоже. А вот 0:2 с «Осасуной» объяснить тяжелее. «Кельты» владели территорией, вот только перевести контроль мяча в остроту упорно не могли. И уступили по делу. 315 минут без голов — это, конечно, никуда не годится.

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Вроде бы с созиданием у обеих сторон катастрофические проблемы, да только статистика очных встреч говорит об обратном. В пяти предыдущих случаях не просто забивали обе команды, но ещё и планка тотала стабильно пробивалась. 3:2, 3:1, 4:1, 1:2, и 4:2. Если увеличить выборку, ставка «обе забьют + ТБ 2.5 мяча» доезжала в семи из восьми последних поединков!



Такое даже в Бундеслиге редко увидишь. На ОЗ через общий верх дают дивный коэффициент 2.38. С точки зрения статистики это подарок. Однако линия позволяет перестраховаться и взять что-нибудь попроще. На «обе забьют» предлагают поставить за 1.84, на тотал больше 2.5 мяча — 2.08.



Логика примерно следующая: стартовали соперники кошмарно, нужно исправлять положение и лезть вперёд. Если первый мяч не заставит себя долго ждать, тут должно быть весело.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура Ла Лиги «Леванте» — «Сельта» 26 октября 2020 года

Соперники находятся на дне турнирной таблицы и мало забивают. Зато друг с другом исправно куражатся. В семи из восьми предыдущих очных встреч доезжала ставка «обе забьют + тотал меньше 2.5 мяча». На неё дают прекрасный коэффициент 2.38, но мы не будем усложнять и возьмём классический верх за 2.08.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.08.