«Брюгге» — «Лацио». Прогноз: «Зенит» опозорился, но Семак — лишь первая жертва бельгийцев

28 октября «Брюгге» сыграет с «Лацио» в матче 2-го тура группы F Лиги чемпионов. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех клуба из Италии оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.94.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Лацио» 28 октября 2020
Букмекеры считают, что матч группы F «Брюгге» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.
Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Брюгге» — «Лацио» (28.10.2020)
Групповая стадия еврокубков стремительно набирает ход. Из-за коронавируса старт Лиги чемпионов и Лиги Европы был отложен, так что придётся играть практически без пауз. В Лиге чемпионов стартовал второй тур. Среди прочих 28 октября в группе F бельгийский «Брюгге» примет итальянский «Лацио», начало — в 23:00 мск.
Бельгийцы в первом туре успели пошуметь в Санкт-Петербурге, где обыграли действующего чемпиона России «Зенит» (2:1). Хотя ничего экстраординарного в этой победе нет. Гости смотрелись не хуже (справедливости ради — и не лучше) команды Сергея Семака и, в отличие от петербуржцев, сумели использовать представившиеся моменты. Большинство журналистов и болельщиков назвали поражение сине-бело-голубых позором. Оценка спорная, но шансы на выход в плей-офф действительно обрушились.
Зато та победа сильно повысила шансы чёрно-синих на еврокубковую весну. Место, выводящее в плей-офф Лиги чемпионов, нужно ещё заслужить, говорить пока об этом рановато. Но как минимум за плей-офф Лиги Европы вполне можно побороться.
В родном чемпионате Бельгии у «Брюгге» всё привычно, положение комфортное. После 10 сыгранных туров клуб располагается на втором месте с 19-ю баллами. При этом получилось забить уже 24 гола, а пропустить всего восемь.
Стоит отметить и возвращение лидеров команды, которые пропустили прошлые игры. Против итальянцев во втором туре Лиги чемпионов смогут сыграть и голкипер Симон Миньоле, и защитник Одилон Коссуну, и нападающий Михаил Крменчик. Футболисты благополучно сдали повторные тесты на коронавирус и приступили к тренировкам.
Букмекерская линия несколько раз менялась за последние сутки. Сейчас эксперты отдают предпочтение бельгийцам. Теперь, вероятно, бесповоротно, потому что ресурсов для перелома ситуации у гостей нет. Ключевым фактором здесь является вовсе не своё поле и не успешная игра чёрно-синих в Санкт-Петербурге.
Всё гораздо прозаичнее. Сначала сообщалось, что 11 футболистов «Лацио» не посетило утреннюю тренировку перед вылетом в Бельгию (предположительно, из-за коронавируса). А затем появилась информация, что главный тренер команды Симоне Индзаги отправится на матч с бельгицами в Лиге чемпионов сразу без 13 игроков, среди которых и лидеры: Иммобиле, Лаццари, Стракоша, Лукас Лейва и другие.
Команда только-только начала набирать обороты. Сперва итальянцы на родном «Олимпико» в Риме оставили не у дел дортмундскую «Боруссию» (3:1). Одним из героев стал Чиро Иммобиле, записавший на свой счёт гол и голевую передачу.
Затем «орлята» добились победы над «Болоньей» (2:1) в непростом поединке пятого тура итальянской Серии А. Тогда, к слову, Иммобиле снова отметился голом. В Бельгии нападающего будет сильно не хватать, в атаке бьянкочелести на нём многое завязано.
Симоне Индзаги даже пришлось задействовать четырёх игроков из дубля, чтобы полететь в гости к «Брюгге». А ведь скамейка и так была крайне скромной. Дома чёрно-синие очень опасны, без большинства лидеров итальянцы едва ли справятся. Лобовая победа хозяев за коэффициент 1.77 в качестве ставки выглядит интересно.
Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Лацио» 28 октября 2020 года
В «Лацио» чрезвычайное положение: в Бельгию не полетело сразу 13 игроков, среди которых Иммобиле и другие лидеры. Предположительно, из-за COVID-19. «Брюгге» после победы над «Зенитом» на подъёме, оправился после болезни ряд ключевых игроков. У себя дома бельгийцы опасны, без основного состава у итальянцев шансов мало.
Ставка: победа «Брюгге» за 1.77
- 27 октября 2020
-
23:55
-
23:46
-
23:39
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:05
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:13
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00