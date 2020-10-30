«Арминия» — «Боруссия Д». Прогноз: даже легче, чем с «Зенитом». Холанд и Витсель зажгут

31 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Германии «Арминия» — «Боруссия Дортмунд». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Арминии» оценён букмекерами коэффициентом 7.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Арминия» — «Боруссия Д» 31 октября 2020

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Арминия» — «Боруссия Дортмунд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча чемпионата Германии «Арминия» — «Боруссия Д» (31.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты. По одному матчу пройдут в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

«Эйбар» — «Кадис». Прогноз: Негредо поможет обидчику «Реала» закрепиться в зоне еврокубков Обе команды хороши в последнее время, их главный козырь — дисциплина и защита.

Топ-клубы вернутся в дело в выходные. В Германии пришло время шестого тура, он продолжится в субботу сразу пятью матчами. Четыре из них стартуют в 17:30 мск. В Билефельде местная «Арминия» на стадионе «Шюко-Арена» будет выяснять отношения с дортмундской «Боруссией».



Новичок элитного дивизиона начал сезон на уровне ожиданий. Расположился в нижней части турнирной таблицы и приступил к борьбе за выживание. В двух турах набрал четыре очка, но там откровенно повезло. «Айнтрахт» (1:1) имел огромное преимущество, а «Кёльн» (1:0) смотрелся как минимум не хуже.



Дистанция расставила всё по местам. Подопечные Уве Нойхауса потерпели три поражения кряду. Во всех случаях выглядели достойно: с «Вердером» едва не зацепили очки (0:1), оказали сопротивление «Вольфсбургу» (1:2). «Баварии», конечно, уступили по всем статьям, но 1:4 от лучшего клуба мира — это терпимо. Пассажирами на фоне мюнхенцев точно не выглядели.

«Барыс» — «Куньлунь». Прогноз: Алексей Ковалёв добавит проблем Дицу, Старченко и Виделлю «Барыс» идёт на серии из четырёх поражений, а у «Куньлуня» четыре победы в пяти матчах.

Дортмундцы тем временем находятся в группе лидеров. На дворе конец октября, а подопечные Люсьена Фавра выдали всего два неудачных матча. Для невероятно молодого коллектива показатель вполне нормальный. С «Аугсбургом» (0:2) не получалось вообще ничего, а с «Лацио» в Лиге чемпионов кошмарно действовали в обороне (1:3).



В остальном полёт нормальный. После неудачи с «фуггерами» во внутреннем первенстве добыты три победы подряд. Все — всухую. 4:0 с «Фрайбургом», 1:0 с «Хоффенхаймом» и 3:0 в рурском дерби с «Шальке». Этого достаточно, чтобы входить в топ-3 Бундеслиги. 12 очков, делят второе место с «Баварией». У «РБ Лейпциг» на один балл больше.



В Лиге чемпионов ситуацию тоже выправили, одолев в среду «Зенит» (2:0). Причём игра не потребовала особых усилий: мячом владели безраздельно, вели осаду штрафной площади российского клуба с первой и до последней минуты. Создали не так много, зато у сине-бело-голубых вообще ничего не было.

«Локомотив» — «Динамо». Прогноз: Паскуале, Охтамаа и Марченко закроют Шипачёва с Яшкиным Серия из девяти побед прервалась. Качественного большинства ярославцам не хватает.

Два гола забили, три очка взяли, силы поберегли. Проблем с физической подготовкой быть не должно: темп в среду был крайне низкий, а 90 минут провели только Холанд, Витсель и футболисты обороны (на которых никакой нагрузки не выпало). В общем, ждём от гостей качественного футбола.



А по уровню исполнителей они «Арминию» однозначно превосходят. Хозяева обладают организованностью и много не пропускают, однако два-три мяча «шмели» наверняка найдут. Для победы этого должно хватить, оборона у них в порядке.

Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 1.70 и ИТБ 2 гола «Боруссии» за 1.82. Вариант посмелее — П2 с форой (-1.5) за 2.16. Ждём чего-то в духе 0:2 или 1:3.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Арминия» — «Боруссия Д» 31 октября 2020 года

Новичок Бундеслиги неплохо организован и пропускает немного, но разница в уровне исполнителей огромна. «Боруссия» в экономном режиме задушила «Зенита»: темп был очень низким, из всех лидеров на поле 90 минут провели только Холанд и Витсель. Плюс защитники, но нагрузки на них не было никакой. Думается, «шмели» не станут гнаться за крупным счётом, но победу на классе одержат.



Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.70.