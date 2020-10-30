«Кротоне» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук, спасай! Пашалич и Иличич забарахлили в Серии А

31 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Кротоне» — «Аталанта». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество гостям: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Кротоне» оценён букмекерами коэффициентом 6.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Кротоне» — «Аталанта» 31 октября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Кротоне» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Серии А «Кротоне» — «Аталанта» (31.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты. По одному матчу пройдёт в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

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Топ-клубы вернутся в дело в выходные. Итальянская Серия А добралась до шестого тура. Он стартует в субботу, 31 октября, тремя матчами. Самый ранний из них начнётся в 17:00 мск в Кротоне, где местный одноимённый клуб на стадионе «Эцио Шида» будет выяснять отношения с «Аталантой».



Гости добыли три победы подряд, а вот дальше забарахлили. Разгромно проиграли в Неаполе (1:4), причём абсолютно по делу. «Наполи» безраздельно доминировал в первом тайме, а после перерыва отдал инициативу и спокойно сыграл по счёту. Плюс сенсационное поражение в родных стенах от «Сампдории» (1:3).



«Богиня» традиционно владела территорией и много била по воротам, зато подопечные Клаудио Раньери оказались гораздо конкретнее. Счёт, пожалуй, не по игре, но стоит признать, что фаворит сыграл ниже собственных возможностей. Всё же «скамейка» тут не особенно длинная, и невероятно плотный график переносится с трудом.

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Девять очков в пяти поединках, делят пятое место в Серии А с «Ювентусом». В принципе, ситуация рабочая. «Милан» оторвался на четыре пункта, остальные находятся в радиусе двух. Зато в Лиге чемпионов всё хорошо: четыре балла в двух турах, вторая позиция в квартете. Впереди две битвы с «Ливерпулем», от которых многое зависит.



Собственно, тренерский штаб точно будет держать игру с мерсисайдцами в голове, ведь она состоится уже 3 ноября в Бергамо. Без ротации точно не обойдётся. Вполне вероятно, что шанс получит Алексей Миранчук: он остался в запасе с «Сампдорией» и «Аяксом». В принципе, соперник подходит для того, чтобы показать себя.



«Кротоне» замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии, имея в активе всего одно очко. Правда, набрано оно с «Ювентусом» (1:1). Но там сошёлся целый ряд факторов: Пирло намудрил с ротацией, судья поставил сомнительный пенальти в ворота туринцев и удалил Кьезу, плюс с реализацией у чемпиона была беда.

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Больше радоваться нечему — четыре поражения с общим счётом 4:14. Хотя календарь был не самым смертельным — «Дженоа», «Милан», «Сассуоло» и «Кальяри». В общем, оборона у «акул» не блещет, да и статистика очных встреч на стороне бергамасков. Они набрали 10 из 12 возможных очков.



Потому не будем мудрить и возьмём П2 с форой (-1) за 1.68. Лезть в громадные форы опасно, всё же перед «Ливерпулем» футболисты вряд ли будут гнаться за крупным счётом. В то же время разница в уровне команд заметная, а серия из двух поражений во внутреннем первенстве не позволит «Аталанте» валять дурака.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Кротоне» — «Аталанта» 31 октября 2020 года

«Аталанте» тяжело даётся плотный график, поскольку длина «скамейки» не самая внушительная. И всё же разница в исполнительском мастерстве солидная: «Кротоне» замыкает таблицу Серии А и очень много пропускает, а в четырёх предыдущих очных встречах клуб из Бергамо набрал 10 очков. Свой шанс должен получить Миранчук. Тратить лишние силы перед «Ливерпулем» не стоит, но вернуться на победный путь во внутреннем первенства пора.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за 1.68.