«Рубин» — «Арсенал». Прогноз: для Слуцкого и Хвичи победа над «Зенитом» — только разгон

31 октября «Рубин» примет «Арсенал» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех туляков оценён букмекерами коэффициентом 6.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.78.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Рубин» — «Арсенал» 31 октября
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Арсенал» Тула не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68.
Анализ и прогноз матча 13-го тура РПЛ «Рубин» — «Арсенал» Тула (31.10.2020)
Второй тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Представители России в этот раз выступили крайне неудачно, но уже на следующей неделе им предоставится возможность исправить положение. Однако сначала – игры в Российской Премьер-Лиге.
Экватор сезона совсем близко. Программа 13-го тура чемпионата России откроется 31 октября четырьмя поединками. Среди прочих будут биться казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». Их встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
Леонид Слуцкий вместе со своей командой на прошлых выходных оставил ни с чем «Зенит» в Санкт-Петербурге (2:1). Действующий чемпион страны на правах хозяина поля резво начал, даже открыл счёт. Но затем казанцы забрали инициативу и сумели перевернуть игру.
Стабильности «Рубину» несколько не хватает, но положение в таблице вполне рабочее. После 12 матчей казанский клуб располагает 18 баллами и находится на девятой строчке. Вроде бы ничего хорошего, но тут нужно учитывать высочайшую плотность. Отставание от замыкающего топ-4 «Локомотива» составляет всего три пункта.
Причём проблем с атакой подопечные Слуцкого не испытывают уже давно. Они забивали в 10 из 12 туров, а всего набралось 18 точных ударов. Для низового чемпионата России это очень достойный показатель. Больше забила только тройка лидеров РПЛ, а также «Сочи» с «Краснодаром».
Шансы развить успех в предстоящем домашнем поединке с туляками у казанцев довольно неплохие. «Арсенал» продолжает страдать от кадровых потерь. До сих пор в лазарете находятся многие лидеры, например Кирилл Комбаров и Евгений Луценко.
С результатами у «пушкарей» тоже всё туго. Кое-как получилось забраться на 12-ю строчку в турнирной таблице, но тут же последовало крупное поражение от ЦСКА (1:5). Причём по делу. «Армейцы» в матче прошлого тура доминировали и здорово реализовали свои моменты, а потому жалобы на судейство от представителей туляков смотрелись сомнительно.
«Арсенал» неплохо укрепил линию атаки. Вернулся Лука Джорджевич, пришёл вечно мотивированный Кирилл Панченко. Однако беда в другом – оборона тульского клуба оставляет желать лучшего, он пропустил уже 22 мяча.
Больше раз доставали мяч из сетки своих ворот только «Химки», которые сильно пострадали от «Краснодара». А также «Уфа», которая выдаёт худший сезон за всё время выступлений в элитном дивизионе. При таких раскладах вполне можно подумать над ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.83. «Рубин» сейчас выглядит остро в атаке и пару голов наверняка оформит.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Арсенал» Тула 31 октября 2020 года
«Рубин» на прошлых выходных заслуженно обыграл «Зенит», отставание от топ-4 составляет всего три очка. Развить успех можно уже в предстоящем поединке, соперник находится в плачевном состоянии. У «Арсенала» серьёзнейшие проблемы с обороной плюс кадровые потери, противопоставить что-то казанцам будет сложно. Тем более в гостях.
Ставка: индивидуальный тотал «Рубина» больше 1.5 мяча за 1.83.
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