«Бёрнли» — «Челси». Прогноз: «Краснодар» разгромили, с аутсайдером АПЛ тем более справятся

31 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Челси». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Бёрнли» оценён букмекерами коэффициентом 6.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «Челси» 31 октября 2020

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Бёрнли» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Анализ и прогноз матча 7-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Челси» Лондон (31.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты. По одному матчу пройдёт в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

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Топ-клубы вернутся в дело в выходные. В английской Премьер-лиге пришло время седьмого тура. На субботу, 24 октября, запланированы три встречи. В 18:00 мск в Бернли местный одноимённый клуб на стадионе «Терф Мур» начнёт выяснять отношения с «Челси» в надежде выбраться из зоны вылета.



Соперники определённо не могут быть довольны стартом сезона. Синие застряли в середине турнирной таблицы чемпионата Англии. Вроде бы поражение всего одно, да и то от действующего чемпиона страны (0:2). Оба гола пропустили в меньшинстве, Кепа привёз, и это ещё Жоржиньо не реализовал пенальти.



Вот только побед совсем мало. Всего две — 3:1 с «Брайтоном» (повезло, хозяева играли не хуже) и 4:0 с «Кристал Пэлас». И аж три мирных исхода. Дважды по 3:3 (с «Вест Бромвичем» и «Саутгемптоном»), а также 0:0 с «Манчестер Юнайтед». Как итог — девять очков и только 10-е место.

«Шальке» — «Штутгарт». Прогноз: 0:3 от «Боруссии» – не конец, «горняки» продолжат страдать В пяти играх «горняки» пропустили 19 голов.

Зато в Лиге чемпионов всё в порядке. Синие набрали четыре очка в двух турах и лидируют в группе Е. Впереди два поединка с «Ренном», который уступает в классе. Шансы выйти в плей-офф замечательные. Осталось только добавить в национальном первенстве, благо что конкуренты щедро допускают осечки на фоне плотного графика.



У «Бёрнли» всё совсем плохо. Всего одно очко в пяти встречах (игру первого тура с «Манчестер Юнайтед» перенесли), да и тем гордиться довольно трудно. Сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (0:0), причём новичок элитного дивизиона оказался даже ближе к голу. 18-е место в АПЛ, зона вылета. Грустно.



На стороне «кларетных» два козыря: своё поле и график. Прежде «Бёрнли» действительно очень редко проигрывал в родных стенах, стабильно создавая трудности даже грандам. Теперь расклад поменялся — два поражения из двух при отсутствии забитых мячей. 0:1 с «Саутгемптоном» и 0:1 с «Тоттенхэмом».

«Барыс» — «Куньлунь». Прогноз: Алексей Ковалёв добавит проблем Дицу, Старченко и Виделлю «Барыс» идёт на серии из четырёх поражений, а у «Куньлуня» четыре победы в пяти матчах.

Кроме того, синие даже прежде были чуть ли не единственным топ-клубом, стабильно выигрывавшим на «Терф Мур». У них пять побед и ничья в шести поединках, то есть 16 из 18 максимально возможных очков. Лишь однажды забили меньше двух мячей, а в двух последних случаях отгружали по четыре.



Плотный график — аргумент. Но стоит признать, что победа в России далась подопечным Фрэнка Лэмпарда малой кровью. Состав оказался полуторным, мячом владели больше 70%. То есть огромного количества сил не потратили, а «скамейка» достаточно глубокая. Сдержанная ротация не станет проблемой.



Кроме того, Эдуард Менди упорно отказывается пропускать в футболке «Челси». В общем, все факторы указывают в пользу фаворита. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 1.90 и П2 всухую за 2.90. Комбинированный вариант — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.84.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Челси» 31 октября 2020 года

«Бёрнли» находится в зоне вылета: всего одно очко, 18-е место, два поражения всухую на своём поле. «Челси» исторически шикарно играет на «Терф Мур»: пять побед и одна ничья в шести встречах. Да и осечек в АПЛ уже многовато, пора нагонять. Игра с «Краснодаром» в Лиге чемпионов не потребовала сверхусилий, а возможности для ротации у Лэмпарда имеются. Пожалуй, шансы синих весьма высоки.



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.90.