«Спартак» — «Ростов». Прогноз: помилование Ерёменко разозлит лидера чемпионата России

31 октября «Спартак» примет «Ростов» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех дончан оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Спартак» — «Ростов» 31 октября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.07, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.

Анализ и прогноз матча 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» (31.10.2020)

Второй тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Представители России в этот раз выступили совсем неудачно, но уже на следующей неделе им представится возможность исправить положение. Однако сначала – игры в Российской Премьер-Лиге.

«Бёрнли» — «Челси». Прогноз: «Краснодар» разгромили, с аутсайдером АПЛ тем более справятся «Кларетные» набрали всего одно очко, а на своём поле пока ни разу не забили.

Программа 13-го тура откроется 31 октября четырьмя поединками. На общем фоне заметно выделяется выделяется битва московского «Спартака» и «Ростова». Встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.



Доменико Тедеско ликует, его команда дождалась осечки прямого конкурента – «Зенита». Красно-белые имеют в своём активе после 12 игр 27 баллов и, собственно, единолично лидируют в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от ближайшего преследователя, ЦСКА, составляет два пункта. Остальные находятся ещё дальше.



После ничьей с петербуржцами в 10-м туре москвичи добыли две победы кряду. Сперва в гостях получилось спастись от преобразившихся «Химок» (3:2), а затем побить измотанный «Краснодар» на выезде (3:1). В обоих случаях противники местами смотрелись даже лучше москвичей, но те демонстрировали превосходную реализацию.

«Кротоне» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук, спасай! Пашалич и Иличич забарахлили в Серии А Бергамаски потерпели два поражения подряд с общим счётом 2:7.

Действительно, проблем с голами у «Спартака» нет, за 12 сыгранных туров он оформил 22 мяча. Большим количеством могут похвастать разве что «Зенит» или ЦСКА. Валерию Карпину можно пожелать только терпения, поскольку у ворот его команды абсолютно точно будет жарко.



В «Ростове» сейчас перестройка, многие лидеры покинули клуб, а результаты крайне нестабильные. В двух подряд домашних играх сначала состоялась разгромная победа над «Ахматом» (3:0), а затем поражение от «Химок» на последних минутах (0:2).



Всё, чем могут похвастаться ростовчане, – это шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Да, до еврокубковой зоны не хватает всего одного балла, но претендентов тут хватает. А без крепкого состава и стабильной игры конкурировать будет тяжело. Единственный плюс — внезапное помилование Романа Ерёменко, который был удалён в минувшем туре. В итоге наказание сняли, что выглядит не самым очевидным решением.

«Реал» — «Уэска». Прогноз: Зидан и Рамос не позволят «Барселоне» с «Атлетико» приблизиться Мадридцы даже при всех своих проблемах занимают второе место в Примере.

Как бы то ни было, после бесславного вылета из квалификации Лиги Европы от «Маккаби» с обороной у жёлто-синих проблемы. За четыре последних матча они пропустили восемь мячей. Новички только осваиваются, вряд ли стоит ждать от них сходу надёжной игры.



«Спартак» дома ещё ни разу не проиграл и за пять матчей забил девять голов. Главный тренер Доменико Тедеско отбывает дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек, но, на наш взгляд, это не помешает красно-белым сохранить первую строчку в таблице.

Во-первых, дисквалификация Тедеско и отмена наказания Ерёменко только добавят футболистам злости. Во-вторых, при Андреасе Хинкеле у команды хорошая статистика. Мы бы проверили лобовую победу хозяев за коэффициент 1.77.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» 31 октября 2020 года

«Спартак» набрал отличный ход, проблем с результативностью абсолютно никаких. В «Ростове» же сейчас перестройка, ждать от новичков надёжной игры сразу не стоит. В четырёх предыдущих матчах дончане пропустили аж восемь раз. На наш взгляд, красно-белые смогут сохранить лидерство в РПЛ. Дисквалификация Тедеско и отмена наказания Ерёменко только добавят мотивации.



Ставка: победа «Спартака» за 1.77.