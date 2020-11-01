Любимые грабли «Локомотива», подарок Промесу. Экспресс на матчи Лиги чемпионов 3 ноября

3 ноября стартует третий тур группового этапа Лиги чемпионов. В 20:55 мск в Москве начнётся матч «Локомотив» — «Атлетико Мадрид», в 23:00 в Хернинге стартует игра «Мидтьюлланн» — «Аякс». Букмекеры в обоих случаях отдают явное предпочтение гостям.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико Мадрид» (03.11.2020)

Обе команды стартовали в соответствии с ожиданиями. «Матрасники» не смогли зацепиться в Мюнхене (0:4), но сражаться на равных с мотивированной «Баварией» сейчас по умолчанию невероятно сложно. Зато «Ред Булл Зальцбург» обыграли (3:2). Три очка в двух турах, чистое второе место в квартете и спаренные встречи с «Локомотивом» впереди. Дорога в плей-офф открыта.

«Лидс» — «Лестер». Прогноз: голы, много голов! Варди забьёт, Бьельса и Родриго ответят У Варди и Бэмфорда за шесть туров на двоих 12 мячей.

Диего Симеоне не склонен валять дурака и откладывать дело в долгий ящик. График невероятно плотный, потому задача простая: набрать шесть очков с москвичами, чтобы избежать ненужных проблем в поздних турах. Неслучайно Луису Суаресу предоставили отдых в игре с «Осасуной» (3:1).

Уругваец пока только набирает обороты, но свои 4+1 в семи поединках за новый клуб уже сделал. С одной стороны, «Атлетико» в Лиге чемпионов пока выглядит неубедительно. В Мюнхене влетели без вариантов, а с Зальбургом вырвали победу в концовке благодаря дублю Фелиша.

Если «Локомотив» сыграет так же, как с «Баварией», то шансы зацепиться у него точно появятся. Но тут надо учитывать несколько факторов. Первый — выглядеть хорошо на фоне «РБ Зальцбурга» в принципе тяжело. В прошлом году это испытали на себе «Ливерпуль» и «Наполи» («Генк» вообще получил 10:3 за 180 минут), «железнодорожники» тоже едва унесли ноги.

«Хоффенхайм» — «Унион». Прогноз: Похьянпало и Фридрих не повторят ошибок «Црвены Звезды» Берлинцы идут на серии из четырёх матчей без поражений, а у «деревенских» много травм.

Второй — подопечные Марко Николича явно истощены. Центральная ось сильно просела: Дмитрий Баринов давно лечится, Станислав Магкеев получил травму, Ведран Чорлука был заменён с «Баварией». Вариантов для ротации практически нет: Виталий Лысцов накануне провалился в центре обороны, Смолов давно не показывает качественной игры, на скамейке два-три готовых к ЛЧ футболиста.

С «Сочи» (1:2) команда выглядела просто ужасно. Единственный повод для оптимизма — удалось поберечь Миранчука (вышел за замену) и Игнатьева (остался в запасе). Набирает форму Зе Луиш, но пока он играет только непродолжительные отрезки. У АТМД нет только Сауля и Диего Косты, а возвращение Хосе Хименеса добавило надёжности центру обороны.

На поле появятся отдохнувший Суарес, Жоау Фелиш повадился клепать дубли. Скамейка у мадридцев гораздо внушительнее, а в четырёх очных встречах с «Локомотивом» за 2,5 года они добыли четыре победы с общим счётом 12:1. Ой! 3:0, 5:1, 2:0 и 2:0. В общем, предпосылок для сенсации тут совсем немного.

«Вильярреал» — «Вальядолид». Прогноз: Эмери, Алькасер и Коклен ворвутся в топ-4 Примеры «Вильярреал» наловчился набирать очки с середняками и аутсайдерами, а гости ни разу не выиграли.

Думается, «Локомотив» снова проиграет. Разумеется, достойно! Но с такими потерями в центральной оси и экспериментальным сочетанием в обороне остановить Суареса с Фелишем будет невероятно сложно. На П2 дают 1.38, нам больше нравится ИТБ 1.5 гола АТМД за 1.56. Шансы на проход сопоставимы, а коэффициент заметно выше. Два-три мяча гости оформят, а большего им и не надо.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Аякс» (03.11.2020)

Тут расклад простой. «Мидтьюлланн» — явный аутсайдер группы, который получил в двух матчах 0:6 от «Аталанты» и «Ливерпуля». «Аякс» тоже вряд ли может быть доволен собой: зацепил всего одно очко, хотя имел все основания рассчитывать на большее. Сильно не повезло с «Ливерпулем», где создали на два-три мяча, а получили 0:1.

И на прошлой неделе не смогли дожать «Аталанту»: вели 2:0, дважды пропустили, активнее смотрелись в концовке. Опять не сложилось. Разница в уровне исполнителей колоссальна, а никаких проблем с мотивацией у амстердамцев не будет. Если они хотят выходить из группы, то обязаны дважды выигрывать у датчан. Иначе — Лига Европы.

«Мидтьюлланн» на фоне плотного графика всё чаще испытывает трудности. В выходные, например, схватил в чемпионате Дании 1:4 от «Норшелланна». А вот «Аякс» разгромил «Фортуну» со счётом 5:2 — 30 ударов по воротам, девять в створ, 7:0 по угловым и 74% владения мячом. Уверенность вернули, душу отвели.

Состав при этом оказался полуторным, нескольких лидеров удалось поберечь. «Аякс» банально сильнее, да и удача ему задолжала. Потому ждём тут уверенную победу гостей. Для ординара прекрасно смотрится П2 с форой (-1) за 2.10. Для экспресса подойдёт лобовая победа подопечных Эрика тен Хага за 1.67. Альтернатива — ИТБ 1.5 гола голландцев за 1.52.

Экспресс на матчи 3-го тура Лиги чемпионов 3 ноября с общим коэффициентом 2.60.

Выбор №1: ИТБ 1.5 гола «Атлетико» за 1.56.

Выбор №2: победа «Аякса» за 1.67

Общий коэффициент = 2.60.