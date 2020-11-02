«Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз: трепещите, Клопп и Салах! Миранчук с Сапатой уже здесь

3 ноября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» — «Ливерпуль». Начало — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех итальянского клуба оценён в 3.32. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Ливерпуль» 3 ноября

Букмекеры считают, что матч группы D «Аталанта» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» — «Ливерпуль» (03.11.2020)

Клубный футбол близок к очередному перерыву, совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА. Перед ноябрьской международной паузой европейские клубы успеют сыграть третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для участников это отличная возможность исправить или укрепить своё положение.

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График прежний: откроют программу восемь поединков во вторник, а завершат ещё восемь в среду. Среди прочих 3 ноября в группе D Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» примет в Бергамо английский «Ливерпуль», начало – в 23:00 мск.



Итальянцы снова сверкают не только в родной Серии А, но и в Европе. После второго тура они располагаются на втором месте в группе D, набрав четыре из шести возможных очков. Ливерпульцы как раз оторвались на два балла, а потому можно попробовать убить одним выстрелом двух зайцев перед перерывом: разобраться с конкурентом, а заодно повысить собственные шансы на выход из группы.



В матче второго тура чёрно-синие выдали результативную ничью с «Аяксом» (2:2). Начали совсем грустно и даже ушли на перерыв с дефицитом в два мяча. Во втором тайме удалось собраться и сравнять счёт. Одним из главных героев встречи стал Дуван Сапата, оформивший дубль.

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В игре шестого тура чемпионата Италии против «Кротоне» колумбиец появился только после перерыва (ротацию никто не отменял), но едва ли Джан Пьеро Гасперини оставит его на скамейке и в этот раз. За два тура в Лиге чемпионов нападающий уже отметился тремя голами и голевой передачей. «Ливерпулю» будет тяжело в Италии.



Дело тут не только в яркой игре «богини» в атаке (а она действительно яркая), но ещё и в кадровых потерях англичан. Юргену Клоппу придётся хорошенько поломать голову, поскольку с центром обороны у его команды настоящая беда. В лазарет к лидеру Вирджилу ван Дейку присоединился Фабиньо, который получил травму в матче с датским «Мидтьюлланном».



Возможно, Матип уже готов сыграть, но совсем не факт, что немецкий коуч будет им рисковать. Натаниел Филлипс, ставший лучшим в прошлой игре АПЛ против «Вест Хэма» (2:1), не заявлен на Лигу чемпионов, а потому, вероятно, в Италии в старте могут выйти Джо Гомес и юный Рис Уильямс. Перспектива не самая радужная.

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Линия защиты действующего чемпиона Англии и без того в нынешнем сезоне не блещет. В семи турах было пропущено 15 голов, что является одним из худших показателей в английской Премьер-лиге. А без опытного защитника при таких раскладах красные вовсе рискуют провалиться.



Результативность «Аталанты» по-прежнему на высочайшем уровне: уже 23 забитых мяча за восемь последних игр. Причём лишь в двух из них команда из Бергамо забивала меньше двух раз. А на таком фоне вполне можно подумать над ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.95.



Также интересно выглядит гол Дувана Сапаты за 2.37. Колумбиец сейчас находится в отличной форме. Тем более он забил четыре мяча в пяти предыдущих матчах Лиги чемпионов, когда выходил в стартовом составе. Хватит ли двух голов итальянцам для набора очков — большой вопрос, оборона у них традиционно так себе. Но работы у Алисона должно быть достаточно.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Ливерпуль» 3 ноября 2020 года

«Аталанта» заработала репутацию одной из самых результативных команд в Европе и продолжает защищать это звание. В восьми последних матчах аж 23 забитых мяча. У «Ливерпуля» же в нынешнем сезоне с обороной большие проблемы, при этом выбили сразу несколько ключевых игроков обороны. На наш взгляд, в предстоящем поединке Алисону Бекеру придётся очень тяжело.



Ставка 1: индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 мяча за 1.95.



Ставка 2: гол Дувана Сапаты за 2.37.