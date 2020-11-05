«Фейеноорд» — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги Европы: Влашич и Дзагоев не пожалеют Адвоката

5 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Фейеноорда» оценён букмекерами коэффициентом 2.79. Поставить на ничью предлагают за 3.66.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА 5 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА (05.11.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, третья международная пауза всё ближе. Еврокубки подобрались к экватору: в Лиге чемпионов накануне завершился третий тур, пришёл черед Лиги Европы. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 20:55 мск, поздние — в 23:00.

«Милан» — «Лилль». Прогноз: «доги» позарятся на великую серию Златана Ибрагимовича и Пиоли «Лилль» забивает уже 11 матчей подряд. Доннарумме стоит быть начеку.

Российский ЦСКА наведается в Роттердам, где на стадионе «Де Куйп» померяется силами с «Фейеноордом». Начало — в 23:00 мск. Эти клубы считались у букмекерами главными фаворитами группы К, однако в двух стартовых турах остались без побед. Разобраться с «Вольфсбергом» и загребским «Динамо» не вышло.



Голландцев тренирует наш старый знакомый Дик Адвокат, ранее возглавлявший «Зенит» и сборную России. В нынешнем сезоне получается не то чтобы блистательно, но вполне неплохо. В семи турах чемпионата Нидерландов обошлись без поражений, идут в группе лидеров. Даже «Аякс» и ПСВ уже успели проиграть.



Правда, ничьих многовато — целых три. Южане играют в очень зрелищный футбол и постоянно лезут в атаку. Забивают много даже по меркам Эредивизи (17 за семь поединков, больше только у «Аякса»), а вот в обороне творится натуральный бардак. Собственно, в Лиге Европы мы это уже увидели.

«Фейеноорд» — ЦСКА. Прогноз: Чалов и Влашич принесут России первую победу в евросезоне Команда Дика Адвоката на спаде: лишь одна победа за пять игр и девять пропущенных мячей.

Строго говоря, обе команды заслуживали большего, чем три очка на двоих. Про ЦСКА сказано уже достаточно, а роттердамцы в Загребе не забили в пенальти в дебюте, дальше упустили несколько хороших моментов. А в середине второго тайма остались в меньшинстве. И спорить с ничьей в оставшееся время не стали (0:0).



А вот 1:4 в родных стенах от «Вольфсберга» — это надо постараться. У австрийцев залетело практически всё, но защита «Фейеноорда» вновь изрядно начудила. Три мяча из четырёх пропустили с пенальти. Тут и начинается самое интересное: в семи из восьми последних поединков подопечных Дика Адвоката голы забивались в обе стороны.



Как нетрудно догадаться, единственное исключение состоялось как раз в Загребе. То есть моменты у российского клуба непременно будут. Играет ЦСКА в последнее время бойко и с удовольствием, создаёт предостаточно. Реализация скачет, но на фоне плотного графика и большого количества новичков это нормально.

«Лудогорец» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью и Бэйл поставят на место старых знакомых ЦСКА В первых двух матчах Лиги Европы болгары пропустили шесть мячей.

После возвращения Алана Дзагоева мяч стал ходить заметно лучше, а главное — теперь у Виктора Гончаренко есть широкий выбор в средней и атакующей линии. С защитой дела обстоят хуже, там кадровых потерь предостаточно. Раз так, проблем с голами в Роттердаме возникнуть не должно.



Красно-синие забили в пяти из шести последних матчей. Что любопытно, исключение вновь выпало на загребское «Динамо». Там удача сильно задолжала футболистам: при должной реализации и большей расторопности Эджуке могли бы забить как минимум три четыре-мяча. На дистанции показатель должен приблизиться к норме.



В общем, ИТБ 1 гола ЦСКА за 1.53 выглядит идеально для любителей надёжных ставок. Мы бы выбирали между ИТБ 1.5 гола ЦСКА за 2.28 и голом москвичей в первом тайме за 2.03. «Фейеноорд» в двух предыдущих встречах пропустил до перерыва четыре раза, а подопечные Виктора Гончаренко забивали в первых таймах в трёх последних играх из четырёх.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА 5 ноября 2020 года

«Фейеноорд» показывает весёлый футбол и много забивает, но с обороной натуральный бардак. Неделю назад умудрились получить три пенальти с «Вольфсбергом» и пропустили четыре мяча на своём поле, в Эредивизи ситуация немногим лучше. ЦСКА в последнее время атакует бодро и с искрой, так что проблем с голами тут быть не должно. Основные опасения вызывает скорее оборона — фланги у голландцев очень хороши.

Ставка: гол ЦСКА в первом тайме за 2.03.