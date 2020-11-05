«Брайтон» — «Бёрнли». Прогноз: даже Лаллана и Уэлбек обгонят «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

6 ноября состоится матч 8-го тура АПЛ «Брайтон» — «Бёрнли». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех гостей оценён в 4.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.68.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Брайтон» — «Бёрнли» 6 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Брайтон» — «Бёрнли» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90 Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Бёрнли» (06.11.2020)

Совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА. Третий тур Лиги чемпионов уже отгремел, следом за ним сыграют в Лиге Европы. Также перед ноябрьской международной паузой в национальных первенствах успеют провести ещё один тур. Дальше — отдых. Но, конечно, далеко не для всех.

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В английской Премьер-лиге добрались до восьмого тура. Его программа откроется в пятницу, 6 ноября, двумя поединками. В наиболее раннем на стадионе «Фалмер» в Брайтон энд Хоув местный «Брайтон» примет «Бёрнли», начало – в 20:30 мск.



Под руководством Грэма Поттера «чайки» выступают уже второй сезон. Пока что с результатами не шибко здорово: всего лишь пять очков в семи играх и 16-е место в таблице, а отрыв от зоны вылета составляет каких-то два пункта. Однако игру команда показывает довольно интересную.



В первую очередь стоит отметить, что «Брайтон» в среднем за игру наносит более 12 ударов и подаёт почти пять с половиной угловых. При владении мячом свыше 55% времени – результат достойный, особенно для скромных финансовых возможностей. Даже замыкающий топ-4 «Эвертон» не может похвастаться такими цифрами.

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При этом у «чаек» нет проблем с результативностью. За семь сыгранных матчей в чемпионате Англии они забили уже 11 мячей, отличившись абсолютно в каждой игре. В подавляющем большинстве случаев ограничиваются одним ударом, но и это неплохо. Так что «Бёрнли» предстоит пройти ещё одно испытание.



Команде Шона Дайча действительно не позавидуешь. За шесть сыгранных матчей (стартовый поединок с «Манчестер Юнайтед» перенесли) она набрала всего лишь одно очко. Разумеется, это последнее место в турнирной таблице АПЛ. Есть ещё один явный аутсайдер – «Шеффилд», но он пропустил чуть меньше.



У бордовых же проблемы как с обороной, так и с атакой. И если 12 пропущенных мячей за шесть игр не так уж критично («Ливерпуль» вообще 15 пропустил), то ужасная результативность всё портит. Не получается забить уже три тура подряд, да и моментов совсем немного.

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В последнем матче «Бёрнли» принимал лондонский «Челси» и уступил с разгромным счётом 0:3. В целом, результат закономерный, ведь у Фрэнка Лэмпарда и состав звёздный, и дела пошли в гору. За все 90 минут хозяева нанесли всего пять ударов по воротам гостей, а самое главное — в створ не попали ни разу. Грустно.



Конечно, от «Брайтона» ждать такого же доминирования вряд ли стоит, всё же уровень исполнителей примерно один и тот же. Однако лобовую победу хозяев за коэффициент 1.90 вполне можно проверить. Бордовым с такой невнятной игрой будет тяжело что-то противопоставить «чайкам» в Брайтон энд Хоув.



Альтернативный вариант – 1Х + ИТБ1 1.5 мяча за 1.98. С голами у «Брайтона» проблем нет, а вот «Бёрнли» за две последних игры пустил четыре мяча. Некогда грозная оборона переживает непростые времена.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура АПЛ «Брайтон» — «Бёрнли» 6 ноября 2020 года

«Брайтон» при Грэме Поттере показывает интересный футбол. Хотя добиться успеха получается не всегда, клуб старается действовать в атаку, даже забивает в каждой игре. На наш взгляд, «чайки» смогут одержать победу в предстоящем поединке, уж слишком вяло в нынешнем сезоне выглядит некогда колючий «Бёрнли».



Ставка: победа «Брайтона» за 1.90.