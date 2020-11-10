Италия — Эстония. Прогноз: 90 минут унижения для прибалтов во Флоренции. Даже без Манчини

11 ноября состоится товарищеский матч Италия — Эстония. Начало — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Италии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.07. Успех Эстонии оценён букмекерами коэффициентом 34.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 12.0.

Букмекерские коэффициенты на товарищеский матч Италия — Эстония 11 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Италия — Эстония 11 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.32. Поставить на «обе забьют» можно за 2.45. На гол в первые 15 минут дают 2.50.

Анализ и прогноз товарищеского матча Италия — Эстония (11.11.2020)

Клубный футбол выдал мощнейший отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв: играли практически без пауз, времени на восстановление у топ-клубов не было. Позади остались три тура в еврокубках, да и в национальных первенствах амбиции участников прояснились. Теперь время национальных сборных.

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Четыре тура Лиги наций отыграли, впереди ещё два. А пока — товарищеские матчи. Бессмысленные и беспощадные. Они начнутся уже 11 ноября, есть и несколько любопытных вывесок. Во Флоренции сборная Италии будет принимать Эстонию, начало запланировано на 22:45 мск.



Найти тут хоть какую-то интригу довольно сложно. Просто потому что разница в классе колоссальная. Тренерский штаб хозяев прекрасно понимает, что лидеры устали из-за невероятно плотного графика в клубах и нуждаются в отдыхе. В расположение сборной вызван аж 41 футболист.



Судя по всему, сделано это специально под товарищеский матч с Эстонией. Лидеры получат дополнительный отдых и хоть немного переведут дух перед возобновлением Лиги наций, а ближайшие кандидаты получат шанс проявить себя. Такой подход выглядит максимально логично.

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Разумеется, столь экспериментальный состав вряд ли сможет с листа показать свой лучший футбол, процент брака наверняка окажется высоким. Да и Роберто Манчини на скамейке не будет, поскольку он на днях заразился коронавирусом. И всё же даже на таком фоне ставить против фаворита очень сложно.



Причина очевидна — сборная Эстонии совсем не тянет. Даже в Лиге наций, где выступает в дивизионе С. В четырёх матчах с Северной Македонией, Арменией и Грузией удалось набрать всего два очка, это чистое последнее место в квартете. Пропущено семь мячей, а ведь Кьеза, Белотти, Берарди и Лазанья своё дело знают.



Прибалты находятся во второй сотне рейтинга ФИФА, играть против грандов они банально не готовы. С Италией они пересекались в квалификации к Евро-2020 — дважды проиграли с общим счётом 1:5. Думается, даже резервисты «скуадра адзурра» без особых хлопот забьют свои три-четыре мяча.

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Мы бы выбирали между ИТБ 3 гола Италии за 1.80 и П1 с форой (-2.5) за 1.86. Своё поле, шанс проявить себя на международном уровне, слабый соперник. Думается, хозяева сыграют в охотку и постараются забить как можно больше, чтобы увеличить шансы закрепиться в сборной.

Прогноз и ставки на матч Италия — Эстония 11 ноября 2020 года

Роберто Манчини вызвал в сборную 41 игрока. Видимо, сделано это для того, чтобы не тревожить лидеров в товарищеской игре. На поле наверняка выйдут резервисты, у которых будет 90 минут, чтобы проявить себя и попытаться закрепиться в сборной. Соперник скромный, играют на своём поле. Думается, три-четыре гола «скуадра адзурра» оформит.



Ставка: ИТБ 3 гола сборной Италии за 1.80.