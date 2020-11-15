СКА — «Салават Юлаев». Прогноз: Брагин, Подколзин и Ткачёв продолжат погоню за ЦСКА

У санкт-петербуржцев три победы подряд с общим счётом 14:2 после паузы на Евротур.

16 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.83, успех «Салавата» идёт за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Салават Юлаев» 16 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Салават Юлаев» 16 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Салават Юлаев» (16.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по паре-тройке игр и вошли в колею.

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На понедельник, 16 ноября, запланированы сразу семь матчей, пять из них стартуют в 19:30 мск. В Санкт-Петербурге СКА в Ледовом дворце сразится с «Салаватом Юлаевым». Вывеска замечательная: формально вторая команда Западной конференции сразится с одним из лидеров Востока.

Правда, есть несколько нюансов. Во-первых, «армейцы» идут вторыми только благодаря регламенту КХЛ, согласно которому лидер дивизиона по умолчанию попадает в топ-2. Они набрали 33 очка, отставая как от ЦСКА (41 балл при одной «лишней» игре), так и от «Локомотива» (36 при игре в запасе).

Во-вторых, уфимцы в последнее время исправно добиваются результата, но выглядят более чем средненько. Пока набор очков осуществляется, всё нормально. Но с таким качеством хоккея в плей-офф будет туго. А так — четыре победы в пяти матчах, 33 очка и пятая строчка в конференции.

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После паузы подопечные Томи Лямся вышли на лёд дважды. Сперва уступили ЦСКА (3:5). Цеплялись, долго оставались в седле, но всё же не дотерпели до овертайма. А накануне обыграли московское «Динамо» (4:3 ОТ). Прежде всего благодаря характеру. Получили 0:2 за неполные пять минут и не сникли.

Стоит отметить Юху Метсолу, который показал отличную стрессоустойчивость. Не поплыл после двух быстрых шайб, взял себя в руки и в оставшееся время очень много выручал. Всё остальное сделали легионеры и ошибки оппонента: Гранлунд, Хартикайнен и Ларсен придумали три гола, в овертайме выстрелил Никита Сошников.

Справедливости ради, смотрелись бело-голубые лучше, да ещё и арбитры приняли сомнительное решение в пользу гостей. В какой-то момент удача отвернётся от зелёных, так что линия букмекеров выглядит логично. СКА сейчас действительно хорош. Три победы из трёх возможных после перерыва на Евротур с общим счётом 14:2.

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Пострадали «Йокерит» (4:1), «Витязь» (8:1) и «Северсталь» (2:0). В последнем случае вполне могли потерять очки, подтащил Магнус Хелльберг. Впрочем, это понятно: череповчане нынче в порядке, а подопечные Валерия Брагина проводили третий гостевой поединок за пять суток. Свежести не хватало.

Теперь они возвращаются домой, что должно придать импульс. А вот «Салават» провёл две интенсивные встречи на выезде, в последней из которых добрался до овертайма. Плюс перелёт в Санкт-Петербург. Сил может не хватить, да и по уровню игры «армейцы» сейчас выглядят предпочтительнее.

Статистика очных встреч также на их стороне. Пять побед в шести предыдущих играх на своём льду, все — в основное время. П1 за 1.83 смотрится нормально, можно даже рассмотреть П1 + обе забьют за 2.09. Без голы уфимцы остаются крайне редко, лидеры своё дело знают, да и звено Кадейкина способно выстрелить.

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Вариант попроще — тотал больше 3 гола СКА за 1.81. «Салават Юлаев» много чудит в защите, один Павел Коледов пожарит практически в каждой игре. Метсола славно потрудился накануне, но в Санкт-Петербурге ему будет ещё тяжелее. Без должной помощи от партнёров справиться будет трудно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Салават Юлаев» 16 ноября 2020 года

«Салават Юлаев» исправно набирает очки и держится в топ-5 Востока, хотя качество хоккея оставляет желать лучшего. А вот СКА набрал мощный ход: три победы после паузы на Евротур с общим счётом 14:2. У уфимцев много пожаров в обороне, «армейцы», напротив, раззабивались. Если Юха Метсола вновь не поймает кураж, хозяева наверняка оформят свои три шайбы и победят.

Ставка: победа СКА + обе забьют за 2.09.