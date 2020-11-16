Перу — Аргентина. Прогноз: Месси, Паредес и Ди Мария снова разочаруют болельщиков

18 ноября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Перу — Аргентина. Начало — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Аргентины в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех Перу оценён букмекерами коэффициентом 4.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Перу — Аргентина 18 ноября

Букмекеры считают, что матч Перу — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Перу — Аргентина (18.11.2020)

Клубный футбол выдал невероятно интенсивный отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него наступят решающие игры группового этапа еврокубков. А пока — международная пауза. Пока европейские сборные катают товарищеские матчи и выясняют отношения в Лиге наций, в Южной Америке всё гораздо серьёзнее.

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Тут продолжается квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса было принято решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники вошли в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.



Три тура отбегали, приступаем к четвёртому. 18 ноября сборная Перу в Лиме сразится с Аргентиной, начало — в 03:30 мск. Хозяева попали на ЧМ-2018 и показали себя достойно, а вот старт нового отборочного цикла напрочь завалили. Набрали всего одно в трёх поединках, хуже только традиционные аутсайдеры КОНМЕБОЛ — Венесуэла и Боливия.



Справедливости ради, календарь оказался крайне сложным. Парагвай, Бразилия и Чили. На своём поле сыграли лишь один раз, с действующими чемпионами Южной Америки. И уступили со счётом 2:4, хотя долгое время лидировали в счёте. Немного не дотерпели: Неймар оформил хет-трик и принёс «селесао» победу.

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С Парагваем зацепили ничью (2:2) при равной игре, а накануне безропотно уступили Чили (0:2). Артуро Видаль оформил дубль к 35-й минуте. Бело-красные честно старались перехватить инициативу и ответить, однако действовали предсказуемо. Созидание давалось с трудом, а стандарты и навесы не стали для хозяев проблемой.



Сборная Аргентины тоже не показывает яркого футбола, однако результата добивается. Семь очков в трёх турах, пусть и при скромном уровне оппозиции. На тоненького обыграла Эквадор (1:0, единственный мяч с пенальти) и Боливию (2:1, решающий гол забила в концовке). Первый же серьёзный соперник обернулся осечкой.



Накануне «альбиселесте» в родных стенах скатали ничью с Парагваем (1:1). Владели территорией, имели много стандартных положений. Но не дожали. Впрочем, положение по-прежнему остаётся устойчивым: чистое второе место в Южной Америке, ведь без потерь обошлась только Бразилия.

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Правда, сзади подпирает целая группа преследователей, а календарь дальше будет тяжелее. Да и со сборной Перу у Месси и компании в последнее время категорически не ладится. За после 10 лет пересекались четыре раза, фаворит оказался сильнее только однажды. В 2013 году на своём поле выиграли без Месси со счётом 3:1.



На выезде результаты заметно хуже. Три результативные ничьи подряд — дважды по 1:1 и один раз 2:2. Перуанцы не лучшим образом действуют первым номером, зато на контратаках они хороши. Думается, ничья на выезде с крепким оппонентом вполне устроит сборную Аргентины, а потому раскрываться раньше времени она не станет.



Ждём территориального преимущества гостей, но без фанатизма. На наш взгляд, дело закончится ничьей или победой «альбиселесте» в один мяч. ИТМ 1.5 гола сборной Аргентины за 1.79 смотрится нормально, альтернатива — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за скромный коэффициент 1.64.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Перу — Аргентина 18 ноября 2020 года

Сборная Аргентины плохо играет с Перу: всего одна победа в четырёх предыдущих встречах, а в гостях вообще три ничьих подряд. Хозяева завалили старт отборочного цикла, хотя там соперники были в порядке. «Альбиселесте» набрали семь очков при довольно бледном качестве футбола, ничья на выезде их вполне устроит. Вряд ли фаворит станет форсировать события.



Ставка: ИТМ 1.5 гола сборной Аргентины за 1.79.