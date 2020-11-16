Сербия – Россия. Прогноз букмекеров на матч: победа Черчесова в Лиге наций под угрозой

Черчесов и его команда – не фавориты. Но им не привыкать.

18 ноября сборная России проведет свой последний матч в рамках группового этапа Лиги наций. В Белграде команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Сербии. Начало встречи — 22:45 мск. Чтобы стать победителем своей группы в Лиге наций, сборной России нужна победа. Может хватить и ничьей – но только если в параллельной встрече миром разойдутся Венгрия и Турция. Поражение точно лишит российскую команду первого места в группе и, вероятно, места во второй корзине при отборе на ЧМ-2022.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом этого матча сборную Сербии. Поставить на хозяев поля можно с коэффициентом 2.65. Шансы сборной России почти такие же- сделать ставку на нашу сборную можно за 2.85. На ничью предлагают коэффициент 3.15. В общем, букмекеры считают, что этот матч из категории «на 3 исхода».

Анализ и прогноз матча Сербия – Россия (18.11.2020)

Сборная России сейчас на спаде. Команда Станислава Черчесова не выигрывает уже 5 матчей. После ничьей с Молдавией последовало поражение от Турции. Правда, нельзя не отметить «блестящую» работу поляка Шимона Марчиняка. Но очков это не добавляет. Теперь под угрозой не только победа в группе Лиги наций, но и место во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022. Поэтому победа очень нужна.

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Правда, добывать ее придется ограниченным ресурсом. Про Дзюбу всем и так все ясно, а в матче с Турцией сверхлимитные карточки получили Федор Кудряшов и Роман Зобнин. Ну и, разумеется, не будет Андрея Семенова, схлопотавшего удаление.

С другой стороны, сборная Сербии сейчас в настоящем трауре. Все дело в том, что сербы на прошлой неделе уступили в серии пенальти сборной Шотландии и пролетели мимо Евро-2020. Разумеется, вся подготовка была нацелена именно на эту встречу, игры Лиги наций здесь скорее дополнительная обуза. С Венгрией сыграли 1:1, но даже в случае победы сербская сборная вряд ли сможет избежать отправки дивизионом ниже.

В первом туре в Москве россияне победили 3:1, удачно сыграв на контратаках. Подопечные Черчесова владели мячом всего 38% игрового времени, но смогли трижды поразить ворота сербов. Будет ли так на этот раз? Скорее всего, да, шашки наголо играть Россия вряд ли будет. Но если ситуация на поле будет обязывать, то придется идти ва-банк, нашу сборную на 100% устроит только победа.

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Букмекеры считают, что матч вряд ли будет результативным. Поставить на то, что команды забьют на двоих минимум 3 мяча, можно с коэффициентом 2.25. На тотал меньше 2.5 гола эксперты предложили коэффициент 1.66.

Также эксперты склоняются и к тому, что обе команды не смогут забить. У России меньше мастерства, но лучше выстроена игра. У Сербии же исполнители выше классом индивидуально. Все-таки игроков, как Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович, Лука Йович, в нашем составе нет.

Но что победит – порядок или класс? Поставить на то, что обе забьют, можно за 1.90, а сделать ставку на то, что как минимум одна сборная не сможет отличиться, предлагают с коэффициентом 1.80.

В ставках на точный счет самый вероятный исход, по оценке аналитиков, — это ничья 1:1. На нее можно поставить с коэффициентом 6.00. На победу Сербии 1:0 предлагают коэффициент 7.50, а на минимальный выигрыш России 8.00.

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В матче в Москве первый тайм завершился со счетом 0:0, а после перерыва команды сообразили на двоих сразу 4 забитых мяча. Возможно, такой результативности и не будет, но ставка на то, что 2-й тайм будет результативнее первого, вполне себе интересна. Букмекеры предлагают коэффициент 2.15 на такой исход. До перерыва россияне вряд ли будут рисковать, а вот после паузы хочешь-не хочешь, а атаковать, оголяя тылы, придется.

А какая у вас ставка на матч Сербия – Россия в Лиге наций? Пишите свои варианты в комментариях!