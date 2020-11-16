Уругвай — Бразилия. Прогноз: даже Кавани и Суарес не смогут остановить Жезуса с Фирмино

18 ноября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Уругвай — Бразилия. Начало — в 02:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу Уругвая в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.04. Успех Бразилии оценён букмекерами коэффициентом 2.64. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Уругвай — Бразилия 18 ноября

Букмекеры считают, что матч Уругвай — Бразилия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Уругвай — Бразилия (18.11.2020)

Клубный футбол выдал невероятно интенсивный отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него наступят решающие игры группового этапа еврокубков. А пока — международная пауза. Пока европейские сборные катают товарищеские матчи и выясняют отношения в Лиге наций, в Южной Америке всё гораздо серьёзнее.

Франция — Швеция. Прогноз: Жиру и Гризманну ничего не надо, Берг с Ларссоном получат шанс В предыдущем очном поединке шведы владели мячом более 50% времени.

Тут продолжается квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса было принято решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники вошли в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.



Три тура позади, приступаем к четвёртому. В Монтевидео на стадионе «Сентенарио» сборная Уругвая примет сборную Бразилии. Обе команды находятся в четвёрке лидеров турнирной таблицы, хотя делать серьёзные выводы всё же не стоит, основная борьба ещё вперёди.



Уругвайцы за три тура набрали шесть из девяти возможных очков. Единственное поражение случилось в гостевом матче второго тура против Эквадора (2:4). Тогда гости показали вялый футбол и уступили по делу, забили оба мяча с пенальти лишь в концовке встречи.

Стефанос Циципас — Андрей Рублёв. Прогноз: последний шанс россиянина пробиться в полуфинал Зацепиться с Надалем не вышло, но у Циципаса четыре поражения в пяти последних матчах.

Зато в прошлом туре подопечные Оскара Табареса на выезде разгромили крепкую Колумбию со счётом 3:0. Причём колумбийцы вышли очень серьёзным составом: тут и Сапата с Мурьелем, и Хамес Родригес с Куадрадо. Однако гости сумели реализовать созданные моменты, а один из мячей на свой счёт записал вернувшийся Эдисон Кавани.



Сборная Бразилии продолжает демонстрировать высокий класс, в трёх стартовых турах у неё все девять возможных очков, что позволяет единолично лидировать в таблице. Отрыв от ближайшего преследователя Аргентины составляет два балла, остальные потеряли ещё больше. Впереди длительная пауза, портить настроение перед ней совсем не хочется.



В первом туре бразильцы уничтожили скромную Боливию на своём поле (5:0), затем расправились в гостях с Перу (4:2). А в матче прошлого тура принимали сборную Венесуэлы и одержали победу с минимальным счётом, хотя имели заметно преимущество. Единственный гол забил Роберто Фирмино, а лидер команды Неймар не принимал участие из-за травмы.

Испания — Германия. Прогноз: Рамос отыграется на Нойере, Вернер и Кроос придумают ответ На кону выход в плей-офф Лиги наций, жалеть себя никто не станет.

Несомненно, отсутствие Неймара – это серьёзная потеря для Бразилии, тем более перед матчем с таким серьёзным противником. Однако сейчас у бразильцев и без нападающего «ПСЖ» более чем крепкий состав. Успел отличиться Ришарлисон, в порядке Жезус. Да и у того же Фирмино уже четыре результативных действия.



Конечно, на своём поле уругвайцы представляют серьёзную угрозу для любой команды. Только вот на стороне жёлто-зелёных ещё и статистика очных противостояний. Сборная Уругвая не может обыграть их с 2001 года, проиграв половину из десяти последних встреч.



При этом уругвайцы непривычно много пропускают — целых пять мячей в трёх играх. У бразильцев же сразу 10 забитых и только два пропущенных за то же время. Так что, на наш взгляд, П2 с нулевой форой за коэффициент 1.87 в предстоящем поединке выглядит неплохо.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Уругвай — Бразилия 18 ноября 2020 года

Несомненно, на своём поле сборная Уругвая — сила, с которой стоит считаться. Однако бразильцы в трёх играх забили 10 мячей, а пропустили только два. Да и статистика личных встреч далеко не в пользу уругвайцев. П2 с нулевой форой, на наш взгляд, выглядит интересно. Отсутствие Неймара скажется, но индивидуально сильных исполнителей у гостей всё равно достаточно.



Ставка: победа Бразилии с нулевой форой за коэффициент 1.87.