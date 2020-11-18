Сербия — Россия. Прогноз на матч: Гильерме не выручит, замена судей поможет Черчесову

18 ноября состоится матч Лиги наций Сербия — Россия. Начало — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не видят фаворита: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.89. Успех Сербии оценён букмекерами коэффициентом 2.91. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.20.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Сербия — Россия 18 ноября 2020 года
Букмекеры считают, что матч Сербия — Россия 18 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. На гол в первые 15 минут дают 3.70.
Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги наций УЕФА Сербия — Россия (18.11.2020)
Третья международная пауза в сезоне подходит к концу. График тот же, что был в октябре: товарищеский матч, после чего два поединка в Лиге наций. Играть пришлось через два дня на третий, отдыхать практически некогда. Остался заключительный тур, по итогам которого всё и решится.
18 ноября сборная России отправится в Белград, где сразится с Сербией. Благодаря ошибкам отдельных футболистов и чудачествам судьи проиграли в Стамбуле Турции (2:3), но расклад остался удобным. Подопечные Станислава Черчесова зависят только от себя, так как Венгрия не смогла обыграть Сербию (1:1).
Вводные данные довольно простые: победа гарантирует первое место в группе, при поражении придётся довольствоваться вторым местом, при ничьей возможны варианты. Сербы находятся на дне квартета. Шансы на спасение сохраняют, но весьма скромные. Нужно обыгрывать Россию и надеяться, что Турция останется без очков в Будапеште.
Любопытно, что УЕФА заменил судей на игру в Белграде. Изначально назначение получила ещё одна бригада арбитров из Польши, однако накануне стало известно, что встречу рассудит Энтони Тейлор. Опытный британец постоянно обслуживает топ-клубы в АПЛ и еврокубках, хотя порой тоже чудит.
Тейлор даёт бороться и старается не вмешиваться в игру в пограничных эпизодах — классическое английское судейство. И второй момент — сборная России остаётся одной из самых дисциплинированных команд в Лиге наций даже после листопада в Стамбуле, где получили четыре жёлтых и одну красную карточку. Хотя до удаления Семёнова действовали корректно.
За последние 10 лет соперники пересекались четыре раза. «Белые орлы» не выиграли ни разу — две ничьи, два поражения. Любопытно другое: за 360 минут наши футболисты получили всего один «горчичник». Правда, в трёх случаях из четырёх речь шла о товарищеских матчах, где карточки по умолчанию показываются редко.
Однако в сентябре в Москве хозяева тоже обошлись без предупреждений. Судил, кстати, арбитр из Шотландии. На наш взгляд, ИТМ 2.5 жёлтой карточки сборной России за 1.75 с учётом всех факторов смотрится здорово. Можно даже рассмотреть ИТМ 2 ЖК россиян за дивный коэффициент 2.40.
Также нужно учесть, что сборная Сербии очень много пропускает. Здесь есть сразу несколько ярких футболистов, а вот баланса и взаимопонимания не хватает уже давно. В 2020 году коллектив провёл семь поединков, пропустив в шести из них. Единственное исключение — 0:0 с Турцией в родных стенах, где остались в меньшинстве в дебюте второго тайма и долго отбивались.
В то же время сборная России из-за дисквалификаций лишилась трёх футболистов. Андрей Семёнов не впечатлял, а вот универсальный Фёдор Кудряшов и работоспособный Роман Зобнин — это однозначные потери. Потому классическая ставка «обе забьют» за 2.00 выглядит любопытно.
Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Сербия — Россия 18 ноября 2020 года
Сборная России — одна из самых дисциплинированных команд Лиги наций. Даже после листопада в Стамбуле её показатели по карточкам весьма скромны. За 10 последних лет с сербами встречались четырежды, в сумме получив всего один «горчичник». А судить будет британец Энтони Тейлор, который даёт бороться. Возьмём ИТМ 2.5 ЖК сборной России за 1.75.
Ставка: ИТМ 2.5 жёлтой карточки сборной России за 1.75.
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