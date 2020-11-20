«Атлетико» — «Барселона». Прогноз: одинокий Месси не сломит солдат Симеоне в Мадриде

21 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех «Атлетико» оценён букмекерами коэффициентом 2.98.
Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» — «Барселона» 21 ноября 2020
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» — «Барселона» 21 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.66. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.72.
Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Атлетико» — «Барселона» (21.11.2020)
Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершения группового этапа еврокубков, национальные первенства. Уже в пятницу состоятся несколько встреч.
В испанской Примере пришло время 10-го тура. На субботу, 21 ноября, запланированы сразу четыре матча. Главный из них стартует в Мадриде в 23:00 мск. «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» сразится с «Барселоной». Естественно, это центральная игра тура. А скорее всего уик-энда в европейском футболе.
Вывеска замечательная. Вот только в дело снова вмешался коронавирус, лишив её, пожалуй, главной интриги. Всё же первый матч Луиса Суареса против своего бывшего клуба после столько громкого и эмоционального разрыва — это огромный сюжет. Но уругваец сдал положительный тест и на поле выйти не сможет.
Чертовски жаль, поскольку «матрасники» сейчас хороши. Они входят в топ-3 чемпионата Испании, а по потерянным очкам (17 в семи поединках) единолично возглавляют турнирную таблицу. Разница голов потрясающая — 17 забитых и всего два пропущенных. И роль Суареса тут нельзя недооценивать.
За 376 минут в Примере он забил пять мячей (все — с игры) и отметился голевой передачей. Взаимодействие с Фелишем местами выглядело прекрасно. В Лиге чемпионов получается хуже, но там после первого круга положение всё равно рабочее. Чистое второе место в группе есть, выход в плей-офф зависит только от самих себя.
У каталонцев ситуация прямо противоположная. В Лиге чемпионов все вопросы фактически сняли, а вот на внутренней арене проблем достаточно. Шутка ли — всего одна победа в пяти последних турах. Перед паузой разгромили «Бетис» (5:2), хотя по факту пришлось понервничать. Два гола забили в концовке.
11 очков в семи встречах и восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании — результат так себе. Впрочем, «Реал» тоже барахлит, «Реал Сосьедад» вряд ли пройдёт всю дистанцию без спадов из-за короткой «скамейки», а «матрасники» остались без Суареса. Пока ничего не потеряно.
К сожалению, Суаресом всё не ограничивается. У каталонцев выпали сразу два железных исполнителя основы — Ансу Фати и Серхио Бускетс. 18-летний футболист в 2020 году уже не сыграет из-за травмы колена, а опытный опорник повредил колено в расположении сборной, но вернётся в течение недели.
У «Атлетико» точно не будет Шиме Врсалько, Эктора Эрреры и Лукаса Торрейры, под вопросом участие Диего Косты, Стефана Савича и Витоло. Вариантов в группе атаки у Диего Симеоне осталось не так много. Почти наверняка спереди выйдут Коке, Льоренте, Корреа и Фелиш. Куману придётся довериться Гризманну и начавшему подавать признаки жизни Дембеле.
Найти фаворита тут сложно: слишком много кадровых потерь, плюс две недели паузы. Команды мы не видели давненько, а после международных перерывов физическое состояние футболистов редко бывает равномерным. Состав у «Барселоны» покрепче, зато на стороне АТМД своё поле.
У сине-гранатовых серьёзные проблемы в центре обороны. Марку-Андре тер Штегену после возвращения в строй приходится крутиться как белке в колесе. С киевским «Динамо» навыручал на месяц вперёд, с «Бетисом» всё же пропустил дважды. Если так пойдёт и дальше, даже без Суареса свой гол-два «Атлетико» найдёт.
А вот пробраться к воротам Облака будет тяжелее. Собственно, в нынешнем сезоне это стабильно получалось только у мощнейшей «Баварии», которая сейчас сильно превосходит подопечных Рональда Кумана. И, с натяжкой, у «Ред Булл Зальцбург». Хотя там испанцы, похоже, банально недооценили соперника.
Бускетсу уже 32 года, но стабилизировать контроль мяча и находить надёжные решения он по-прежнему умеет чуть ли не лучше всех в мире. А шустрый Фати просто был одним из двух-трёх лучших в команде на старте сезона. Похоже, Месси снова будет часто отходить в глубину, чтобы продвигать мяч между линиями. Для хозяев это хороший вариант.
Потому мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 2.16 и ИТМ 1.5 гола «Барселоны» за 1.67. У «Барсы» проблемы в защите, а в атаке без Фати и Бускетса слишком многое будет зависеть от Месси. В трёх предыдущих выездных матчах с АТМД сине-гранатовые забивали строго по одному разу. А защита у Симеоне сейчас вполне крепкая. Потому линия букмекеров, пожалуй, должна быть ровнее.
Прогноз и ставки на матч 10-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Барселона» 21 ноября 2020 года
«Атлетико» пропустил всего два мяча за семь игр в Примере. У «Барселоны» тем временем большие проблемы в центре обороны, из-за которых Марк-Андре тер Штеген после возвращения вынужден крутиться как белка в колесе. Плюс не будет Фати с Бускетсом. Значит, движение мяча между линиями просядет, Месси придётся чаще опускаться в глубину поля. А Гризманн по-прежнему действует неуверенно. На наш взгляд, шансы хозяев тут никак не меньше 50%.
Ставка: победа «Атлетико» с нулевой форой за 2.16.
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