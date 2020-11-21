ЦСКА — «Сочи». Прогноз: Влашич, Гончаренко и Чалов не заметят Джанаева перед «Фейеноордом»

22 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех сочинцев оценён букмекерами в 6.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.45.

Букмекерские коэффициенты на матч 15-го тура РПЛ ЦСКА — «Сочи» 22 ноября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата России ЦСКА Москва — «Сочи» (22.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА отгремели, сборная России осталась в лиге B и попадёт в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022. Пора возвращаться к национальным первенствам и еврокубкам, о международных паузах пока можно забыть. В Российской Премьер-Лиге подходит к концу первый круг.

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Программа 15-го тура чемпионата России продолжится 22 ноября тремя поединками. В самом раннем из них московский ЦСКА примет «Сочи». Встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена», главным арбитром назначен Евгений Кукуляк.



Московские «армейцы» на ноябрьскую международную паузу ушли единоличными лидерами в турнирной таблице РПЛ. Накануне 15-го тура у них 31 балл в копилке при десяти победах. Отрыв от «Зенита» составляет один пункт, а от «Спартака» — целых три. Неплохо, но расслабляться никак нельзя.



С результатами в Лиге Европы проблем гораздо больше. Реализация кошмарная, очков мало, но пока ничего не потеряно. Ладно хоть во внутреннем первенстве красно-синие стабильны. Победная серия достигла отметки в пять матчей. Причём за это время основной вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев успел занести в актив три «сухаря».

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Вообще, с обороной у подопечных Виктора Гончаренко порядок, что весьма странно при столь серьёзных кадровых потерях в защитной линии. В девяти последних турах чемпионата России они пропустили всего четыре мяча. При этом проблемы с травмами в обороне тянутся с самого начала сезона. И конца им пока не видно.

Скажем, на данный момент в лазарете находятся сразу четыре номинальных защитника. Скорее всего, к ним добавится ещё и Игорь Дивеев, который получил травму в матче сборной России против Сербии. Однако Игорь Акинфеев держит высочайший уровень.



Сочинцам это только на руку, хотя у них и своих проблем хватает. Сочинская команда перед игрой с лидером турнира находится на пятой строчке, набрав 23 очка. Впрочем, плотность таблицы такова, что отставание от четвёртого места составляет три пункта, а отрыв от девятого места — только два.

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Из топ-4 «Сочи» вылетели во многом из-за последних провальных выездов. В трёх предыдущих гостевых играх у них три поражения при девяти пропущенных мячах. Любопытно, что они пропускают уже семь туров кряду, всего достав за это время 14 мячей из сетки. Два гола в среднем за 90 минут — крайне много для низового чемпионата России.

Атака у ЦСКА по меркам Российской Премьер-Лиги сейчас крайне мощная, 13 голов в пяти последних играх тому подтверждение. Больше на этом отрезке никто не забивал. А потому вполне можно подумать над ИТБ 1.5 красно-синих за коэффициент 1.75. Такой вариант, кстати, заходил в четырёх из пяти предыдущих туров.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура РПЛ ЦСКА — «Сочи» 22 ноября 2020 года

«Сочи» — крепкий орешек, но ЦСКА — лидер и фаворит в предстоящем поединке. Москвичи выдают отличный отрезок: много забивают и мало пропускают в РПЛ. При этом у сочинцев в трёх последних выездах девять пропущенных. Ждём, что хозяева продолжат яркую игру в атаке и пару раз пробьют Сослана Джанаева.



Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча за 1.75.