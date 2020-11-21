«Трактор» — «Динамо». Прогноз: Кравцов и Калинин выбьют Крикунова из топ-4 Запада КХЛ

22 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Динамо». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.38, успех «Динамо» идёт за 2.89.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» 22 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Динамо Москва» 22 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.88, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.12. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Динамо» Москва (22.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Около четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

«Атлетико» — «Барселона». Прогноз: одинокий Месси не сломит солдат Симеоне в Мадриде Фати и Бускетс травмированы, Гризманн по-прежнему хандрит. Всё полностью зависит от Лео.

На воскресенье, 22 ноября, запланированы сразу пять матчей. В 15:00 в Челябинске «Трактор» начнёт выяснять отношения с московским «Динамо». Челябинцы продолжают приятно радовать: напрочь провалили прошлый сезон, вернули Анвара Гатиятулина на пост главного тренера и резко рванули вверх.

На днях они даже недолго побыли лидером Восточной конференции. Результаты в самом деле выше всяких похвал. В 18 предыдущих поединках добыто 15 побед. Почти все — с разницей в одну-две шайбы, однако за пределы основного времени ушли лишь дважды. Убийственная стабильность.

Сейчас «мишки» идут на серии из пяти выигрышей. А ведь уровень оппозиции казался солидным. Дожали «Металлург» (2:1 ОТ) в южноуральском дерби, одолели «Ак Барс» (2:1), затем справились с «Куньлунем» (5:3) и «Йокеритом» (3:1), а на десерт задушили в Санкт-Петербурге СКА (1:0).

Даниил Медведев — Рафаэль Надаль. Прогноз: великий испанец не пустит россиянина в финал Даниил набрал отличный ход на Итоговом турнире ATP, но букмекеры явно переоценивают его силы.

Как итог — 40 очков в 28 встречах, лучше только «Ак Барс». У бело-голубых результаты тоже поползли вверх — четыре победы в шести последних случаях при двух поражениях за пределами 60 минут. Вот только говорить о выходе на ожидаемый уровень не приходится, поскольку проблем достаточно.

4:3 в дерби с ЦСКА — это круто, хотя там соперник включился только в концовке. Кроме того, одолели проблемный «Витязь» (2:1), резко сдавший «Нефтехимик» (3:0) и худший клуб КХЛ рижское «Динамо» (6:1). А вот «Северстали» (2:3 Б) и «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ) уступили, даром что выдавали крайне мощные дебюты.

Формально подопечные Владимира Крикунова занимают четвёртое место в Западной конференции, вот только сразу два клуба уступают им только по дополнительным показателям. А ведь есть ещё «Йокерит» с шестью матчами в запасе, который непременно будет подниматься в ближайшие недели.

Ну и самое главное. «Трактор» в последние годы далеко не всегда представлял собой серьёзную силу. Однако с «Динамо» всё равно играл более чем удачно. Простой факт: в прошлый раз бело-голубые обыгрывали челябинцев в основное время в январе 2017 года. Ещё до ухода Гатиятулина. Под руководством Сергея Орешкина.

С тех пор — как отрезало. В семи поединках состоялись пять поражений и две победы со счётом 3:2 — в овертайме и по буллитам. Как ни крути, а П1 с нулевой форой на таком фоне выглядит крайне надёжно. Коэффициент крепкий — 1.82. А на своём льду «Трактор» не проигрывал аж с сентября.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» 22 ноября 2020 года

Результаты у «Динамо» потихоньку поползли вверх, удалось выйти на четвёртое место в КХЛ. Вот только «Трактор» сейчас очень хорош: идёт на серии из пяти побед, вовсю бьётся с «Ак Барсом» за первую строчку на Востоке. И главное — в семи предыдущих очных встречах челябинцы набирали очки, а дома не проигрывали с сентября. П1 с нулевой форой за 1.82 смотрится чудесно.

Ставка: победа «Трактора» с нулевой форой за 1.82.