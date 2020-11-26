«Штутгарт» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер разомнутся перед игрой с «Атлетико»

28 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» — «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Штутгарта» оценён букмекерами коэффициентом 9.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Бавария» 28 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Штутгарт» — «Бавария» 28 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» — «Бавария» (28.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В пятницу в чемпионате Германии стартует 9-й тур.

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Всё самое интересное останется на выходные. На субботу, 28 ноября, запланировано сразу шесть матчей. Пять из них начнутся в 17:30 мск. «Штутгарт» на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» будет принимать «Баварию». Пока новичок Бундеслиги держится крайне достойно.



В восьми турах случилось всего одно поражение. В первой игре уступили на своём поле «Фрайбургу» со счётом 2:3, но у гостей банально залетело всё. Зато дальше провалов избегают, хотя календарь оказался не самым простым. Среди прочих остановили «Байер» (1:1), «Герту» (2:0) и «Хоффенхайм» (3:3).



Пришёл черёд финального босса. Швабы набрали 11 очков в восьми поединках и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. От зоны вылета оторвались на восемь баллов, от зоны стыков — на семь. Пора проверить себя на фоне вечного чемпиона страны.

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Мюнхенцы потеряли Йозуа Киммиха и Альфонсо Дэвиса, что сказалось на качестве футбола. Оба матча после международной паузы получились бледными. По собственным меркам, разумеется. Сыграли вничью с «Вердером» (1:1), хотя вполне могли проиграть. А в среду обыграли «Ред Булл Зальцбург» (3:1), пропустив всего один раз с 11 попаданий в створ.



Впрочем, при таком графике стабильно показывать высочайшую игру просто нереально, а с результатами полный порядок. Подопечные Ханса-Дитера Флика досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, причём с первого места. «Атлетико» отстаёт на семь баллов и выше второй позиции уже не поднимется.



Значит, в еврокубках можно будет смело использовать широкую ротацию. А на внутренней арене дела складываются обыденно — чистое первое место. Пусть и отрыв минимальный — дортмундская «Боруссия» с «Байером» отстают на одно очко. Самое время добавить в Бундеслиге и сбросить конкурентов с хвоста.

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«Штутгарт» обладает организованностью, ловко бежит в контратаке и опасен при стандартных положениях. Но на «ноль» за весь сезон сыграл лишь однажды, с «Гертой». Причём при заметной доле удачи. Напрягает только минимальная пауза у гостей: в среду вечером играли в Лиге чемпионов, в субботу днём предстоит выезд.



На чужом поле при плотном календаре «Бавария» довольно часто обходится без разгромов. Потому лезть в огромные форы мы не рискнём. П2 с форой (-1.5) за 1.81 — нормально, дальше уже слишком опасно. Альтернатива — П2 + обе забьют за 2.19. Мюнхенцы стабильно пропускают один-два мяча, при таком атакующем потенциале могут себе позволить. Ждём тут чего-то вроде 1:3 или 1:4.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Штутгарт» — «Бавария» 28 ноября 2020 года

«Штутгарт» хорош — всего одно поражение в восьми поединках, да и то в первом туре. Пропускает команда исправно, зато с голами тоже порядок. «Бавария» довольно часто экономит силы на выезде после Лиги чемпионов, так что ждать выноса тела тут не стоит. Думается, фаворит спокойно добудет победу на классе с разницей в два-три мяча. Терять лидерство в Бундеслиге ему не с руки.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.81.