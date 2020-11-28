«Реал» — «Алавес». Прогноз: Зидан поставил на место Конте и Видаля, теперь очередь басков

«Алавес» не проигрывает уже четыре тура, но для «королевского клуба» это любимый клиент.

28 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Алавес». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 9.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал» — «Алавес» 28 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Алавес» 28 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.60, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.44. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.50. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.89.

Анализ и прогноз матча 11-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Алавес» (28.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В пятницу в испанской Примере стартует 11-й тур.

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Всё самое интересное останется на выходные. На субботу, 28 ноября, запланированы сразу четыре матча. Самый поздний из них начнётся в 23:00 мск в Мадриде. «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» сразится с «Алавесом». Подопечные Зинедина Зидана выиграли в Милане и теперь постараются развить успех.



С «Интером» разобрались на удивление легко. Быстро открыли счёт, а всё остальное сделал Артуро Видаль. Он на ровном месте набросился на судью (арбитр справедливо не стал назначать пенальти после падения чилийца в штрафной испанского клуба) и получил две жёлтые карточки за минуту, оставив свою команду в меньшинстве ещё в первом тайме.



Дальнейшее оказалось делом техники. На исходе часа мадридцы забили второй, оставшееся время превратилось в тренировку. Реальных моментов у нерадзурри не было, так и закончили — 0:2. А ведь «королевский клуб» вышел без Серхио Рамоса, Карима Бензема и Федерико Вальверде.

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Теперь дорога в плей-офф Лиги чемпионов открыта. Семь очков в четырёх турах, чистое второе место в квартете. У «Боруссии М» восемь баллов, у «Шахтёра» — четыре, у «Интера» — два. Победа над украинским клубом во вторник обеспечит выход из группы. Но сперва — чемпионат Испании, где в последнее время результаты просели.

Подопечные Зинедина Зидана набрали всего одно очко в двух турах. Сперва разгромно проиграли проблемной «Валенсии» на «Месталье» (1:4), затем на фоне кадровых проблем скатали ничью в Вильярреале (1:1). Во втором случае быстро открыли счёт и долго удерживали преимущество, но на победу всё же не наиграли. Кроме гола моментов не имели.



17 очков в девяти матчах и четвёртая строчка в Примере. Вроде бы не так плохо, однако «Реал Сосьедад» оторвался на шесть пунктов (при одной «лишней» игре), а «Атлетико» — на три (при игре в запасе). А ведь как минимум Рамоса, Бензема, Вальверде и Йовича снова не будет. Потери более чем серьёзные.

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«Алавес» тем временем пришёл в себя после кошмарного старта. Не проигрывает уже четыре тура: победил «Вальядолид» (2:0), а также разошёлся миром с «Барселоной» (1:1), «Леванте» (1:1) и «Валенсией» (2:2). Как видно, с голами у басков проблем нет. Забивают немного, зато стабильно.



Отсутствие Рамоса даст шанс отличиться и в Мадриде. В то же время шансы на сенсацию невелики, поскольку «славные» — один из любимых клиентов «королевского клуба». История противостояния насчитывает восемь встреч, семь из них завершились в пользу гранда. Общий счёт вызывает уважение — 20:4.



Лезть в огромные форы и ждать разгромной победы мадридцев чревато. Они сейчас не в том состоянии, чтоб на фоне плотного графика и кадровых потерь сминать со своего пути довольно крепкий коллектив. Однако разница в уровне исполнителей всё равно колоссальная, плюс своё поле.

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Думается, «Реал» обойдётся без блеска и хет-триков, но дежурные три очка возьмёт. Всё же пропускает «Алавес» многовато. Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.05 и 1Х + обе забьют за 2.08. Ждём тут чего-то в духе 2:1 или 3:1.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура Ла Лиги «Реал» — «Алавес» 28 ноября 2020 года

Вроде бы кадровых потерь у «Реала» достаточно, а «Алавес» не проигрывает уже четыре тура. Вот только на своём поле мадридцы держат планку. И самое главное — баски входят в число любимых клиентов. Семь побед в восьми встречах с общим счётом 20:4. Разгрома не ждём, всё же «сливочные» сейчас не в том состоянии. Но рабочую победу с разницей в 1-2 мяча — вполне.

Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.05.