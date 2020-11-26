«Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп не отпустит Моуринью. Рабочая победа красных в АПЛ

28 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Брайтона» оценён букмекерами коэффициентом 5.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» 28 ноября 2020 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.
Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Ливерпуль» (28.11.2020)
Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В пятницу в чемпионате Англии стартует 10-й тур.
Всё самое интересное останется на выходные. На субботу, 28 ноября, запланировано сразу четыре матча. Наиболее ранний из них стартует в 15:30 мск. «Брайтон» на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» примет «Ливерпуль». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.
Красные привычно располагаются среди лидеров. 20 очков в девяти поединках, второе место в английской Премьер-лиге. «Тоттенхэм» находится выше только по дополнительным показателям, в радиусе трёх баллов затаились ещё три клуба. С учётом плотного графика и эпидемии травм результат замечательный.
Подопечные Юргена Клоппа добыли 10 очков из 12 возможных в четырёх предыдущих встречах на внутренней арене. Единственное исключение — ничья с «Манчестер Сити» на «Этихаде» (1:1), где в концовке бросалось в глаза, что оба тренера согласны на мирный исход. И три победы.
Над «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Вест Хэмом» (2:1) и «Лестер Сити» (3:0). Правда, накануне мерсисайдцы в родных стенах проиграли в Лиге чемпионов «Аталанте» со счётом 0:2. Всё абсолютно по делу: выглядели бледно, за 90 минут так и не сподобились на удар в створ, а контролем мяча в центре поля итальянцев не удивить.
Ситуация осталась комфортной: девять очков, чистое первое место в квартете. Однако «Аталанта» и «Аякс» отстают всего на два пункта, а потому допускать осечки крайне не рекомендуется. Уже во вторник «Ливерпулю» предстоит принимать голландцев, не держать ту игру в голове с учётом всех факторов просто нельзя.
Расклад следующий. С одной стороны, тренерскому штабу нужно провести ротацию и разгрузить лидеров. Потому что пауза оказалась минимальной: в среду вечером ЛЧ, в субботу в обед — АПЛ. С другой, скамейка после эпидемии травм стала крайне короткой. Замены без резкой потери в качестве доступны на считанном количестве позиций.
Всё это повышает шансы «Брайтона». А тот, между прочим, в пяти предыдущих турах потерпел всего одно поражение — 1:2 от «Тоттенхэма». Правда, побед маловато, а потому с девятью очками приходится идти лишь на 16-м месте. Качество футбола по большей части неплохое, однако нехватка исполнительского мастерства сказывается. Прежде всего в завершении.
«Чайки» — любимый клиент красных в последние годы. Восемь матчей — восемь побед. Общий счёт 24:5. В четырёх предыдущих случаях фаворит побеждал с разницей в один-два гола. Чего-то подобного стоит ждать и теперь. «Ливерпулю» будет сложно показать свой лучший футбол, но хозяева не паркуют автобус и стараются играть в атаку. Это должно помочь.
Потому свои два мяча гости наверняка найдут. Жота и Фирмино отбегали с «Аталантой» всего по 30 минут и, похоже, появятся в стартовом составе. Ждём тут чего-то вроде 1:2. Мы бы выбирали между П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.08 и П2 с разницей в 1-2 гола за 2.20.
Прогноз и ставки на матч 10-го тура АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» 28 ноября 2020 года
У «Ливерпуля» огромное количество кадровых потерь и очень плотный календарь. В среду вечером принимали «Аталанту», в субботу в обед будут играть в Брайтоне. Однако «чайки» — их любимый клиент. Восемь побед из восьми возможных с общим счётом 25:4. Гнаться за крупным счётом фавориту нет смысла, впереди важная битва с «Аяксом». Но свои три очка красные наверняка добудут.
Ставка: победа «Ливерпуля» в 1-2 гола за 2.20.
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