«Манчестер Сити» — «Бёрнли». Прогноз: неужели Гвардиола наконец-то войдёт в топ-10 АПЛ?

28 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бёрнли». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех гостей оценён букмекерами в 18.25. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 8.50.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли» 28 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85 Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Англии «Ман Сити» — «Бёрнли» (28.11.2020)

Групповая стадия Лиги наций УЕФА отгремела, но времени скучать нет, ведь уже вернулись еврокубки и национальные первенства. В английской Премьер-лиге добрались до десятого тура, программа продолжится 28 ноября четырьмя поединками. В одном из них на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» примет «Бёрнли», начало — в 18:00 мск.

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Хосеп Гвардиола безупречно идёт в Лиге чемпионов. За четыре сыгранных матча добыто четыре победы при десяти забитых и всего одном пропущенном мяче. Путёвка в плей-офф гарантирована, ведь отрыв от идущего третьим «Олимпиакоса» составляет целых девять пунктов. Даже «Порту» отстал на три очка, а ведь играть ещё два матча.



Однако в родном чемпионате Англии от былой результативности не осталось и следа. «Горожане» зависли в нижней половине турнирной таблицы, после восьми сыгранных матчей (игра первого тура против «Астон Виллы» перенесена) всего лишь 12 баллов в активе. Отставание от четвёрки лидеров уже шесть пунктов. Очень, очень плохо.



При этом с забитыми мячами заметные трудности. Едва ли кого-то из руководства и болельщиков могут устроить 10 голов в восьми матчах, ведь в прошлом сезоне манчестерский клуб в среднем за игру грузил более двух с половиной штук. Хотя сейчас моменты команда создаёт исправно, но этот показатель всё равно снизился примерно до единицы за 90 минут.

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Понятно, что на своём поле подопечные Пепа Гвардиолы будут фаворитом практически с любым соперником, благо что «Бёрнли» сейчас не впечатляет. Но ждать голевого парада на этот раз мы бы всё равно не стали. Дело ещё и в том, что на следующей неделе команде лететь в Португалию к «Порту». Там на кону будет первое место в квартете.



Вполне возможно, что перед пятым туром Лиги чемпионов в домашнем матче АПЛ с бордовыми испанский тренер проведёт ротацию состава, чтобы дать отдохнуть некоторым лидерам. Благо что разница в классе, форма гостей и практически полное отсутствие травм у хозяев играют в его пользу. Под вопросом разве что участие Натана Аке, в остальном — свобода выбора.



«Бёрнли» же в нынешнем сезоне тоже явно не блещет, лишь в прошлом туре добыл первую победу за восемь сыгранных матчей. Получилось дома обыграть «Кристал Пэлас» со счётом 1:0, что позволило кое-как выползти из зоны вылета. Хотя до неё всего одно очко, а качество футбола по-прежнему откровенно слабое.

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Однако в гостях команде Шона Дайча будет очень тяжело, за пять последних выездов на «Этихад» она смогла забить только однажды. Прервать кошмарную серию в предстоящем поединке будет практически невозможно, ведь бордовые за восемь последних матчей во всех турнирах оформили всего два гола. Тут с результативностью всё ещё хуже.



На наш взгляд, вполне можно проверить П1 всухую за коэффициент 1.78. Ещё вариант — П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.19. Крайне маловероятно, что «Бёрнли» при такой неубедительной игре удивит соперника, но и разгрома от «горожан» не ждём. Есть отличная возможность сыграть в эконом-режиме, но без ущерба себе.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли» 28 ноября 2020 года

«Манчестер Сити» явный фаворит в предстоящем поединке, шансы проблемного «Бёрнли» действительно крайне скромные. Однако много голов от самих хозяев не ждём, в последнее время у них сильно просела результативность. Скорее всего, фаворит ограничится парой-тройкой мячей, чего хватит для победы.



Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.19.