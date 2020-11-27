«Манчестер Сити» — «Бёрнли». Прогноз: неужели Гвардиола наконец-то войдёт в топ-10 АПЛ?

28 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бёрнли». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех гостей оценён букмекерами в 18.25. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 8.50.
Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли» 28 ноября 2020 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85 Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19.
Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Англии «Ман Сити» — «Бёрнли» (28.11.2020)
Групповая стадия Лиги наций УЕФА отгремела, но времени скучать нет, ведь уже вернулись еврокубки и национальные первенства. В английской Премьер-лиге добрались до десятого тура, программа продолжится 28 ноября четырьмя поединками. В одном из них на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» примет «Бёрнли», начало — в 18:00 мск.
Хосеп Гвардиола безупречно идёт в Лиге чемпионов. За четыре сыгранных матча добыто четыре победы при десяти забитых и всего одном пропущенном мяче. Путёвка в плей-офф гарантирована, ведь отрыв от идущего третьим «Олимпиакоса» составляет целых девять пунктов. Даже «Порту» отстал на три очка, а ведь играть ещё два матча.
Однако в родном чемпионате Англии от былой результативности не осталось и следа. «Горожане» зависли в нижней половине турнирной таблицы, после восьми сыгранных матчей (игра первого тура против «Астон Виллы» перенесена) всего лишь 12 баллов в активе. Отставание от четвёрки лидеров уже шесть пунктов. Очень, очень плохо.
При этом с забитыми мячами заметные трудности. Едва ли кого-то из руководства и болельщиков могут устроить 10 голов в восьми матчах, ведь в прошлом сезоне манчестерский клуб в среднем за игру грузил более двух с половиной штук. Хотя сейчас моменты команда создаёт исправно, но этот показатель всё равно снизился примерно до единицы за 90 минут.
Понятно, что на своём поле подопечные Пепа Гвардиолы будут фаворитом практически с любым соперником, благо что «Бёрнли» сейчас не впечатляет. Но ждать голевого парада на этот раз мы бы всё равно не стали. Дело ещё и в том, что на следующей неделе команде лететь в Португалию к «Порту». Там на кону будет первое место в квартете.
Вполне возможно, что перед пятым туром Лиги чемпионов в домашнем матче АПЛ с бордовыми испанский тренер проведёт ротацию состава, чтобы дать отдохнуть некоторым лидерам. Благо что разница в классе, форма гостей и практически полное отсутствие травм у хозяев играют в его пользу. Под вопросом разве что участие Натана Аке, в остальном — свобода выбора.
«Бёрнли» же в нынешнем сезоне тоже явно не блещет, лишь в прошлом туре добыл первую победу за восемь сыгранных матчей. Получилось дома обыграть «Кристал Пэлас» со счётом 1:0, что позволило кое-как выползти из зоны вылета. Хотя до неё всего одно очко, а качество футбола по-прежнему откровенно слабое.
Однако в гостях команде Шона Дайча будет очень тяжело, за пять последних выездов на «Этихад» она смогла забить только однажды. Прервать кошмарную серию в предстоящем поединке будет практически невозможно, ведь бордовые за восемь последних матчей во всех турнирах оформили всего два гола. Тут с результативностью всё ещё хуже.
На наш взгляд, вполне можно проверить П1 всухую за коэффициент 1.78. Ещё вариант — П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.19. Крайне маловероятно, что «Бёрнли» при такой неубедительной игре удивит соперника, но и разгрома от «горожан» не ждём. Есть отличная возможность сыграть в эконом-режиме, но без ущерба себе.
Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли» 28 ноября 2020 года
«Манчестер Сити» явный фаворит в предстоящем поединке, шансы проблемного «Бёрнли» действительно крайне скромные. Однако много голов от самих хозяев не ждём, в последнее время у них сильно просела результативность. Скорее всего, фаворит ограничится парой-тройкой мячей, чего хватит для победы.
Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.19.
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