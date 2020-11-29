«Бетис» — «Эйбар». Прогноз: ещё один провал Пеллегрини, Фекира и Браво в Ла Лиге

30 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Эйбар». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Бетиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Эйбара» оценён букмекерами коэффициентом 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Эйбар» 30 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Бетис» — «Эйбар» 30 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.90.

Анализ и прогноз матча 11-го тура Примеры «Бетис» — «Эйбар» (30.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В пятницу в испанской Примере стартовал 11-й тур.

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Всё самое интересное состоялось в выходные, но и на понедельник кое-что осталось. 30 ноября тур закроют «Бетис» и «Эйбар», которые сойдутся в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Соперники соседствуют в турнирной таблице. Для «оружейников» нахождение неподалёку от зоны вылета привычно, а вот хозяева точно рассчитывали на большее.



Пока назначение опытного Мануэля Пеллегрини на пост главного тренера не приносит плодов. 12 очков в 10 матчах — явно слабый результат для претендента на еврокубки. Больше того — в пяти предыдущих поединках потерпели четыре поражения, одолев только новичка элитного дивизиона «Эльче» (3:1) на своём поле.



Других поводов для радости нет. Уступили «Реалу Сосьедад» (0:3), мадридскому «Атлетико» (0:2), «Барселоне» (2:5) и «Атлетику» из Бильбао (0:4). Как видно, уровень оппозиции оказался серьёзным, никаких середняков и аутсайдеров. И всё же общий счёт 2:14 за 360 минут — это просто кошмар.

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Сказались травмы, прежде всего в линии полузащиты. Набиль Фекир вернулся в строй и добавит остроты, а вот Серхио Каналес продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в расположении сборной Испании. У техничного полузащитника, на секундочку, четыре голевые передачи в Ла Лиге.



Кроме того, не будет Аиссы Манди, а это основной центральный защитник. У «Эйбара» тоже есть потери — Кике дисквалифицирован, Хосе Анхель Вальдес травмирован. В последнее время гости смотрятся даже увереннее. Ещё бы — лишь одно поражение в шести турах. От колючего «Кадиса» (0:2), где всё решил опытнейший Альваро Негредо.



В остальном полёт нормальный, из зоны вылета уже выбрались. Обыграли «Севилью» (1:0), не пропустили от «Хетафе» (0:0). 10 очков, 16-е место в чемпионате Испании. И ещё один важный момент — статистика очных встреч. В четырёх последних случаях «Эйбар» обязательно забивал «Бетису» и ни разу не уступил.

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Три ничьи 1:1 и одна победа со счётом 1:0. Гости — самая низовая команда Ла Лиги, шесть забитых и девять пропущенных. А зелёно-белым после провального отрезка не до лишних рисков, нужно постараться сыграть аккуратнее. Пожалуй, тренд с низкой результативностью имеет хороший шанс продлиться. Верх соперники не пробивали с 2017 года.



Х2 за 2.01 выглядит вполне неплохо. «Бетис» сейчас слишком нестабилен, чтобы уверенно разбираться на своём поле со столь организованным и обученным коллективом. Вариант попроще — ИТМ 1.5 гола «Бетиса» за 1.87, посмелее — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.56.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Бетис» — «Эйбар» 30 ноября 2020 года

Состав у «Бетиса» мощнее, но несколько кадровых потерь и нехватка уверенности выравнивают шансы. У хозяев четыре поражения в пяти матчах, а вот гости в шести последних турах уступили лишь однажды. Кроме того, «Эйбар» не проигрывает севильцам на протяжении четырёх очных встреч. На Х2 дают больше двойки, хотя линия должна быть ровнее.

Ставка: «Эйбар» не проиграет за 2.01.