«Ференцварош» — «Барселона». Прогноз: Месси и Коутиньо не будет, венгры используют шанс

2 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Ференцвароша» оценён букмекерами коэффициентом 7.70. Поставить на ничью предлагают за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Барселона» 02.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

«Ференцварош» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

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2 декабря «Ференцварош» в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» примет «Барселону», начало — в 23:00 мск. С именем фаворита вопросов нет никаких. Собственно, интрига в группе G прожила недолго. Чуда не случилось: каталонцы и «Ювентус» решили вопрос по выходу в плей-офф за четыре тура, а венгры и киевское «Динамо» разыграют путёвку в Лигу Европы.



Подопечные Сергея Реброва зацепили всего одно в четырёх поединках, хотя выглядят симпатично. Первое попадание в групповой этап Лиги чемпионов за 25 лет получается достойным. Достаточно сказать, что они забивали в каждом матче, а ведь похвастать этим могут даже не все топ-клубы.



Пропускают, правда, очень много, но нехватка исполнительского мастерства на фоне таких оппонентов неизбежно проявляется. Единственное очко зацепили на своём поле с киевским «Динамо» (2:2), хотя смотрелись хуже. Неделю назад совсем немного не дотерпели до второй ничьей.

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Открыли счёт в Турине, довольно быстро пропустили в ответ, но оборонялись здорово. Не хватило пары минут: в компенсированное время Альваро Мората замкнул навес Хуана Куадрадо (1:2). Правда, с «Барселоной», похоже, придётся обойтись без Сергея Реброва на скамейке: у главного тренера подозрение на коронавирус.



«Барселона» решила основной вопрос. Неделю назад отправилась в Киев без Лионеля Месси и Френки де Йонга, которым предоставили отдых. Теперь не будет Месси, Коутиньо и Тер Штегена. Впрочем, разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, даже экспериментальный состав каталонцев будет фаворитом. С украинским клубом проблем не возникло — 4:0.



Кроме того, молодёжь и Брайтвайт в последнее время показывают себя здорово. Появляется отличный шанс убить сразу двух зайцев: дать паузу лидерам и ещё один шанс — резервистам. В субботу предстоит выезд к колючему «Кадису», силы там потребуются. Ждём от Кумана сюрпризов по составу.

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А с центром обороны у «Барселоны» и без того сплошной кошмар. Здоровых центрбеков практически не осталось, а хозяева, напомним, забивали во всех матчах группового этапа. Потому «обе забьют» за 1.67 напрашивается. Можно даже рассмотреть ОЗ + ТБ 2.5 мяча за 1.94. Эта ставка доезжала во всех играх венгров.



Вариант попроще — тотал больше 3 мяча за 1.74. «Ференцварошу» терять нечего, зато Лига чемпионов даёт шанс показать себя и повысить трансферную стоимость. Оборона свои два-три мяча наверняка получит, но с учётом проблем оппонента несколько моментов наверняка появятся. Как подстраховка на случай 3:0/4:0 — вполне неплохо.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Барселона» 2 декабря 2020 года

Разумеется, шансы «Барселоны» гораздо выше, но вопрос по выходу из группы уже решен, а потому тренерский штаб предоставил отдых Месси, тер Штегену и Коутиньо. Потому лезть в большие форы опасно. А вот голов должно быть много: «Ференцварош» пропускает не меньше двух мячей, но и сам обязательно забивает в ответ. А у сине-гранатовых фактически не осталось центральных защитников. Похоже, скучно тут не будет.

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.74.