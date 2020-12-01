«Ювентус» — «Динамо» Киев. Прогноз: Роналду сделает шаг в историю, Луческу даст урок Пирло

2 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 13.75. Поставить на ничью предлагают за 6.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо» Киев 02.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо К» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.17.

«Ювентус» — «Динамо» Киев: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз на матч ЛЧ: Гильерме пропустит, Зе Луиш даст надежду У «железнодорожников» одна победа в девяти последних матчах. И большие кадровые проблемы.

2 декабря «Ювентус» в Турине примет киевское «Динамо», начало — в 23:00 мск. В группе G остались только второстепенные интриги. Туринцы с «Барселоной» ожидаемо вышли в плей-офф, управились за четыре тура. Осталось только рассчитаться на первый-второй. А киевляне и «Ференцварош» разыграют путёвку в Лигу Европы.



Сине-гранатовые выиграли в Италии в первом круге, а потому наверняка снова поберегут лидеров. Даже поражение в Венгрии оставит их на первой строчке в квартете. А вот туринцам — если они хотят претендовать на лидерство — желательно побеждать. Иначе битва грандов в заключительном туре рискует потерять турнирный смысл.



Похоже, никаких проблем с настроем у хозяев нет. Криштиану Роналду даже получил отдых от тренерского штаба в субботу, чтобы лучше подготовиться к любимой Лиге чемпионов. Беда в том, что подопечные Андреа Пирло по-прежнему выглядят нестабильно. А чаще всего — невразумительно.

«Истанбул ББ» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Шкртел, Жулиано и Епуряну не выстоят в Стамбуле Немецкий клуб проиграл в Париже и потерял право на ошибку. В Турции устроит только победа.

Без португальца они умудрились потерять очки со скромнейшим «Беневенто» (1:1). Разумеется, имели полное территориальное преимущество и оказались ближе к победе. Но говорить о каком-то колоссальном количестве моментов не приходится. Свою ничью «ведьмы» вполне заслужили.



Положение в чемпионате Италии становится неприятным, «Милан» успел оторваться на шесть очков. Понятно, что оступиться в Лиге чемпионов и досрочно потерять шансы на первое место в группе при таком фоне крайне нежелательно. СМИ без того потихоньку начали запускать слухи о конфликте в раздевалке «старой синьоры».



В такой ситуации уверенная победа пришлась бы как нельзя кстати. На время приглушить журналистов и поверить в собственные силы. У киевлян достаточно кадровых потерь (Дуэлунн, Тымчик, Костевич, Русин и Буяльский), но хотя бы с коронавирусом разобрались. В очной встрече в Киеве подопечные Мирчи Луческу выглядели достойно, особенно в первом тайме (0:2).

«Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз: Клопп, Салах и Мане не допустят второй неудачи на «Энфилде» Травмированных выше крыши, силы на исходе, но «Энфилд» поможет красным в трудную минуту.

Чувствительное поражение от экспериментального состава «Барселоны» на своём поле (0:4) заглушили победой над крепкой «Ворсклой» в УПЛ (2:0). Понятно, что шансы туринцев тут гораздо выше, но слишком уж сумбурно выглядят подопечные Андреа Пирло. Лезть в большие форы совсем не хочется, Ф1 (-1.5) за 1.90 кажется потолком.



Гораздо интереснее проверить классические «обе забьют». Коэффициент прекрасный — 2.17. Дело в том, что итальянцы в восьми предыдущих поединках лишь однажды отыграли на «ноль» — 2:0 с «Кальяри». От «Барселоны» получили два, ещё в шести случаях ограничились одним. В принципе, можно даже рассмотреть ставку «гости забьют ровно один мяч» за 2.74.



На гол Криштиану Роналду дают скромный коэффициент 1.60, куда интереснее проверить низ по карточкам. Во-первых, впереди у команд ключевые матчи: «Юве» разыграет первое место, «Динамо» сразится за Лигу Европы. Дисквалификации никому не нужны. Во-вторых, впервые на матч ЛЧ главным судьей назначили женщину.

«Аталанта» — «Мидтьюлланн». Прогноз: нет Миранчука — нет разгрома. Иличич пожалеет датчан В пяти последних матчах во всех турнирах бергамаски забили только три гола. С началом сезона не сравнить.

Опыт национальных лиг показывает, что при женщинах-арбитрах грубых нарушений становится меньше и предупреждения показываются реже. Серьёзно — не так давно на эту тему проводилось исследование. Словом, заиграть тотал меньше по «горчичникам» имеет смысл.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо Киев» 2 декабря 2020 года

«Ювентус» продолжает разочаровывать: едва дожали скромнейший «Ференцварош», потеряли очки с «Беневенто». Понятно, что на своём поле и с отдохнувшим Роналду шансы туринцев гораздо выше, но лезть в огромные форы не хочется. А вот на «обе забьют» дают прекрасный коэффициент 2.17. Между тем, подопечные Пирло пропускали в семи из восьми последних матчей. А киевляне преодолели пик трудностей с коронавирусом, состав приблизился к оптимальному. Похоже, лёгкой прогулки у фаворита не будет.

Ставка: обе забьют за 2.17.