«Ювентус» — «Динамо» Киев. Прогноз: Роналду сделает шаг в историю, Луческу даст урок Пирло

2 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 13.75. Поставить на ничью предлагают за 6.05.
Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо» Киев 02.12.2020
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо К» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.17.
«Ювентус» — «Динамо» Киев: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года
Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.
2 декабря «Ювентус» в Турине примет киевское «Динамо», начало — в 23:00 мск. В группе G остались только второстепенные интриги. Туринцы с «Барселоной» ожидаемо вышли в плей-офф, управились за четыре тура. Осталось только рассчитаться на первый-второй. А киевляне и «Ференцварош» разыграют путёвку в Лигу Европы.
Сине-гранатовые выиграли в Италии в первом круге, а потому наверняка снова поберегут лидеров. Даже поражение в Венгрии оставит их на первой строчке в квартете. А вот туринцам — если они хотят претендовать на лидерство — желательно побеждать. Иначе битва грандов в заключительном туре рискует потерять турнирный смысл.
Похоже, никаких проблем с настроем у хозяев нет. Криштиану Роналду даже получил отдых от тренерского штаба в субботу, чтобы лучше подготовиться к любимой Лиге чемпионов. Беда в том, что подопечные Андреа Пирло по-прежнему выглядят нестабильно. А чаще всего — невразумительно.
Без португальца они умудрились потерять очки со скромнейшим «Беневенто» (1:1). Разумеется, имели полное территориальное преимущество и оказались ближе к победе. Но говорить о каком-то колоссальном количестве моментов не приходится. Свою ничью «ведьмы» вполне заслужили.
Положение в чемпионате Италии становится неприятным, «Милан» успел оторваться на шесть очков. Понятно, что оступиться в Лиге чемпионов и досрочно потерять шансы на первое место в группе при таком фоне крайне нежелательно. СМИ без того потихоньку начали запускать слухи о конфликте в раздевалке «старой синьоры».
В такой ситуации уверенная победа пришлась бы как нельзя кстати. На время приглушить журналистов и поверить в собственные силы. У киевлян достаточно кадровых потерь (Дуэлунн, Тымчик, Костевич, Русин и Буяльский), но хотя бы с коронавирусом разобрались. В очной встрече в Киеве подопечные Мирчи Луческу выглядели достойно, особенно в первом тайме (0:2).
Чувствительное поражение от экспериментального состава «Барселоны» на своём поле (0:4) заглушили победой над крепкой «Ворсклой» в УПЛ (2:0). Понятно, что шансы туринцев тут гораздо выше, но слишком уж сумбурно выглядят подопечные Андреа Пирло. Лезть в большие форы совсем не хочется, Ф1 (-1.5) за 1.90 кажется потолком.
Гораздо интереснее проверить классические «обе забьют». Коэффициент прекрасный — 2.17. Дело в том, что итальянцы в восьми предыдущих поединках лишь однажды отыграли на «ноль» — 2:0 с «Кальяри». От «Барселоны» получили два, ещё в шести случаях ограничились одним. В принципе, можно даже рассмотреть ставку «гости забьют ровно один мяч» за 2.74.
На гол Криштиану Роналду дают скромный коэффициент 1.60, куда интереснее проверить низ по карточкам. Во-первых, впереди у команд ключевые матчи: «Юве» разыграет первое место, «Динамо» сразится за Лигу Европы. Дисквалификации никому не нужны. Во-вторых, впервые на матч ЛЧ главным судьей назначили женщину.
Опыт национальных лиг показывает, что при женщинах-арбитрах грубых нарушений становится меньше и предупреждения показываются реже. Серьёзно — не так давно на эту тему проводилось исследование. Словом, заиграть тотал меньше по «горчичникам» имеет смысл.
Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо Киев» 2 декабря 2020 года
«Ювентус» продолжает разочаровывать: едва дожали скромнейший «Ференцварош», потеряли очки с «Беневенто». Понятно, что на своём поле и с отдохнувшим Роналду шансы туринцев гораздо выше, но лезть в огромные форы не хочется. А вот на «обе забьют» дают прекрасный коэффициент 2.17. Между тем, подопечные Пирло пропускали в семи из восьми последних матчей. А киевляне преодолели пик трудностей с коронавирусом, состав приблизился к оптимальному. Похоже, лёгкой прогулки у фаворита не будет.
Ставка: обе забьют за 2.17.
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