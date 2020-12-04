«Рома» — «Сассуоло». Прогноз: Мхитарян, Джеко и Педро поставят шустрого Берарди на место

6 декабря состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Сассуоло». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех гостей оценён в 4.75. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Рома» — «Сассуоло» 6 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Рома» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Сассуоло» (06.12.2020)

Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, интриг остаётся всё меньше. На неделе отгремел пятый тур и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, пора возвращаться к национальным первенствам. В итальянской Серии А такими темпами успели добраться до 10-го тура.

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Программа 10-го тура чемпионата Италии продолжится 6 декабря сразу шестью поединками. Среди прочих в воскресенье будут играть «Рома» и «Сассуоло». Их встреча начнётся в 17:00 мск и пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Соперники входят в топ-6 первенства, так что должно быть весело.



Жёлто-красные и чёрно-зелёные в нынешнем сезоне очень похожи. И те, и другие идут в шестёрке лидеров Серии А, набрав 17 и 18 очков соответственно. Отставание от лидирующего «Милана» не более шести пунктов. При этом обе команды в прошлом туре прервали уверенные серии, потерпев разгромные поражения.



Римляне в матче девятого тура неожиданно уступили в гостях «Наполи» со счётом 0:4, причём абсолютно по делу. Неаполитанцы создали больше, да и в целом смотрелись активнее. Гости нанесли только восемь ударов по воротам, из которых в створ пришёлся только один. Хозяева же попали в створ восемь раз из 14 попыток.

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Однако в семи турах до этого подопечные Паулу Фонсеки добыли пять побед и скатали две ничьи, забивая в каждом случае. При этом состав тогда был крайне боевой, а потому разгром от «Наполи» выглядит ещё необычнее. Хотя его вполне можно списать на дополнительную мотивацию неаполитанцев из-за смерти Диего Марадоны.



Ну и усталость, конечно. Дело в том, что «волки» параллельно принимают участие в Лиге Европы, получается весьма удачно. За пять туров набрали 13 из 15 возможных очков и теперь возглавляют группу A. Первое место и выход в плей-офф турнира обеспечены, так что можно бросать основные силы на внутреннее первенство.



У клуба из Сассуоло ситуация схожая, он со счётом 0:3 на своём поле проиграл миланскому «Интеру». Любопытно только, что по статистическим компонентам хозяева ничуть не уступили гостям, а даже нанесли на два удара больше и гораздо дольше владели мячом. Не впечатляющая оборона нерадзурри внезапно смогла не пропустить.

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Невосполнимых потерь накануне встречи нет, так что от команд вполне можно ожидать яркого футбола. Тем более что с результативностью тут порядок. К слову, на счету жёлто-красных в чемпионате Италии уже 19 мячей в девяти играх, а чёрно-зелёные за это же время наколотили все 20. Мощно.



При таких раскладах вполне можно подумать над комбинированной ставкой «1Х + обе забьют», букмекеры оценивают такой исход играбельным коэффициентом 1.79. В целом соперники выглядит сопоставимо, но статистика личных встреч полностью на стороне хозяев.

В семи последних матчах между римлянами и сассуольцами в столице Италии непременно забивались голы в обе стороны, но хозяева не проигрывали. С учётом коэффициента, похоже на подарок от букмекеров.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Сассуоло» 6 декабря 2020 года

«Рома» и «Сассуоло» выглядят сопоставимо. Обе команды здорово идут в Серии А, много забивают и исправно набирают очки. Однако статистика личных встреч полность. на стороне римлян, уж больно зелёно-чёрным не везёт в столице Италии. Ждём от соперников яркого футбола, при котором хозяева зацепят как минимум ничью.



Ставка: «Рома» не проиграет + обе забьют за 1.79.