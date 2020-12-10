«Барыс» — «Торпедо». Прогноз: Ортио и Мельничук устроят бенефис в Казахстане

11 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Торпедо». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 2.24, успех «Торпедо» идёт за 2.72.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Торпедо» 11 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Торпедо» 11 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Торпедо» Нижний Новгород (11.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на Кубок Карьяла график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

«Селтик» — «Лилль». Прогноз: гордые шотландцы напоследок хлопнут дверью в Лиге Европы «Лилль» обеспечил себе выход в плей-офф и наверняка сыграет в Глазго вторым составом.

На пятницу, 11 декабря, запланированы сразу семь матчей. Наиболее ранний стартует в 16:30 мск в Нур-Султане. «Барыс» сразится с «Торпедо». Это битва старых знакомых, подаривших зрителям прекрасную серию в первом раунде Кубка Гагарина — 2019. Она растянулась на семь поединков, клуб из Казахстана прошёл дальше.

Правда, пути команд давно не пересекались. С момента предыдущего свидания прошёл почти год. 18 декабря «барсы» победили в Нижнем Новгороде со счётом 4:0, с тех пор много воды утекло. «Торпедо» вновь выступает в Восточной конференции, больше того — является прямым конкурентом.

Ситуация на Востоке довольно простая: есть топ-6 («Автомобилист», правда, выдал серию из девяти поражений и отстал) и все остальные. За оставшиеся две путёвки в плей-офф воюют четыре клуба. Пока у подопечных Дэвида Немировски получается лучше всех: 36 очков и седьмая строчка.

«Динамо» З — ЦСКА. Прогноз: потеряно всё, кроме чести. Чалов и Влашич сохранят лицо Только хорватский клуб до сих пор ни разу не пропустил на групповом этапе Лиги Европы.

«Сибирь» отстаёт на два балла при одной лишней игре, «Барыс» — на три, зато имеет три матча в запасе. «Амур» за конкурентами не поспевает, но сбрасывать его со счетов рано. Собственно, клуб из Нур-Султана наконец-то начал напоминать себя образца последних лет. Осень получилась крайне слабой, зато к зиме дело пошло на лад.

Начали с яркого поражения в Санкт-Петербурге, где дали славный бой СКА (3:4) и заслуживали как минимум овертайма. Рук не опустили, добыли четыре победы кряду. Все — на своём льду против коллективов из Западной конференции. Досталось «Спартаку» (2:1), «Сочи» (2:0), «Локомотиву» (3:1) и «Витязю» (3:2 Б).

«Торпедо» тоже в полнейшем порядке. Шесть побед в восьми предыдущих встречах. Проиграли только «Металлургу» (2:4) и ЦСКА (1:2), причём в обоих случаях на тоненького. Дважды разобрались с «Автомобилистом», по разу досталось «Йокериту», «Трактору», «Витязю» и «Куньлуню».

«Наполи» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Гаттузо, Инсинье и Кулибали спокойно выйдут из группы Неаполитанцы лишь в одном из семи последних матчей пропустили больше одного гола.

Это значит, что нам практически гарантирован бодрый хоккей, который по уровню напряжения будет близок к плей-офф. Соперники в полном порядке, являются прямыми конкурентами. Значит, цена ошибки повышается. Удивительно, что букмекеры ждут в Казахстане высокой результативности.

Во-первых, обе команды пропускают немного. «Барыс» вытащил девять шайб в шести последних играх, «Торпедо» в семи последних случаях пропустило 15 раз. Показатели более чем крепкие. Во-вторых, в пяти предыдущих очных встречах планка в пять голов устояла. В четырёх случаях вообще ограничились тремя-четырьмя шайбами.

Даже тотал меньше 5.5 гола идёт за нестыдный коэффициент 1.67, а на ТМ 5 шайбы дают отличные 1.94. Альтернатива — 1Х + тотал меньше 6.5 гола за 1.95. При прочих равных на стороне подопечных Юрия Михайлиса свой лёд и свежесть. Они отдыхали на дня дня больше, а «Торпедо» накануне отдало много сил с ЦСКА, после чего летело в Казахстан.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Торпедо» 11 декабря 2020 года

Букмекеры ждут высокой результативности, но мы с ними не согласимся. Во-первых, обе команды в последнее время наладили оборону и стали реже пропускать. Во-вторых, на протяжении пяти очных встреч забивается не больше пяти голов. В-третьих, цена ошибки высока, ведь речь идёт о битве прямых конкурентов за топ-8 Востока. Возьмём ТМ 5 шайбы за 1.94.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.94.