Россия — Финляндия. Прогноз: Брагин и Бурдасов выиграют Кубок Первого канала-2020 в Москве

20 декабря состоится матч Кубка Первого канала Россия — Финляндия. Встреча начнётся в 15:30 мск, букмекеры уже дали прогноз. В ставках на матч Россия — Финляндия подопечные Валерия Брагина котируются с коэффициентом 1.71. Победу финнов эксперты оценивают в 4.05. Ничья в основное время идёт за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Россия — Финляндия 20 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Евротура Россия — Финляндия 20 декабря получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.67, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.25. Гол на первой минуте идёт за 13.50, гол в пустые ворота — за 4.00.

Прогноз и анализ матча Кубка Первого канала Россия — Финляндия (20.12.2020)

Позади 3,5 месяца регулярного чемпионата КХЛ, наступила вторая пауза в сезоне. Причина — ещё один этап Евротура. С 17 по 20 декабря в Москве пройдёт традиционный Кубок Первого канала. Матчи с участием сборной России состоятся со зрителями, в остальных случаях придётся играть при пустых трибунах из-за коронавируса.

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Два тура позади, остался последний. В заключительном матче КПК-2020 сразятся сборные России и Финляндии, начало — в 15:30 мск. На данный момент подопечные Валерия Брагина возглавляют турнирную таблицу этапа с пятью очками, а суоми занимают третье место. Они набрали три балла.

Расклад предельно простой: для итогового успеха достаточно просто выиграть, можно даже за пределами основного времени. Тогда шведы останутся вторыми и в случае победы над Чехией в основное время, поскольку при равенстве очков окажутся ниже по дополнительным показателям.

Со шведами (4:3 Б), конечно, повезло. «Тре крунур» смотрелись веселее, несколько раз наглухо запирали наших хоккеистов на выходе из зоны и давили, давили, давили. В нужный момент выстояли, затем перешли на три тройки и лучше исполнили буллиты. С Чехией получилось полегче.

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Счёт не должен вводить в заблуждение, хотя 4:1 — это, конечно солидно. Формально игра получилась если не равной, то сопоставимой. Тотального преимущества точно не имели. Действовали довольно средненько, просто у чехов в атаке работали полторы тройки. Остальным было тяжеловато.

Помог мощный дебют, при котором уже к середине первого периода вели с разницей в две шайбы. Тут же упустили пару моментов, а вот дальше не пошло. Большинство не реализовали, пропустили. Второй период вновь расстроил — чехи тоже пользовались ближней скамейкой и пару раз запирали россиян за синей линией.

Впрочем, в заключительной 20-минутке снова перешли на три звена и довели дело до победы. Напрягают два момента. Прежде всего — в обороне достаточно суеты и ошибок. Возможно, сказывается нехватка взаимопонимания. Более сыгранный и мощный оппонент за такое наверняка бы наказал, возможности имелись.

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И второе — большинство. Восемь попыток — один гол, да и тот не в результате комбинации, а благодаря навязавшему борьбу Чибисову, удачному отскоку и классному броску Шипачёва. Слабовато. Зато Александр Самонов в полном порядке, а в атаке время от времени проявляют себя все звенья.

Финны собрали довольно средний состав, так что результаты вполне ожидаемы. Дожали чехов при абсолютно равной игре (4:3, всё решили спецбригады), а затем посыпались во второй половине со Швецией (1:4). В первом случае дважды реализовали лишнего, а вот накануне этого как раз не хватило.

Собственно, первые четыре удаления получили «тре крунур». Все восемь минут суоми откатали вхолостую, а сами пропустили с первого же малого штрафа. Дальше в атаке практически ничего не создали, а единственную шайбу оформили в концовке в формате «6 на 4». Потому спорить с линией сложно.

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Состав у россиян сильнее, плюс свой лёд и поддержка болельщиков. Разговоры о неудобном сопернике вряд ли стоит переоценивать, они в первую очередь касаются крупных турниров. А вот на Кубке Первого канала всё красиво. Шесть побед подряд, причём не пропускали аж с 2016 года. 2:0, 5:0, 3:0, 4:3, 8:1, 2:0. Солидные цифры.

В общем, П1 за 1.71 — вполне рабочий вариант, можно даже рассмотреть Ф1 (-1) за 1.96. Если хотите подстраховаться на случай бенефиса вратаря гостей, подумайте про 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.67.

Прогноз и ставки на матч Евротура «Кубок Первого канала» Россия — Финляндия 20 декабря 2020 года

Состав у сборной России заметно интереснее и ровнее. Проблемы в обороне имеются, но финны — не та команда, которая будет много времени проводить в чужой зоне. На Кубке Первого канала шесть предыдущих очных встреч остались за россиянами. Если вратарь гостей не поймает кураж, будет и седьмая.

Ставка: победа России за 1.71.