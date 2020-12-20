«Бёрнли» — «Вулверхэмптон». Прогноз: страшный сон «Челси» подтянется к зоне Лиги чемпионов

21 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Вулверхэмптона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «Бёрнли» оценён букмекерами коэффициентом 3.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Вулверхэмптон» 21 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Бёрнли» — «Вулверхэмптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.25.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Вулверхэмптон» (21.12.2020)

Новый год всё ближе, осталось чуть больше недели. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Топ-5 лиги продолжают сражения, постепенно вспоминают о национальных кубках. В чемпионате Англии тем временем добрались до 14-го тура.

«Эйбар» — «Реал». Прогноз: Зидан, Рамос и Бензема не оставят шансов любимому клиенту В 12 предыдущих очных встречах мадридцы набрали 31 очко из 36 возможных.

Он закроется в понедельник, 21 декабря, двумя матчами. Наиболее ранний стартует в 20:30 мск. «Бёрнли» на стадионе «Терф Мур» будет выяснять отношения с «Вулверхэмптоном». Амбиции тут сильно различаются: хозяева бьются за выживание, гости мечтают о попадании в еврокубки.



Бордовые жутко начали сезон, однако постепенно выправили ситуацию. Атака по-прежнему печальная, но это привычная картина. А вот оборону наладили. Как результат, в шести предыдущих турах потерпели лишь одно поражение. Да и то в гостях у «Манчестер Сити», пусть и с чувствительным счётом 0:5.



В остальном результаты более чем приятные. Обыграли «Кристал Пэлас» (1:0) и «Арсенал» (1:0), а также скатали три ничьи — с «Брайтоном» (0:0), с «Эвертоном» (1:1) и «Астон Виллой» (0:0). Формально для выхода из зоны вылета этого не хватило, но на деле положение заметно улучшилось.

«Лацио» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо остановит Иммобиле и Индзаги. «Милан» далеко не уйдёт Если не считать техническое поражение от «Ювентуса», у «Наполи» четыре победы в пяти выездах Серии А.

10 очков, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. От «Фулхэма» отстают только по дополнительным показателям, имея при этом две игры в запасе. В одном очке находится «Брайтон», у которого на один матч больше. Если защита останется на том же уровне, шансы спастись будут хорошими.



«Вулверхэмптон» остался без Рауля Хименеса, что сильно снизило и без того не самый грандиозный атакующий потенциал. Впрочем, результаты по-прежнему неплохие. Три поражения в десяти последних турах, без шансов уступили только «Ливерпулю» на «Энфилде» (0:4).



Также получили по 0:1 от «Лестера» и «Астон Виллы», там всё вполне могло получиться иначе. С середняками и аутсайдерами «волки» стабильно набирают очки, а 15 декабря вообще хлопнули в родных стенах «Челси» со счётом 2:1. Всё решила контратака на 95-й минуте, ничья в самом деле была бы справедливее.

«Аталанта» — «Рома». Прогноз: Джеко и Мхитарян проверят готовность Миранчука к топ-матчам «Аталанта» проиграла лишь однажды за 11 последних очных встреч и забила 21 голов.

Теперь подопечные Нуну Эшпириту Санту располагаются на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. 20 очков, до зоны Лиги чемпионов не хватает четырёх пунктов. Соперник удобный — в восьми очных встречах уступили лишь однажды. П2 с нулевой форой за аккуратный коэффициент 1.57 выглядит надёжно.



Мы же предпочтём сыграть по коэффициенту и возьмём тотал больше 2 мяча за 1.90. Слишком уж перекошена планка. В трёх предыдущих очных встречах соперники добирались до установленной отметки. Большого количества моментов тут не будет, зато стандартов должно быть достаточно.



На наш взгляд, пару-тройку голов наверняка увидим. «Бёрнли» в минувших турах часто везло — пропустили меньше, чем заслуживали. На дистанции реализация должна прийти в норму.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Вулверхэмптон» 21 декабря 2020 года

«Бёрнли» в последнее время заметно добавил. Пропускает совсем мало, хотя тут нужно делать скидку на везение — с реализацией у соперников не ладилось. На дистанции процент должен откатиться к норме. Кроме того, в трёх предыдущих очных встречах забивалось как минимум два мяча. Возьмём ТБ 2 гола за 1.90.



Ставка: тотал больше 2 гола за 1.90.