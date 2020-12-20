«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз: Ярмоленко огорчит Менди, Жиру и Вернер защитят Лэмпарда

21 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «молотобойцев» оценён букмекерами в 6.55. А ставки на ничью принимаются за 4.85.

Букмекерские коэффициенты на матч 14-го тура АПЛ «Челси» — «Вест Хэм» 21 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Вест Хэм» (21.12.2020)

Декабрь в самом разгаре. Российская Премьер-Лига ушла в зимнюю спячку, но скучать не придётся. Впереди у топ-5 европейских чемпионатов интенсивный отрезок, плюс кубковые матчи. Не успел отгреметь в английской Премьер-лиге 13-й тур, как пришла пора заканчивать 14-й.

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Программа 14-го тура чемпионата Англии завершится 21 декабря двумя поединками. В самом позднем из них «Челси» примет «Вест Хэм Юнайтед». Лондонское дерби начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Должно быть весело.



Команда Фрэнка Лэмпарда соскользнула вниз по таблице после двух гостевых поражений подряд. Сейчас она находится на восьмой строчке, набрав за 13 туров 22 очка. До лидерующего «Ливерпуля», который уже провёл матч 14-го тура, не хватает теперь девять баллов, так что позволять себе проигрывать больше нельзя.



Сперва «аристократы» гостили у «Эвертона» и проиграли набравшим ход мерсисайдцам с минимальным счётом. Пропустили с пенальти в середине первого тайма, за всё оставшееся время так и не смогли взломать оборону оппонента. Затем был выезд к «Вулверхэмптону». На этот раз получилось открыть счёт и держать преимущество до 66-й минуты, но потом гости пропустили один, а в самой концовке – второй.

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Однако на своём поле «Челси» выглядит в нынешнем сезоне не так уж плохо. За шесть домашних игр столичная команда потерпела только одно поражение – от «Ливерпуля» (0:2). Но надо сказать, что тогда в центре обороны не было Тьяго Силвы, а в воротах на классе чудил Кепа.



В остальных же пяти случаях синие одержали три победы и скатали две ничьи. Стоит также отметить, что на данный момент больше них при родных трибунах забивали только два клуба: «Ливерпуль» и «Эвертон». У тех 20 и 15 забитых мячей соответственно. «Челси» забил 14 раз, но сыграл на один домашний матч меньше.



«Вест Хэм Юнайтед» набрал неплохую форму, после 13-го тура идёт на девятом месте с 21 очком в активе. После прошлого провального сезона в АПЛ такой результат явно можно считать успехом. Подопечные Дэвида Мойеса наверняка заходят развить его.

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В шести последних турах «молотобойцы» потерпели всего одно поражение, было это в домашней игре с «Манчестер Юнайтед» (1:3), который здорово играет на выезде. Зато в остальных пяти случаях получилось одержать четыре победы с общим счётом 6:2 и скатать одну ничью.



Конечно, рассчитывать на победу на «Стэмфорд Бридж» будет тяжело, всё-таки против «Вест Хэма» играет ещё и статистика личных встреч. В 13 последних очных противостояниях на территории «Челси» победили лишь однажды при восьми поражениях. Однако дать бой гости определённо могут.



«Аристократы» в последнее время несколько сбавили темп, а Эдуард Менди пропускает три матча подряд, что по его меркам многовато. «Молотобойцы» же забивают в АПЛ уже 12 туров кряду, а всего за это время оформили 21 мяч. При таких раскладах можно подумать над голами в обе стороны за коэффициент 1.74.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Челси» — «Вест Хэм» 21 декабря 2020 года

«Челси» уже порядком отстал от группы лидеров, пора набирать ход. Благо что дома в текущем сезоне синие выступают довольно неплохо. Однако «Вест Хэм Юнайтед» играет здорово, забивая уже 12 туров подряд. Рассчитывать на победу гостям будет всё же трудно, но дать бой они вполне могут. Голы в обе стороны вполне вероятны. Ставка посмелее — 1Х + обе забьют.



Ставка: обе забьют за 1.74.