«Динамо» Рига — «Сочи». Прогноз: Скудра проиграет битву худших клубов Запада КХЛ

«Леопарды» набирали очки во всех предыдущих матчах с рижанами. А их было 17.

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига — «Сочи». Начало встречи — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Сочи» в основное время можно с коэффициентом 2.31, успех «Динамо» идёт за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Рига — «Сочи» 21 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Рига — «Сочи» 21 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Рига — ХК «Сочи» (21.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подходит к концу. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство возвращается в строй. На понедельник, 21 декабря, запланированы четыре матча.

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Самый поздний из них стартует в 20:30 мск в Латвии. Рижское «Динамо» будет выяснять отношения с ХК «Сочи». Вывеска, прямо скажем, более чем унылая. Это битва двух абсолютно худших клубов Западной конференции на сегодняшний день, которые сильно отстали от конкурентов.

С рижанами всё понятно — очередной потерянный сезон. Наиболее успешным месяцем для них остаётся ноябрь, за которые успели добыть аж две победы. Во все остальные месяцы ограничивались одной. В декабре уже отметились — показали характер в Санкт-Петербурге, взяли верх по буллитам (4:3 Б).

Дальше, правда, потерпели три поражения подряд. С «Северсталью» в Череповце (2:4) начудили судьи, а вот со СКА (1:4) и «Торпедо» (4:6) на своём льду проиграли по делу. Надо сказать, что в атаке всё не так уж кошмарно. Лишь в одном из шести последних случаев забросили меньше двух шайб.

«Эйбар» — «Реал». Прогноз: Зидан, Рамос и Бензема не оставят шансов любимому клиенту В 12 предыдущих очных встречах мадридцы набрали 31 очко из 36 возможных.

А вот в обороне кошмар. В последние дни клуб из Латвии занимается расторжением контрактов, под раздачу попали все линии. Говорить о плей-офф даже как-то неловко — 15 очков, замыкающий топ-8 Запада «Йокерит» набрал 39. Даже шансы покинуть последнюю строчку в конференции кажутся минимальными.

Предпоследнее место Запада занимает как раз «Сочи». Смена тренера результата не дала, слишком уж скромный состав. 26 очков в 36 матчах, то есть до кубковой восьмёрки не хватает 13 баллов. Какая-то надежда, пожалуй, остаётся, но при двухочковой системе ликвидировать такое отставание практически нереально.

«Леопарды» в последнее время тоже добавили. Три победы и одно поражение в овертайме в семи предыдущих встречах. Уступают исключительно на тоненького — 0:2 с «Барысом», 1:2 ОТ с «Сибирью», 3:4 с «Куньлунем» и 3:4 со «Спартаком». Состав у подопечных Евгения Ставровского всё же посильнее.

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Но самое главное — статистика очных встреч. Здесь перевес просто потрясающий — 15 побед из 17 возможных, причём оба поражения состоялись за пределами основного времени. То есть во всех 17 встречах набирали очки! Раз так, ставка П2 с нулевой форой за отличный коэффициент 1.81 смотрится изумительно.

Если основное время завершится вничью, средства вернутся. Брать ли победу гостей в основное время за 2.31 — вопрос вкуса. Всё же динамовцы в последние недели немного добавили и просто так никого не отпускают.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Рига — «Сочи» 21 декабря 2020 года

Битва худших клубов Запада: «Динамо» фактически закончило сезон, шансы «Сочи» на попадание в плей-офф сугубо теоретические. Состав у гостей покрепче, а главное — в 17 предыдущих очных встречах они оказались сильнее 15 раз. И дважды уступили за пределами основного времени. То есть П2 с нулевой форой выглядит шикарно.

Ставка: победа «Сочи» с нулевой форой за 1.81.