«Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз: Суарес, Симеоне и Облак не отдадут первое место

22 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетико» Мадрид. Начало встречи — в 21:45 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Атлетико» 22 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетико» 22 декабря не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.48, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.25. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.07.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетико» (22.12.2020)

2020 год подходит к концу, туда ему и дорога. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Всё внимание в европейском футболе приковано к топ-5 лигам. Кроме того, в ближайшие недели будут национальные кубки. В испанской Примере добрались до 15-го тура.

«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз: Ярмоленко огорчит Менди, Жиру и Вернер защитят Лэмпарда «Молотобойцы» забивают в чемпионате Англии уже 12 туров кряду. Синих ждёт настоящее испытание.

Программа стартует во вторник, 22 декабря, сразу шестью матчами. В 21:45 мск в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» на стадионе «Аноэта» начнёт выяснять отношения с мадридским «Атлетико». Ещё совсем недавно соперники занимали две верхние строчки в Ла Лиге.



Теперь ситуация изменилась. «Матрасники» по-прежнему в порядке. Дерби «Реалу» они проиграли по всем статьям — 0:2, хотя могло быть даже хуже. Действующий чемпион Испании смотрелся заметно лучше, а вот подопечные Диего Симеоне не создали впереди ровным счётом ничего.



Однако та неудача не выбила их из колеи. В субботу на удивление спокойно разобрались с довольно крепким «Эльче» (3:1). Имели преимущество, всё решил Луис Суарес. Уругваец оформил дубль, а третий мяч в концовке с пенальти оформил вышедший на замену Диего Коста.

«Бёрнли» — «Вулверхэмптон». Прогноз: страшный сон «Челси» подтянется к зоне Лиги чемпионов «Волки» отправили лондонцев в нокаут на 95-й минуте, а теперь навестят аутсайдера АПЛ.

Лазарет у АТМД опустел, с возвращением Косты выбор в линии атаки становится сумасшедшим. Кроме того, проблем с усталостью возникнуть не должно. С «Эльче» удалось поберечь всех ключевых исполнителей в группе атаки: Суарес, Фелиш, Лемар и Карраско покинули поле в середине второго тайма, позже заменили Коке.



По потерянным очкам мадридцы сохраняют заметное преимущество. А вот «Реал Сосьедад» без Давида Сильвы просто посыпался. Опытнейший испанец после международной паузы вышел на поле лишь однажды, отыграв полтора тайма с «Риекой» в Лиге Европы. Дальше — мышечная травма.



Вдобавок выпал Микел Оярсабаль, который всегда был готов придумать что-нибудь интересное. И вот что получается — в плей-офф Лиги Европы со скрипом пробрались, а вот в чемпионате Испании не знают побед на протяжении пяти туров. Сперва трижды разошлись миром — с «Вильярреалом» (1:1), «Алавесом» (0:0) и «Эйбаром» (1:1).

«Торпедо» — «Барыс». Прогноз: Ортио, Диц и Фрэттин спасут «Автомобилист» от нижегородцев «Барыс» уже провёл один матч после паузы, а «Торпедо» может помешать долгий простой.

А затем потерпели два поражения со счётом 1:2. От «Барселоны» и «Леванте». Оба раза вполне могли зацепиться: на «Камп Ноу» имели преимущество после перерыва, в Валенсии забили первыми и владели инициативой, но получили второй мяч в концовке. Естественно, тут же сползли в турнирной таблице.



26 баллов в 15 поединках. В зоне Лиги чемпионов пока остались, но «Барселона», «Севилья» и даже «Гранада» по потерянным очкам находятся выше. В таком состоянии принимать «Атлетико» — удовольствие явно ниже среднего, ведь столичный клуб не имеет проблем с концентрацией.



Справедливости ради, баски играют с АТМД в родных стенах более чем неплохо. Три победы в четырёх последних матчах. Любопытно другое — во всех этих случаях голы забивались только в одну сторону. Да и вообще у «Реала Сосьедад» с результативностью в последние недели туго, а гости пропускают реже всех в Ла Лиге.

«Куньлунь» — «Авангард». Прогноз: Алексей Ковалёв удивит Боба Хартли и Емелина в Мытищах «Куньлунь» набирает очки на протяжении шести матчей КХЛ, а у омичей наверняка будет ротация.

Всего пять мячей! Все остальные достигли двузначных показателей. ИТМ 1 гола «Реала Сосьедад» за 1.70 выглядит надёжно, забивать у бело-голубых особо некому, а ждать ошибок от команды Симеоне можно очень долго. «Обе забьют — нет» за 1.81 — вариант посмелее. Любителям рисковать стоит рассмотреть варианты «хозяева не забьют» за 2.62 или даже П2 всухую за 3.70.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Атлетико» Мадрид 22 декабря 2020 года

Хозяева посыпались без Давида Сильвы — пять туров без побед, большие проблемы с созиданием. «Атлетико» после поражения в дерби уверенно убрал с пути крепкий «Эльче». Пропускают «матрасники» по-прежнему реже всех в Ла Лиге — всего пять голов, остальные вытащили из сетки как минимум 10 мячей. ИТМ 1 гола хозяев выглядит очень надёжно.

Ставка: ИТМ 1 гола «Реала Сосьедад» за 1.70.