«Специя» — «Дженоа». Прогноз: отставка тренера взбодрит Эльдора Шомуродова в Серии А

23 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Италии «Специя» — «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Специи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех «Дженоа» оценён букмекерами коэффициентом 3.52. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура Серии А «Специя» — «Дженоа» 23 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Специя» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Италии «Специя» — «Дженоа» (23.12.2020)

Многострадальный 2020 год подходит к концу, осталось чуть больше недели. Со сборными и групповыми этапами еврокубков разобрались, теперь всё внимание приковано к топ-5 лигам и национальным Кубкам. В итальянской Серии А добрались до 14-го тура.

«Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз: Суарес, Симеоне и Облак не отдадут первое место Баски посыпались без Давида Сильвы, а мадридцы пропускают реже всех в Ла Лиге.

Он завершится в среду, 23 декабря, сразу восемью матчами. Семь из них стартуют в 22:45 мск. «Специя» на стадионе «Альберто Пикко» будет выяснять отношения с «Дженоа». Это битва прямых конкурентов, которые вовсю борются за выживание. Правда, получается пока по-разному.



Гости провалили старт сезона. Разгромили в первом туре «Кротоне» (4:1), с тех пор — ни одной победы. А ведь позади уже треть от общей дистанции. Терпение руководства лопнуло, накануне стало известно о смене главного тренера. Роландо Маран не смог изменить ситуацию и был отправлен в отставку.



Последней каплей стало поражение от новичка элитного дивизиона «Беневенто» со счётом 0:2. Генуэзцы пропустили на исходе часа, пытались ответить, но, кроме перекатывания мяча и забросов в штрафную, ничего не придумали. Вроде бы нанесли 11 ударов, хотя по факту опасных моментов не имели.

«Спартак» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Билялов не пустят ЦСКА на 1-е место Казанцы одержали шесть побед подряд перед паузой на Евротур и возглавили сводную таблицу КХЛ.

Теперь «грифоны» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе семь очков. Ситуация неприятная, но более чем рабочая. Вся борьба впереди, ведь до спасительной 17-й строчки всего четыре балла. А дальше начинается самое интересное.



Дело в том, что занимает её как раз «Специя». То есть гости получают отличную возможность быстро выправить положение. «Орлята» — симпатичный коллектив, который не стесняется контролировать мяч даже с грандами. Они не прижимаются к собственной штрафной, хотя низкий уровень исполнителей бросается в глаза.



Есть ощущение, что букмекеры переоценивают хозяев. Это стилистически удобный соперник для «Дженоа», который любит действовать вторым номером. «Специя» пропускает в среднем больше двух мячей за 90 минут, хуже только несчастный «Торино». И своё поле тут вряд ли чем-то поможет.

«Валенсия» — «Севилья». Прогноз: «Барсу» и «Реал» остановили, Черышев идёт за Ракитичем! «Севилья» не может обыграть «Валенсию» на выезде почти восемь лет. А с грандами команда Хави Грасии хороша.

Ведь в родных стенах новичок элитного дивизиона набрал всего три очка из 11. А пропустил 14 раз за шесть встреч. Потому мы бы играли против линии. Смена тренера наверняка придаст гостям импульс, а состав у них никак не хуже.

Х2 за 1.77 кажется подарком, ИТБ 1 гола «Дженоа» за 1.78 — тоже недурно. Игра пойдёт на три результата. Учитывая оборону хозяев, шансы у Эльдора Шомуродова с партнёрами должны появиться.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Специя» — «Дженоа» 23 декабря 2020 года

«Дженоа» не знает побед на протяжении 12 туров, накануне в клубе решились на отставку тренера. Такой шаг зачастую добавляет мотивации футболистам. Благо что соперник приятный: «Специя» — прямой конкурент, пропускающий больше двух мячей за игру. В шести домашних матчах набрала всего три очка. Х2 за 1.77 смотрится чудесно. Состав у гостей никак не хуже.



Ставка: «Дженоа» не проиграет за 1.77.