«Болонья» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук поможет Гасперини подойти к зоне Лиги чемпионов

23 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Болоньи» оценён букмекерами коэффициентом 4.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Болонья» — «Аталанта» 23 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Болонья» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Аталанта» (23.12.2020)

Многострадальный 2020 год подходит к концу, осталось чуть больше недели. Со сборными и групповыми этапами еврокубков разобрались, теперь всё внимание приковано к топ-5 лигам и национальным Кубкам. В итальянской Серии А добрались до 14-го тура.

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Он завершится в среду, 23 декабря, сразу восемью матчами. Семь из них стартуют в 22:45 мск. «Болонья» на стадионе «Ренато Далль’Ара» сразится с «Аталантой». Пока соперники выступают чуть ниже ожиданий, но плотность турнирной таблицы высока и пара-тройка удачных игр изменят ситуацию.



«Богиня» провалила ноябрь, зато с наступлением зимы добавила. В трёх турах набрала семь очков, хотя календарь никак нельзя назвать простым. Сперва на своём поле разгромила «Фиорентину» (3:0), затем выстояла в Турине с «Ювентусом» (1:1) и в воскресенье дома разобралась с «Ромой» (4:1).



Счёт обманчив, пришлось попотеть. Римляне быстро отличились и спокойно могли забивать второй. Помешала штанга. До перерыва они вообще смотрелись лучше. А вот во втором тайме игра пошла в другие ворота. Выход Йосипа Иличича перевернул ситуацию. Оформили четыре мяча за 26 минут, а сам словенец к голу добавил две результативные передачи.

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Теперь подопечные Джан Пьеро Гасперини располагаются на седьмой строчке. Вроде бы низковато, но тут нужно учитывать перенесённый матч с «Удинезе». По потерянным очкам идут вровень с «Ромой», которая находится в зоне Лиги чемпионов. Так что полёт нормальный, нужно только сохранить набранный темп.



Алексей Миранчук вернулся в строй после коронавируса и отбегал 10 минут с «Ромой». График плотный, так что выход россиянина на замену в Болонье вполне вероятен. Соперник колючий. В прошлом сезоне едва не зацепился в Бергамо (0:1), а на своём поле вообще добился победы (2:1).



Правда, сейчас красно-синие переживают непростой период. В четырёх предыдущих турах набрали лишь два очка. Без шансов проиграли «Интеру» (1:3) и «Роме» (1:5), а следом не смогли обыграть «Специю» (2:2) и «Торино» (1:1), которые вовсю борются за выживание. И опустились на 14-е место, хотя отрыв от зоны вылета солидный.

«Вальядолид» — «Барселона». Прогноз: ещё один подарок от Месси для «Атлетико» и «Реала» «Вальядолид» в шести последних турах проиграл лишь однажды, а каталонцы слишком нестабильны.

На своём поле «Болонья» опасна. И результативна — 12 голов в шести домашних матчах. Пропустила, правда, ещё больше — 13. Однако «Аталанта» в последнее время вернулась на привычный уровень и показывает классный футбол. Кадровых потерь не так много, состав должен быть близок к оптимальному.



Раз так, мы бы выбирали между лобовой победой гостей за 1.67 и комбинированной ставкой Х2 + обе забьют за 1.94. Красно-синие свой гол наверняка найдут, с результативностью в родных стенах у них порядок. Но выстоять под таким давлением будет трудно. Ждём чего-то в духе 1:3 или 1:2.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Болонья» — «Аталанта» 23 декабря 2020 года

«Аталанта» слабо провела ноябрь, но постепенно возвращается на свой уровень. Разгромила «Фиорентину» и «Рому», выстояла в гостях у «Ювентуса». «Болонья» в нынешнем сезоне не столь хороша, зато на своём поле забивает исправно. 12 голов в шести матчах. Возьмём Х2 + обе забьют за 1.94. «Богиня» сильнее, но пропускает достаточно.



Ставка: «Аталанта» не проиграет + обе забьют за 1.94.