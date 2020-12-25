«Шеффилд» — «Эвертон». Прогноз: мудрый Карло Анчелотти останется в зоне Лиги чемпионов

«Клинки» за 14 игр в АПЛ забили всего восемь голов. Шесть из них – со стандартов.

26 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех клуба из Шеффилда оценён экспертами в 4.25. А ставки на ничью принимаются за 3.68.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» 26 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Англии «Шеффилд» — «Эвертон» (26.12.2020)

Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. В Кубке лиги страны уже отгремели четвертьфиналы, некоторые команды получили на несколько дней отдыха больше, а некоторым пришлось попотеть. Пора возвращаться к чемпионату Англии, где стартует 15-й тур.

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Программа откроется 26 декабря сразу шестью поединками, участников снова ждёт интенсивный отрезок. Среди прочих в субботу будут выяснять отношения «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде.



Нельзя не признать, что нынешний сезон для «клинков» – настоящая катастрофа. Особенно после прошлого, когда боролись до последнего за попадание в еврокубки. Теперь же после 14 игр команда находится на самом дне турнирной таблицы АПЛ, набрав всего лишь два балла. Отставание от безопасной 17-й строчки составляет уже 10 пунктов. Ситуация близка к катастрофе.



Единственные ничьи пришлись на матчи с «Фулхэмом» (1:1) и «Брайтоном» (1:1). Тогда шеффилдский клуб держался достойно. Однако стоит отметить, что «дачники» – такие же аутсайдеры, которые бьются за выживание и находятся в зоне вылета. А «чайки» сейчас идут всего лишь в двух очках от зоны вылета.

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«Эвертон» в середине недели принимал участие в матче четвёртьфинала Кубка лиги, в котором дома по делу уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2. Отдыхали синие гораздо меньше, так что «Шеффилд» вполне может получить преимущество в свежести. Хотя сильно рассчитывать на это всё же не стоит. Скамейка у гостей достойная.



«Ириски», несмотря на поражение в Кубке лиги, выглядят в последнее время довольно неплохо. В АПЛ не проигрывают уже четыре тура подряд, одержав на этом отрезке три победы. Причём оставить не у дел получилось сразу трёх крепких соперников – «Челси» (1:0), «Лестер» (2:0) и «Арсенал» (2:1).



Удачная серия позволила команде Карло Анчелотти вернуться в топ-4. После 14 туров в активе 26 очков и четвёртое место, а отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет всего пять пунктов. Впереди игра с «Манчестер Сити», а потому терять очки с аутсайдером крайне не рекомендуется.

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У «Эвертона» вполне могут возникнуть проблемы в Шеффилде, но говорить о сенсации вряд ли стоит. В атаке «клинки» выглядят очень скромно, в нынешнем сезоне получилось пока что забить восемь раз. Причём четыре гола состоялись после розыгрыша стандартных положений, а ещё два – с пенальти.



Ливерпульцы же отладили игру в обороне. За пять последних игр в АПЛ пропустили всего два мяча, один из которых с пенальти. При таких раскладах мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.70. Шансов у «Шеффилда» на победу всё же маловато. Даже в родных стенах.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «Эвертон» 26 декабря 2020 года

«Шеффилд» в нынешнем сезоне АПЛ резко просел: пропускает много, а забивает только по праздникам. Невезение присутствует, но место в зоне вылета вполне заслуженное. У «Эвертона», конечно, могут возникнуть проблемы, всё же синие в середине недели играли в Кубке лиги, времени на отдых было меньше. Однако сенсации не ждём.



Ставка: «Эвертон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.