«Тоттенхэм» — «Лидс». Прогноз: Бьельса продлит кошмар Моуринью, Кейна и Сона в АПЛ

2 января состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «Лидса» оценён букмекерами коэффициентом 4.38. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Лидс» 2 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Лидс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.47.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лидс» (2.12.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Чемпионат Англии по традиции обошёлся без новогодних перерывов, ведь Boxing Day — это святое. Правда, из-за коронавируса пару матчей пришлось перенести.

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Дело подбирается к экватору. Программа 17-го тура продолжится в субботу, 2 января, четырьмя матчами. Наиболее ранний стартует в 15:30 мск в Лондоне. «Тоттенхэм» сразится с «Лидс Юнайтед» в надежде начать Новый год с чистого листа. Ведь вторая половина декабря выдалась откровенно слабой.



Собственно, в шести предыдущих турах «шпоры» добыли ровно одну победу. Над едва живым «Арсеналом» (2:0). Больше похвастать нечем. Разошлись миром с «Челси» (0:0), упустили победу над «Кристал Пэлас» (1:1). Проиграли прямым конкурентам — «Ливерпулю» (1:2) и «Лестеру» (0:2).



А в воскресенье снова не дотерпели. На этот раз с «Вулверхэмптоном». Открыли счёт на первой же минуте после углового. Почти сразу же с чистой совестью отдали территорию и уселись в оборону. Пару раз выручил Уго Льорис, но на 86-й минуте не спас и француз. «Волки» тоже отличились с углового. Так и закончили — 1:1.

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А 16-й тур ТТХ пропустил. Причём до последнего не знал, состоится ли матч с «Фулхэмом». Однако у «дачников» случилась вспышка коронавируса, в результате чего подопечные Жозе Моуринью получили дополнительный отдых. Пожалуй, передышка им действительно нужна. Слишком уж просели результаты.



«Тоттенхэм» потихоньку сполз на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии — 26 очков, 15 матчей. До «Ливерпуля» уже семь баллов, пусть и при игре в запасе. Нужно выправлять положение, вот только ближайший соперник далеко не подарок. «Лидс» добыл три победы в четырёх последних турах.



2:6 на «Олд Траффорд» от «Манчестер Юнайтед» вопросов не вызывают — провалили дебют, вернуться в игру не смогли. Зато разгромили «Ньюкасл» (5:2), дожали «Бёрнли» (1:0) и выпороли «Вест Бромвич» (5:0). Для новичка элитного дивизиона полёт прекрасный — 23 очка, 11-я позиция.

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Отрыв от зоны вылета составляет уже 12 пунктов. Следовательно, «павлины» могут с чистой душой продолжать делать то, что у них получается лучше всего. Играть в искренний футбол и не думать о последствиях. За зону еврокубков с таким составом зацепиться практически нереально, но и борьба за выживание не грозит.



Букмекеры отдают «Тоттенхэму» большое преимущество, что вызывает определённые вопросы. В теории стиль подопечных Марсело Бьельсы действительно очень удобен хозяевам. «Лидс» исправно допускает ошибки, так что подловить его на контратаках более чем реально.



В то же время с закрытыми командами «Лидс» часто обходится без града голов. 1:0 с «Шеффилдом», 0:1 с «Вулверхэмптоном», 1:0 с «Бёрнли». Гости определённо будут владеть инициативой и территорией, но терпеть ТТХ умеет. Мы бы выбирали между тоталом меньше 3.5 мяча за 1.77 и Ф2 (+1) за 1.65. Лёгкой прогулки у лондонцев тут быть не должно.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Лидс» 2 января 2021 года

«Тоттенхэм» провалил декабрь. Всего одна победа в шести матчах АПЛ отбросила подопечных Жозе Моуринью на седьмое место в турнирной таблице. «Лидс», напротив, в четырёх предыдущих турах выиграл три раза. Лондонцы отдадут территорию и будут караулить контратаки, но планка тотала кажется завышенной. «Павлины» довольно часто обходятся без голевых фейерверков с закрытыми коллективами.



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.77.