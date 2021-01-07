«Йокерит» — «Спартак». Прогноз: Знарок, Рылов и Широков снова проиграют в Финляндии

У красно-белых всего одна победа в семи последних матчах в Хельсинки.

8 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 1.68, успех «Спартака» идёт за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — «Спартак» 8 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Йокерит» — «Спартак» 8 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» Хельсинки — «Спартак» Москва (8.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд полностью понятны, вот-вот на лёд выйдут хоккеисты, вернувшиеся после МЧМ-2021 в Канаде.

«Торпедо» — «Металлург». Прогноз: Плотников и Голдобин обойдут «Салават Юлаев» в таблице В пяти предыдущих очных встречах забивалось не более шести голов.

На пятницу, 8 января, запланированы сразу пять матчей. Наиболее поздний из них стартует в 19:30 мск в Хельсинки. «Йокерит» на стадионе «Хартвалл-Арена» сразится со «Спартаком». Команды находятся совсем рядом в турнирной таблице Западной конференции, разница составляет всего два очка.

Правда, положение всё же заметно различается, ведь у финнов остаётся целая горстка перенесённых игр из-за двух уходов на карантин. Сейчас они набрали хороший ход, добыв четыре победы в пяти последних поединках. Единственное поражение потерпели от ЦСКА. В овертайме, да ещё и на выезде (4:5 ОТ). В общем, нормально.

А обыграли «Северсталь» (4:3 Б), «Локомотив» (4:3 ОТ), СКА (2:1) и ХК «Сочи» (5:0). Как видно, уровень оппозиции оказался солидным. Кроме того, «шуты» имели лишний день на восстановление. «Леопардов» они разнесли 5 декабря. Хозяева продержались до середины второго периода, после чего пропустили три шайбы за шесть минут.

«Куньлунь» — «Сибирь». Прогноз: Алексей Ковалёв убьёт шансы «снеговиков» на плей-офф КХЛ Гости потерпели три поражения в четырёх последних матчах, не сумев подобраться к ЦСКА.

Теперь подопечные Лаури Марьямяки располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. 48 баллов, по потерянным очкам уступают только ЦСКА, СКА и «Локомотиву». Шансы на преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина хорошие, можно даже побороться за топ-3.

А вот у «Спартака» ситуация не столь радужная. На стыке декабря и января потерпели три поражения подряд с общим счётом 5:15. Накануне прервали кошмарный отрезок эффектной победой над «Трактором» (6:2). «Мишки», конечно, начудили в обороне, да и вратари действовали ниже привычного уровня.

Но это уже детали. Главное — красно-белые выиграли в Челябинске и закрепились в зоне плей-офф. Плотность тут поразительная, потому терять присутствие духа после пары-тройки неудач нельзя. Сейчас москвичи занимают восьмую строчку Запада с 46 очками. Даже до идущего пятым минского «Динамо» всего три балла.

«Локомотив» — СКА. Прогноз: Брагину и Скабелке не хватит одного часа в Ярославле Гости потерпели три поражения в четырёх последних матчах, не сумев подобраться к ЦСКА.

Напрягают два момента. Первый — большинство конкурентов имеют по одной-две игры в запасе. И второй — по потерянным очкам отставание «Витязя» минимально. Все остальные давно выпали из борьбы за топ-8, но четыре претендента на три места наверняка будут сражаться до последнего.

В Финляндии будет сложно. У «Йокерита» свой лёд, лишний день отдыха и преимущество в очных встречах. В семи последних поединках в родных стенах клуб из Хельсинки уступил красно-белым лишь однажды. Цифры солидные. Кроме того, пропускают подопечные Олега Знарка сейчас многовато.

П1 за 1.68 на таком фоне выглядит нормально. Альтернатива — 1Х + тотал больше 4.5 гола за 1.98. Вариант с подстраховкой — ИТБ 3 гола «Йокерита» за 1.82. Забивают «шуты» достаточно, большинство у них по-прежнему бодрое. Уставшему «Спартаку» будет трудно поддерживать высокий темп.

«Йокерит» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 января 2021 года

«Йокерит» сейчас великолепен — в пяти последних матчах набрал девять очков из 10 возможных при сложном календаре. «Спартак», напротив, много пропускает. На стороне финнов лишний день отдыха, родные стены и статистика очных встреч. В семи последних домашних матчах с красно-белыми они выиграли шесть раз.

Ставка: ИТБ 3 гола «Йокерита» за 1.82.