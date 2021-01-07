«Сельта» — «Вильярреал». Прогноз: Нолито, Санти Мина и Аспас оставят Унаи Эмери вне топ-4

В четырёх предыдущих очных встречах «кельты» победили три раза, а дома они не проигрывали с 1 ноября.

8 января состоится матч 18-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Вильярреал». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Сельта» — «Вильярреал» 8 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Сельта» — «Вильярреал» 8 января не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.08, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.84. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.86.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Вильярреал» (8.01.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. АПЛ по традиции устроила марафон на выживание, хотя из-за коронавируса пришлось перенести пару матчей. Остальные представители топ-5 европейских лиг вернулись чуть позже.

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Испанская Примера добралась до 18-го тура. Программа стартует в пятницу, 8 января, одним матчем. В Виго «Сельта» на стадионе «Балаидос» сразится с «Вильярреалом», начало — в 23:00 мск. Соперники находятся неподалёку в турнирной таблице и претендуют на попадание в зону еврокубков.



«Кельты» провалили старт сезона, сменили тренера и резко рванули. Выдали потрясающий отрезок, набрав в шести турах 16 из 18 возможных очков. Правда, уровень оппозиции оказался довольно скромным. Никого сильнее «Гранады», «Атлетика» из Бильбао и «Кадиса» с «Хетафе» не попадалось.



Неделю назад удачная серия прервалась, хотя это было вполне ожидаемо. Пришлось отправиться в Мадрид, где уступили «Реалу» со счётом 0:2. Абсолютно по делу. Действующий чемпион быстро забил, в дебюте второго тайма оформил второй мяч. В остальное время спокойно играл по счёту — отдавал территорию, оборонялся.

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Клуб из Виго пытался что-то придумать, но ограничился парой неплохих стандартов. Конечно, с одним попаданием в створ за 90 минут «сливочных» обыграть трудно. Теперь «Сельта» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Примеры. До зоны вылета семь баллов, до зоны Лиги чемпионов — столько же.



«Вильярреал», напротив, классно стартовал, а дальше сбавил обороты. Несколько травм важных исполнителей и игра на два фронта дали о себе знать. В восьми предыдущих турах Ла Лиги одержано всего две победы, причём над аутсайдерами. «Осасуной» (3:1) и «Леванте» (2:1).



Поражений, правда, ещё меньше. Одно — от «Севильи» (0:2). Вот только мирных исходов слишком много, а потому с топ-4 пока пришлось распрощаться. Пятая позиция, 29 очков. А ведь сзади притаилась всё та же «Севилья», у которой имеется две игры в запасе. То есть полёт нормальный, но с ничьими пора заканчивать.

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Обе команды во вторник отыграли в Кубке Испании. «Сельта» вторым составом проиграла «Ибице» (2:5) и вылетела. «Вильярреал» разобрался с «Саморой» (4:1), тоже дав лидерам отдохнуть. Букмекеры отдают заметное преимущество гостям, что вызывает определённые вопросы.



Во-первых, «жёлтая субмарина» сейчас не отличается стабильностью. Во-вторых, «кельты» не проигрывали в родных стенах аж с 1 ноября. Да и там попался «Реал Сосьедад», который тогда был очень хорош. В-третьих, статистика очных встреч тоже на стороне хозяев. Три победы в четырёх последних случаях.



На таком фоне 1Х за 1.66 выглядит надёжным вариантом. Ставка посмелее — 1Х + тотал меньше 4.5 гола за 1.84. Предпосылок для голевого парада тут не видно. Обе команды довольно надёжны в обороне.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура Ла Лиги «Сельта» — «Вильярреал» 8 января 2021 года

«Сельта» набрала хороший ход после смены тренера: 16 очков в семи турах, единственное поражение потерпели от «Реала». На своём поле вообще не проигрывает с 1 ноября. У «Вильярреала» только две победы в восьми последних турах, да и с «кельтами» последнее время он играет неудачно. 1Х через общий низ смотрится хорошо.



Ставка: «Сельта» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.84.